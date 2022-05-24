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Рекордные 62 млн баррелей нефти из РФ застряли в море из-за отсутствия покупателей, - Reuters

танкер

Трейдеры безуспешно пытаются найти покупателей для 62 млн баррелей нефти, находящихся на танкерах в море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Нефтетрейдерам тяжело найти покупателей для российского "черного золота". Ведь Соединенные Штаты и ряд других стран уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения РФ в Украину. Другие страны избегают приобретения грузов из России, опасаясь будущих санкций. В настоящее время ЕС рассматривает эмбарго на российскую нефть.

По данным Vortexa, объем сырой нефти Urals на воде втрое превышает довоенный средний показатель. В настоящее время количество грузов из Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что также является новым максимумом.

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62 млн баррелей – это годовой уровень потребления небольшой европейской страны, такой как Дания или Венгрия.

Часть этой нефти может быть в пути к нераскрытым покупателям, а другая может еще быть непроданным грузом.

нефть (1917) россия (95413) санкции (11266) танкер (144)


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Топ комментарии
+9
Почему то никто не говорит что у рашистов танкерного флота своего нету почти совсем ... кроме пары дохлых малотонажных савецких посудин ..... а перевозкой львиной части рашистской нефти занимаеться Греция ... страна евросоюза
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24.05.2022 14:22
+5
По двацатке за танкер❗👍
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24.05.2022 14:31
+3
Китай купит по двадцатке...
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24.05.2022 14:28
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Слышал, что якобы Китай покупает с бешенной скидкой.
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24.05.2022 14:14 Ответить
А Кетай перепродує "по взрослому" іншим і бере маржу.
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24.05.2022 14:17 Ответить
Почему то никто не говорит что у рашистов танкерного флота своего нету почти совсем ... кроме пары дохлых малотонажных савецких посудин ..... а перевозкой львиной части рашистской нефти занимаеться Греция ... страна евросоюза
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24.05.2022 14:22 Ответить
Це не правда. Компанія Unicom має більш ніж 120 суден. Жодне з цих суден не ходить під прапором рф. Це великі танкери на 100000 -160000 тон кожний.

треба зазначити що десь 40 суден вони виставили на продаж, так як заходи в європейські та американські порти для суден, власниками яких є рф - заборонено. А возили вони нафту та нафтопродукти саме туди. Для них залишилась тільки одна альтернатива - Близький Схід, Африка, Південо східна Азія. Але там объеми перевезень дуже малі по зрівнянню з Європою та США.
Російська нафта марки Urals - це рідкісне гівно. Вона набагато дешевша ніж Brent. Чому? Там до біса багато сірки та парафінів, що викликає певні складнощі в іі переробці.

Крім того ці судна являються заставою для західних банків. от таке «вялічіє».
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24.05.2022 16:56 Ответить
Що до Греції Ви знову не праві. Я працюю на дуже великого грецького судновласника. У нас більше ніж 70 великих танкерів різних типів. Тільки 4 чи 5 суден із 70 регулярно заходять в порти рф. Приблизно таке ж співвідношення у наших грецьких судновласників конкурентів на ринку.
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24.05.2022 17:04 Ответить
може якісь пірати захоплять да пришвартують в польщі
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24.05.2022 14:27 Ответить
Китай купит по двадцатке...
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24.05.2022 14:28 Ответить
По двацатке за танкер❗👍
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24.05.2022 14:31 Ответить
за два
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24.05.2022 14:46 Ответить
а якщо по цьому танкеру з "Нептуну" вдарити..
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24.05.2022 14:32 Ответить
Не долетить. Краще було б, аби Англія, як у минулому, дозволила піратство по відношенню до кораблів рашки.
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24.05.2022 15:18 Ответить
не экология
ху8лу обратно в бункер на грязевые ванны
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24.05.2022 16:04 Ответить
Перев'язали піську касабам Сечовий міхур переповнюється. Очікуємо енурезу
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24.05.2022 14:40 Ответить
 
 