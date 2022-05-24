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Новости Война
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Евросоюз создаст специальную финансовую платформу для восстановления Украины, - фон дер Ляйен

руїни

Нужно уже сейчас думать о послевоенном восстановлении Украины.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам президента Еврокомиссии, это будет "колоссальная" задача, для выполнения которой понадобится поддержка всех: международных институтов типа Всемирного банка и МВФ, стран Европы, а также частного сектора. Она похвалила инициативу провести конференцию в швейцарском городе Лугано, посвященную восстановлению Украины. О ней вчера в речи упоминал президент Украины Владимир Зеленский.

"Но вопрос не только в том, чтобы ликвидировать ущерб, причиненный Владимиром Путиным. Речь идет и о построении будущего, которое украинцы выбрали для себя. Реконструкция страны должна объединить массивные инвестиции и амбициозные реформы. Нужно модернизировать украинское управление, установить верховенство закона, преодолеть коррупцию, избавиться от олигархов, построить прочную экономику и помочь Украине на пути в ЕС. Украинцы принадлежат к европейской семье, они защищают свою свободу, но также и наши ценности. Поэтому мы стоим на их стороне", - сказала Фон дер Ляйен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Агрессия Путина должна быть его стратегическим поражением. ЕС сделает все, чтобы помочь украинцам победить, - фон дер Ляйен

По ее словам, Европейский Союз вместе с Украиной создаст финансовую платформу для ее восстановления после всех нанесенных российской агрессией разрушений, которая поможет Украине восстановить критическую инфраструктуру и открыть путь европейскому будущему путем имплементации ключевых экономических правовых и социальных реформ.

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Тільки не допускайте до цих грошей наших чиновників. Бо від них дірка від бублика залишиться.
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24.05.2022 14:20 Ответить
"Європейський Союз разом з Україною створить фінансову платформу" - якщо читати поміж рядків - хрєн вони дадуть в розпорядження ті гроші нашим чиновникам. Вони ж там не дурні, - знають про нашу практику "освоєння" коштів. Скоріш за все кошти будуть знаходитись в одному з європейських банків, виділятись за цільовим призначенням, узгодженим з нашим урядом та чітко контролюватися європейськими інституціями. Десь так.
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24.05.2022 18:32 Ответить
преодолеть коррупцию, избавиться от олигархов --- это посложнее чем победить в войне
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24.05.2022 14:25 Ответить
Зачем,что бы Путин был уверен что
Расея уже ничего восстанавливать не
будет?
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24.05.2022 14:28 Ответить
Чим більше в Європі говорять "відбудуємо Україну після перемоги" - тим довше затримують зброю і відкладають цю саму перемогу. А якщо перемоги не буде то нічого і робити не треба, і гроші Путіна можна собі залишити. Німеччину і Францію все влаштовує.
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24.05.2022 18:16 Ответить
 
 