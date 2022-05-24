Агрессия Путина должна быть его стратегическим поражением. ЕС сделает все, чтобы помочь украинцам победить, - фон дер Ляйен

Неспровоцированная агрессия, которую Россия начала против Украины, станет стратегическим поражением Путина, и Евросоюз сделает все возможное, чтобы Украина выстояла в этой борьбе за собственную свободу и демократическое будущее.

Об этом сегодня в Давосе во время выступления на Всемирном экономическом форуме заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сдерживание российской агрессии является задачей для всего глобального сообщества. Украина должна выиграть эту войну. Агрессия Путина должна быть его стратегическим поражением. Поэтому мы сделаем все, что можем помочь украинцам победить и снова взять свое будущее в собственные руки", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, Всемирный экономический форум всегда был местом для укрепления международных связей и поиска общих решений для наибольших вызовов в мире, включая климатические изменения, проявления глобализации, цифровая трансформация и минимизация рисков для мировых демократий. Они вынуждены рассматривать цену и последствия путинской произвольной войны.

"Сценарий этой российской агрессии против Украины идет прямо с прошлого столетия. Речь идет об отношении к миллионам людей не как человеческих существ, но как "населению" без лица, которое можно перемещать или контролировать, или использовать в качестве буфера между военными силами. Это о попытке разрушить стремление целого народа с помощью танков. Именно поэтому это не только дело выживания для Украины. Это не только вопрос европейской безопасности. Это о том, что весь международный порядок в настоящее время поставлен под вопрос", – подчеркнула президент Европейской комиссии.

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Именно поэтому, отметила она, впервые в истории Европейский Союз оказывает военную помощь находящейся под атакой стране. ЕС мобилизовал всю свою экономическую мощь, европейские санкции и сознательные самоограничения западных компаний подрывают российскую экономику и лишают горючего кремлевскую машину войны. Впервые в истории страны-члены заботятся о шести миллионах украинских беженцев и оказывают помощь еще 8 миллионам внутренне перемещенных лиц в самой Украине.

"Наряду с этим Украина нуждается в прямой бюджетной поддержке прямо сейчас, чтобы поддерживать дееспособность экономики. Речь идет о пенсиях, заработных платах, о базовых услугах, которые должны предоставляться (населению). Мы предложили 10 млрд макрофинансовой помощи. Это самый крупный пакет макрофинансовой помощи для третьей страны, никогда не рассматривавшийся Европейским Союзом. Другие страны, начиная с наших друзей в Соединенных Штатах, тоже делают все, что от них зависит. Происходит экономическая операция, не имеющая прецедентов в новейшей истории", - подчеркнула фон дер Ляйен.