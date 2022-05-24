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Агрессия Путина должна быть его стратегическим поражением. ЕС сделает все, чтобы помочь украинцам победить, - фон дер Ляйен

путин,путін

Неспровоцированная агрессия, которую Россия начала против Украины, станет стратегическим поражением Путина, и Евросоюз сделает все возможное, чтобы Украина выстояла в этой борьбе за собственную свободу и демократическое будущее.

Об этом сегодня в Давосе во время выступления на Всемирном экономическом форуме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сдерживание российской агрессии является задачей для всего глобального сообщества. Украина должна выиграть эту войну. Агрессия Путина должна быть его стратегическим поражением. Поэтому мы сделаем все, что можем помочь украинцам победить и снова взять свое будущее в собственные руки", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Всемирный экономический форум всегда был местом для укрепления международных связей и поиска общих решений для наибольших вызовов в мире, включая климатические изменения, проявления глобализации, цифровая трансформация и минимизация рисков для мировых демократий. Они вынуждены рассматривать цену и последствия путинской произвольной войны.

"Сценарий этой российской агрессии против Украины идет прямо с прошлого столетия. Речь идет об отношении к миллионам людей не как человеческих существ, но как "населению" без лица, которое можно перемещать или контролировать, или использовать в качестве буфера между военными силами. Это о попытке разрушить стремление целого народа с помощью танков. Именно поэтому это не только дело выживания для Украины. Это не только вопрос европейской безопасности. Это о том, что весь международный порядок в настоящее время поставлен под вопрос", – подчеркнула президент Европейской комиссии.

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Именно поэтому, отметила она, впервые в истории Европейский Союз оказывает военную помощь находящейся под атакой стране. ЕС мобилизовал всю свою экономическую мощь, европейские санкции и сознательные самоограничения западных компаний подрывают российскую экономику и лишают горючего кремлевскую машину войны. Впервые в истории страны-члены заботятся о шести миллионах украинских беженцев и оказывают помощь еще 8 миллионам внутренне перемещенных лиц в самой Украине.

"Наряду с этим Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке прямо сейчас, чтобы поддерживать дееспособность экономики. Речь идет о пенсиях, заработных платах, о базовых услугах, которые должны предоставляться (населению). Мы предложили 10 млрд макрофинансовой помощи. Это самый крупный пакет макрофинансовой помощи для третьей страны, никогда не рассматривавшийся Европейским Союзом. Другие страны, начиная с наших друзей в Соединенных Штатах, тоже делают все, что от них зависит. Происходит экономическая операция, не имеющая прецедентов в новейшей истории", - подчеркнула фон дер Ляйен.

путин владимир (31224) россия (95413) поражение (20) Евросоюз (17088) Урсула фон дер Ляйен (511)


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Топ комментарии
+7
З премʼєром Нідерландів побалакайте. Бо він чомусь вирішив подудіти в дудку пуйла.
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24.05.2022 13:39
+3
Когда Урсула фон дер Ляйен обещала Украине ускоренный приём в ЕС, она не знала о настроениях в ЕС?
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24.05.2022 13:50
+2
Путин всю жизнь свою был жопой-поганкой - туда и пойдет-вернется. ДА!
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24.05.2022 13:49
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З премʼєром Нідерландів побалакайте. Бо він чомусь вирішив подудіти в дудку пуйла.
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24.05.2022 13:39 Ответить
Путин всю жизнь свою был жопой-поганкой - туда и пойдет-вернется. ДА!
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24.05.2022 13:49 Ответить
Когда Урсула фон дер Ляйен обещала Украине ускоренный приём в ЕС, она не знала о настроениях в ЕС?
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24.05.2022 13:50 Ответить
Всьо не треба робить. Просто дайте ШВИДКО зброю. Бо вже задовбало чути, що ось-ось її підвезуть.
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24.05.2022 13:52 Ответить
Ніяка це його "стратегічна поразка", це
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24.05.2022 13:52 Ответить
Кроме Борреля, дер Ляен, Польши и стран Балтии в большинстве в ЕС всем посрать на нас.
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24.05.2022 13:54 Ответить
БУДІВЛЯ ШИКАРНА ЙДЕ, ПАНОВЕ! Хтось діло головне робить як може, звогдить величчя України. А хтось, як оті чемненьки підсобочки-вантажники та ін., поруч стоять на підхваті. Хап?!
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24.05.2022 13:54 Ответить
Я перепрошую, ви вже близько місяця нафтове ембарго ввести не можете через одного сраного орбана, а тут люди гинуть щоденно. Про газове взагалі мовчу. Де це ваше ВСЕ, щоб допомогти українцям?
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24.05.2022 14:03 Ответить
Має бути??? Тоді де тяжке озброєння? Тільки балабольство.
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24.05.2022 14:05 Ответить
Де єврофайтери, леопарди2 та інша хороша техніка яка може реально впливати на стан фронту? Поки що в основному це велике балабольство.
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24.05.2022 14:11 Ответить
Неспровокована агресія, яку Росія розпочала проти України, стане стратегічною поразкою для Путіна, і Євросоюз зробить все можливе, щоб Україна вистояла у цій боротьбі за власну свободу та демократичне майбутнє. Джерело:

Якщо Ви маєте бажання допомогти Україні перемогти зробіть дві речі, дайте зброю і кошти і заберіть собі нашого маленького наполеончика.
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24.05.2022 18:14 Ответить
Вона й притомні країні - за перемогу України, а драгомакронорбани - за замирення і непрограш кацапстану. Як Україна може виграти щоб при цьому ж ***** не програло, хтось з ЄС знає?
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24.05.2022 20:35 Ответить
 
 