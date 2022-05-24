Рекордные 62 млн баррелей нефти из РФ застряли в море из-за отсутствия покупателей, - Reuters
Трейдеры безуспешно пытаются найти покупателей для 62 млн баррелей нефти, находящихся на танкерах в море.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa Ltd, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Нефтетрейдерам тяжело найти покупателей для российского "черного золота". Ведь Соединенные Штаты и ряд других стран уже запретили импорт российской нефти и нефтепродуктов из-за вторжения РФ в Украину. Другие страны избегают приобретения грузов из России, опасаясь будущих санкций. В настоящее время ЕС рассматривает эмбарго на российскую нефть.
По данным Vortexa, объем сырой нефти Urals на воде втрое превышает довоенный средний показатель. В настоящее время количество грузов из Urals в море без определенного пункта назначения составляет 15% от общего количества, что также является новым максимумом.
62 млн баррелей – это годовой уровень потребления небольшой европейской страны, такой как Дания или Венгрия.
Часть этой нефти может быть в пути к нераскрытым покупателям, а другая может еще быть непроданным грузом.
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треба зазначити що десь 40 суден вони виставили на продаж, так як заходи в європейські та американські порти для суден, власниками яких є рф - заборонено. А возили вони нафту та нафтопродукти саме туди. Для них залишилась тільки одна альтернатива - Близький Схід, Африка, Південо східна Азія. Але там объеми перевезень дуже малі по зрівнянню з Європою та США.
Російська нафта марки Urals - це рідкісне гівно. Вона набагато дешевша ніж Brent. Чому? Там до біса багато сірки та парафінів, що викликає певні складнощі в іі переробці.
Крім того ці судна являються заставою для західних банків. от таке «вялічіє».
ху8лу обратно в бункер на грязевые ванны