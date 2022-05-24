Рекордные 62 млн баррелей нефти из РФ застряли в море из-за отсутствия покупателей, - Reuters

Трейдеры безуспешно пытаются найти покупателей для 62 млн баррелей нефти, находящихся на танкерах в море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нефтетрейдерам тяжело найти покупателей для российского "черного золота". Ведь Соединенные Штаты и ряд других стран уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения РФ в Украину. Другие страны избегают приобретения грузов из России, опасаясь будущих санкций. В настоящее время ЕС рассматривает эмбарго на российскую нефть.

По данным Vortexa, объем сырой нефти Urals на воде втрое превышает довоенный средний показатель. В настоящее время количество грузов из Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что также является новым максимумом.

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62 млн баррелей – это годовой уровень потребления небольшой европейской страны, такой как Дания или Венгрия.

Часть этой нефти может быть в пути к нераскрытым покупателям, а другая может еще быть непроданным грузом.