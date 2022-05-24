Украина вряд ли станет кандидатом на вступление в ЕС, - премьер Нидерландов Рютте

Шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, многим странам ЕС не нравится предоставление Украине статуса кандидата. Кроме того, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ожидали предоставления этого статуса.

"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - объяснил премьер.

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