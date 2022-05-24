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Новости Агрессия России против Украины Война
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В оккупированном Крыму возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг, - Денисова

крым

В последние два месяца во временно оккупированном Крыму возникла острая проблема с получением своевременных медицинских услуг.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в телеграм-канале.

Денисова отметила, что некоторые лечебные заведения, особенно на севере полуострова, были превращены в военно-полевые госпитали для раненых и травмированных российских военных, аналогичная ситуация и в городе Севастополь.

По ее словам, поступают сообщения о том, что гражданское население не может вовремя получить элементарные медицинские услуги.

"Кроме того, оккупант отправляет медперсонал с полуострова на временно оккупированную территорию материковой Украины. Поступила информация, что в ОРДО была направлена ​​группа из 30 медицинских работников, среди которых ортопеды, травматологи, нейрохирурги, анестезиологи", - заявила Денисова.

Также часть врачей перемещена в поселок Мангуш для оказания помощи на прифронтовой территории.

Денисова подчеркнула, что своими действиями агрессор нарушает положения статьи 20, 50, 51, 56 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, в соответствии с которыми находящиеся под защитой лица не могут быть принуждены выполнять любую работу, которая предусматривала их участие в военных операциях, а оккупационное государство не может препятствовать получению населением медицинской помощи.

Уполномоченная обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

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Денисова Людмила (996) Крым (26373) медицина (2518)


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Топ комментарии
+5
Та *****. Коли буде починатися звільнення Херсонщини? Зелені взагалі їбанулись?
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24.05.2022 13:58
+3
Пишите как есть, в окупированном крыму настал *мир*. И такой же *мир* кое кто хочет заключить для всей Украины
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24.05.2022 13:54
+2
Врачєй нєт, но ви держитєсь.
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24.05.2022 13:55
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Пишите как есть, в окупированном крыму настал *мир*. И такой же *мир* кое кто хочет заключить для всей Украины
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24.05.2022 13:54 Ответить
Врачєй нєт, но ви держитєсь.
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24.05.2022 13:55 Ответить
Та *****. Коли буде починатися звільнення Херсонщини? Зелені взагалі їбанулись?
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24.05.2022 13:58 Ответить
Генерал-майор Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, оценил перспективы освобождения Херсона от оккупантов:

"Для того, чтобы нам выбить врага - об этом говорят все книжки, все истории боев - надо иметь силы и средства один к трем. Если там зарыта рота, нам нужно туда выдвигать минимум батальон для того, чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество", - говорит Марченко.

При этом он признал: освобождение городов осложняет то, что ВСУ принципиально не стреляют по населенным пунктам и мирному населению

Іншими словами: "Херсон ніколи не буде звільнений".
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24.05.2022 14:07 Ответить
Отут ви кацапня й попалилися. Не знати Марчеллу - це треба жити зовсім вже у глухихи ******.
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24.05.2022 15:07 Ответить
Черговий провокатор. З того, що каже Марченко, аж ніяк не виводиться, те, що ти, вилупок підкацапський, пишеш.

В спам, тварюка.
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24.05.2022 18:55 Ответить
ГШ забув тебе спитати, коли ЗСУ треба починати звільняти херсонщину. Не забудь взяти з собою гучномовця, коли підеш волати під стіни ГШ щодо цього. А до того, як напряму висловиш свої поради ГШ - пащеку стули.
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24.05.2022 18:54 Ответить
та і *** їм на комір та три у сраку кожному.
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24.05.2022 14:10 Ответить
Це ж добре! Може повиздихають вчі
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24.05.2022 15:51 Ответить
 
 