Евросоюз создаст специальную финансовую платформу для восстановления Украины, - фон дер Ляйен

Нужно уже сейчас думать о послевоенном восстановлении Украины.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

По словам президента Еврокомиссии, это будет "колоссальная" задача, для выполнения которой понадобится поддержка всех: международных институтов типа Всемирного банка и МВФ, стран Европы, а также частного сектора. Она похвалила инициативу провести конференцию в швейцарском городе Лугано, посвященную восстановлению Украины. О ней вчера в речи упоминал президент Украины Владимир Зеленский.

"Но вопрос не только в том, чтобы ликвидировать ущерб, причиненный Владимиром Путиным. Речь идет и о построении будущего, которое украинцы выбрали для себя. Реконструкция страны должна объединить массивные инвестиции и амбициозные реформы. Нужно модернизировать украинское управление, установить верховенство закона, преодолеть коррупцию, избавиться от олигархов, построить прочную экономику и помочь Украине на пути в ЕС. Украинцы принадлежат к европейской семье, они защищают свою свободу, но также и наши ценности. Поэтому мы стоим на их стороне", - сказала Фон дер Ляйен.

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По ее словам, Европейский Союз вместе с Украиной создаст финансовую платформу для ее восстановления после всех нанесенных российской агрессией разрушений, которая поможет Украине восстановить критическую инфраструктуру и открыть путь европейскому будущему путем имплементации ключевых экономических правовых и социальных реформ.