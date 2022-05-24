"Бондарев больше не с нами, скорее он против нас", - в Кремле прокомментировали отставку своего дипломата в ООН из-за антивоенной позиции

В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева в измене из-за его антивоенной позиции и заявления о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова.

Громкую отставку Бондарева прокомментировал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков.

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