"Укравтодор" выставил на аукцион легендарный дорожный знак, указывающий направление оккупантам

Укравтодор выставил на благотворительном онлайн-аукционе на Prozorro. Продажи легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*, опять нах*й, в россию нах*й".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Укравтодоре напомнили, что такой указатель появился после того, как было дано указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов, поскольку, как выяснилось, российские войска пользовались устаревшими картами.

"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А вместо этого создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили", - говорится в сообщении.

По информации Укравтодора, выставленный на аукцион дорожный знак – из Сумской области.

"На нем, к сожалению, есть следы от пуль", - отметили в УАД.

Онлайн-аукцион в системе Prozorro.Продажи состоится 2 июня. Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч. Участие в нем можно принять с любой точки мира. Для этого необходимо зарегистрироваться до 18:00 1 июня по ссылке.

В Укравтодоре подчеркнули, что все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд ВСУ. В ведомстве добавили, что благодаря благотворительным аукционам в государственной системе Prozorro. Продажи уже удалось собрать более 4 миллионов гривен.

Напомним, первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина планирует создать совместные предприятия со странами НАТО, для передачи технологий и последующей поставки оружия этим государствам.