Украина вряд ли станет кандидатом на вступление в ЕС, - премьер Нидерландов Рютте
Шансы Украины на получение кандидата на вступление в Евросоюз в ближайшее время невелики. Блок может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.
Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По его словам, многим странам ЕС не нравится предоставление Украине статуса кандидата. Кроме того, такой быстрый процесс был бы несправедлив по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше ожидали предоставления этого статуса.
"Одна из возможностей состоит в том, что Украина становится потенциальным кандидатом на вступление и ей сообщат, сколько шагов еще предстоит сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано", - объяснил премьер.
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А щодо закидів у коментарях про нашу корупцію - це звісно серйозно. Але пора європейським політикам це прямо озвучити, щоб зрозуміло було із заголовків: ви маєте зробити такі-то і такі-то конкретні дії для подолання корупції - і з того моменту двері для вас відкриті. А не виляти, не загортати в папірчики і обіцяти нас прийняти... ну може через 50 років (після зникнення України, а можливо, і Європейського Союзу з карти). Щоб усі політики і громадяни ЄС, щоб усі політики і громадяни України чітко розуміли перспективу і умови.
элитная европейская проститутка....