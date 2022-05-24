Германский астронавт рассказал, как война в Украине видна из космоса: Однажды ночью увидел молнию и понял, что это были ракеты

Вернувшийся на Землю с Международной космической станции немецкий астронавт Маттиас Маурер рассказал, что война в Украине невооруженным глазом видна из космоса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Сначала ночью в стране было совсем темно, потому что все освещение в городах было уменьшено. Фактически можно было узнать только Киев, а вся страна вокруг него была сплошной тьмой", - рассказал Маурер.

Он отметил, что однажды ночью увидел молнию и понял, что это были ракеты. А днем над такими городами, как Мариуполь, стояли огромные столбы дыма, глубокие черные столбы дыма.

"Ну, это было очень, очень хорошо видно невооруженным глазом из космоса. И в те моменты я действительно чувствовал себя гораздо ближе к стране, чем, вероятно, чувствовал бы из Германии", - сказал Маурер.

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По его словам, из-за войны войны на космической станции не было споров, все астронавты согласились, что в Украине происходят ужасные вещи.

"А что-то вроде ссор или войн, увиденное сверху, кажется в сто раз иррациональнее, чем даже увиденное с Земли", - сказал он.

Астронавт Европейского космического агентства ESA Маттиас Маурер вернулся на Землю 6 мая почти через полгода пребывания на МКС.

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