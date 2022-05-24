РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8746 посетителей онлайн
Новости
15 448 103

Украина вряд ли станет кандидатом на вступление в ЕС, - премьер Нидерландов Рютте

рютте

Шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, многим странам ЕС не нравится предоставление Украине статуса кандидата. Кроме того, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ожидали предоставления этого статуса.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - объяснил премьер.

Также читайте: Ожидаем полного членства в ЕС и доступа на рынки G7 и Евросоюза, - Свириденко

членство в ЕС (1002) Евросоюз (17088) Рютте Марк (342)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+28
Нє, а шо ви думали в ЄС сидять дурники, які тільки й чекають шоб їм надали можливість годувати Коломойського?
показать весь комментарий
24.05.2022 13:29
+26
Кароче. Дайте нам оружие. Все остальное мы сделаем сами. Дальше Прибалтика, Украина, Польша, может быть Великобритания сделаем альянс. А ЕС с таким подходом сам схлопнется.
Не даром Англия вышла оттуда.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:29
+18
Ну і пішли *****, зробиме ЄС з Польщею і Британією.
показать весь комментарий
24.05.2022 13:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
От пішло би воно в сраку з тими його "Західними Балканами". Ні, ну я не те, що маю якісь претензії до тих країн (крім Сербії, яка вперто підтримує рашку і вже лише з цієї причини є абсолютно чужою для ЄС). Я б просто хотів спитати того ху..., під..., ну ок - типа, чи хоч одна з балканських країн захищала Європейський Союз від загрози Мордору? Чи може він ніколи в житті не читав мордорської преси, не дивився мордорських телепередач? А веселої пісеньки "тру-ля-ля, тру-ля-ля, сможем всьо за трі рубля, ти гарі, гарі зємля нєпріятєля" в трансляції з Ісакієвського Собору в Пітері не чув? А мультиків про російські танки в Європі, чи про час дольоту нових ядерних ракет Сармат до європейських столиць не дивився? Тим гірше для нього - значить тупуватий довбодятел, який досі живе ейфорією початку дев'яностих.
А щодо закидів у коментарях про нашу корупцію - це звісно серйозно. Але пора європейським політикам це прямо озвучити, щоб зрозуміло було із заголовків: ви маєте зробити такі-то і такі-то конкретні дії для подолання корупції - і з того моменту двері для вас відкриті. А не виляти, не загортати в папірчики і обіцяти нас прийняти... ну може через 50 років (після зникнення України, а можливо, і Європейського Союзу з карти). Щоб усі політики і громадяни ЄС, щоб усі політики і громадяни України чітко розуміли перспективу і умови.
показать весь комментарий
24.05.2022 17:22 Ответить
С нашей, полностью коррумпированной судебной системой, Украину никогда не примут ни в ЕС, ни в НАТО... А про какое доверие к судебной системе может идти речь, если даже в Верховном суде (КАС), сидят аморальные коррумпированные твари в мантиях: Бучик А.Ю., Мороз Л.Л. и Рыбачук А.И., которые творят тупой судебный беспредел... https://sud.ua/ru/news/publication/183457-sudi-verkhovnogo-suda-poluchili-strogiy-vygovor?fbclid=IwAR1vXEXrHVgyw7j23AmltI6dXQxRE-fnsf_T6oiS336OFLJa9DqWLyYgl9E https://sud.ua/ru/news/publication/183457-sudi-verkhovnogo-suda-poluchili-strogiy-vygovor?fbclid=IwAR1vXEXrHVgyw7j23AmltI6dXQxRE-fnsf_T6oiS336OFLJa9DqWLyYgl9E

показать весь комментарий
24.05.2022 20:49 Ответить
РЮТТЕ, дебил, где приговор по Боингу? 10 лет скоро будет!!
элитная европейская проститутка....
показать весь комментарий
24.05.2022 21:28 Ответить
Страница 2 из 2
 
 