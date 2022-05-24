В оккупированном Крыму возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг, - Денисова
В последние два месяца во временно оккупированном Крыму возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграм-канале.
Денисова отметила, что некоторые лечебные заведения, особенно на севере полуострова, были превращены в военно-полевые госпитали для раненых и травмированных российских военных, аналогичная ситуация и в городе Севастополь.
По ее словам, поступают сообщения о том, что гражданское население не может вовремя получить элементарные медицинские услуги.
"Кроме того, оккупант отправляет медперсонал с полуострова на временно оккупированную территорию материковой Украины. Поступила информация, что в ОРДО была направлена группа из 30 медицинских работников, среди которых ортопеды, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи", - заявила Денисова.
Также часть врачей перемещена в поселок Мангуш для оказания помощи на прифронтовой территории.
Денисова подчеркнула, что своими действиями агрессор нарушает положения статьи 20, 50, 51, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми находящиеся под защитой лица не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала их участие в военных операциях, а оккупационное государство не может препятствовать получению населением медицинской помощи.
Уполномоченная обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.
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"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.
При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению
Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
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