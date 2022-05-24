"Бондарев больше не с нами, скорее он против нас", - в Кремле прокомментировали отставку своего дипломата в ООН из-за антивоенной позиции
В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева в измене из-за его антивоенной позиции и заявления о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова.
Громкую отставку Бондарева прокомментировал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".
"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков.
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Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
"Действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны" - а почему не всей планеты, или Вселенной? Недоработка, не скрепно как-то.
"Кто не с нами, тот против нас" - проходили уже, чем закончилось - всем известно, ножками Буша в 90-х. И есть большая вероятность того, что ваша заветная мечта "можем повторить" наконец скоро исполнится.