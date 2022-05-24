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Новости Война
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"Укравтодор" выставил на аукцион легендарный дорожный знак, указывающий направление оккупантам

знак

Укравтодор выставил на благотворительном онлайн-аукционе на Prozorro. Продажи легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*, опять нах*й, в россию нах*й".

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, информирует Цензор.НЕТ.

В Укравтодоре напомнили, что такой указатель появился после того, как было дано указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов, поскольку, как выяснилось, российские войска пользовались устаревшими картами.

"Действовать нужно было быстро, и 26 февраля мы обратились за помощью ко всем украинцам, чтобы они делали демонтаж в своих населенных пунктах. А вместо этого создали универсальный указатель для оккупантов, который в некоторых областях даже дорожники и коммунальщики установили", - говорится в сообщении.

По информации Укравтодора, выставленный на аукцион дорожный знак – из Сумской области.

"На нем, к сожалению, есть следы от пуль", - отметили в УАД.

Онлайн-аукцион в системе Prozorro.Продажи состоится 2 июня. Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1,5 тысяч. Участие в нем можно принять с любой точки мира. Для этого необходимо зарегистрироваться до 18:00 1 июня по ссылке.

В Укравтодоре подчеркнули, что все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд ВСУ. В ведомстве добавили, что благодаря благотворительным аукционам в государственной системе Prozorro. Продажи уже удалось собрать более 4 миллионов гривен.

Напомним, первая вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявила, что Украина планирует создать совместные предприятия со странами НАТО, для передачи технологий и последующей поставки оружия этим государствам.

аукцион (190) Сумская область (3023) Укравтодор (663) дорожные знаки (20) Prozorro (212)


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Топ комментарии
+6
ОПУ-теж туди
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24.05.2022 12:39
+1
Взагалі зараз нецікаво...
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24.05.2022 12:39
+1
Прикольно, а ещё если наши сказочные правоохранители поинтересуются имущественным состоянием и источниками его происхождения руководителей, в том числе и областных и всех бывших, Укравтодора, то я уверен можно полностью одеть-обуть и вооружить пару-тройку батальонов полного состава. Никто не думал об этом?
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24.05.2022 12:40
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24.05.2022 12:38 Ответить
ОПУ-теж туди
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24.05.2022 12:39 Ответить
Взагалі зараз нецікаво...
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24.05.2022 12:39 Ответить
не бажають відставать від укрпошти...
хто наступний ?
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24.05.2022 12:44 Ответить
Вчора марки гасили у головного поштмейстера, сьогодні автодор аукціон проводить -шизофренія якась. Років 50-ть тому моя бабця видала цікаву фразу на цю тему: коли кіт не має що робити, то я---я облизує. Щось так виглядає і з автодором. А хіба не завдання автодору надати техніку ВСУ та лагодити мости, рити бліндажі екскаваторами..., ні, там привикли тільки до схематозів з відкатами, а ще невігласи знаки штампують з тупими висловами.... Ну правда як у Св. писанії: горе тому народу, у кого цар дитя... ( ред. розумом)
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24.05.2022 13:27 Ответить
Прикольно, а ещё если наши сказочные правоохранители поинтересуются имущественным состоянием и источниками его происхождения руководителей, в том числе и областных и всех бывших, Укравтодора, то я уверен можно полностью одеть-обуть и вооружить пару-тройку батальонов полного состава. Никто не думал об этом?
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24.05.2022 12:40 Ответить
вчора було, що за два останніх місяці за нових правил безмитного ввозу до україни ввезли 90000 автівок...
із-за цього бюджет втратив 10 млрд грн...
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24.05.2022 12:46 Ответить
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24.05.2022 12:55 Ответить
скинуться и отправить новой почтой <******* в бункер
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24.05.2022 12:51 Ответить
надо на новую марку для почты выдвигать
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25.05.2022 09:17 Ответить
 
 