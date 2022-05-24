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Оккупанты продолжают обстреливать Лиман в Донецкой области, есть погибшие и много раненых, - городской голова Журавлев

рф,обстріл

В Лимане Донецкой области продолжаются плотные вражеские обстрелы, есть погибшие и много раненых местных мирных жителей. Возможности эвакуироваться пока нет.

Об этом во время телемарафона UA вместе сообщил Лиманский городской голова Александр Журавлев, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас в городе очень тяжелые обстоятельства, идут плотные обстрелы как в южной, так и в северной частях города. Очень много раненых местных мирных жителей, есть также погибшие. Очень много разрушено домов, коммуникаций. По моим подсчетам, сейчас в городе осталось где-то 7- 8 тысяч человек. Желающие уехать из города есть, но в связи с интенсивным обстрелом города нет возможности эвакуировать людей", - сказал мэр.

Он отметил, что электро-, водо- и газоснабжения в городе Лиман нет уже два месяца, потому что все основные магистрали перебиты врагом.

"Продуктовые наборы и медикаменты мы подвозили во время эвакуации. А пока нет возможности проводить эвакуацию, поэтому не можем подвозить и продукты питания. Есть бомбоубежища и подвалы под домами, чтобы укрыться местным жителям", - констатировал Журавлев.

Но он заверил, что как только будет благоприятная ситуация, обязательно планируют провести эвакуацию населения.

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обстрел (26982) Донецкая область (9562)


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Боже,цілий місяць закликали евакуюватись....
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24.05.2022 13:26 Ответить
«Все, кто хотел выехать, выехали» Остальные своим ходом.
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24.05.2022 13:37 Ответить
все кто не вывез детей и девушек (женщин) - преступники
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24.05.2022 21:04 Ответить
Ждут мір с рф,... фільтрацію і с сидором во Владівосток.
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24.05.2022 13:37 Ответить
Российская тактика простая- все сровнять с землей, потом выступает глава администрации Гайдай и говорит - опс, города уже нет, это развалины. Отступаем. Чеченцы говорят, что против этого работает только тактика быстрого сближения или окружения, а сидение под обстрелом - нет. Но кто его знает, там умные люди на фронте, надеюсь.
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24.05.2022 13:34 Ответить
чеченцы и близко не сражалисьс такой армадой тем боле там територрия была гулькин нос ..
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24.05.2022 21:05 Ответить
Посадить Зе на каток, пусть даст ответку.
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24.05.2022 15:06 Ответить
 
 