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Новости Агрессия России против Украины Война
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"Бондарев больше не с нами, скорее он против нас", - в Кремле прокомментировали отставку своего дипломата в ООН из-за антивоенной позиции

оон

В Кремле обвинили советника миссии России при ООН в Женеве Бориса Бондарева в измене из-за его антивоенной позиции и заявления о "деградации МИД РФ" и министра Сергея Лаврова.

Громкую отставку Бондарева прокомментировал спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание "РИА Новости".

"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков.

Также читайте: Российский дипломат Бондарев ушел в отставку с поста в ООН в знак протеста против войны. ДОКУМЕНТ

ООН (4163) отставка (3153) россия (95413) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+14
"Пацюки почали тікать з тонучого корабля!"
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24.05.2022 14:19
+8
Марлен Дітрих й Еріх Марія Ремарк теж були "не з вами" й були проти подавної більшості "думки" свої співвітчизників ...
Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
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24.05.2022 14:22
+4
Проти фюрера бути не можна.
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24.05.2022 14:19
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"Пацюки почали тікать з тонучого корабля!"
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24.05.2022 14:19 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет
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24.05.2022 14:22 Ответить
Скорее очередной гебешник на задании, пройдет пару дней и начнет требовать снятия санкций, а то бабушкам в удмуртии ракет негде купить. Была уже одна такая овсянникова недавно, типа с плакатом бегала на новостях, которые только в записи выходят
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24.05.2022 14:27 Ответить
Проти фюрера бути не можна.
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24.05.2022 14:19 Ответить
Натякаєте на "льодоруб троцького"
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24.05.2022 14:34 Ответить
Марлен Дітрих й Еріх Марія Ремарк теж були "не з вами" й були проти подавної більшості "думки" свої співвітчизників ...
Це звичайний нацизм посилатися на більшість зомбованної маси гарматного м"яса !
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24.05.2022 14:22 Ответить
Сильно, письков хотел сказать , что Бондарев, выступил ,против всего больного общества расии
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24.05.2022 14:23 Ответить
зомбі не терплять незомбі серед своїх
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24.05.2022 14:25 Ответить
Чаушеску тоже думал, что его поддерживает абсолютное большинство . Итог известен.
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24.05.2022 14:28 Ответить
Как с вертолетом, "понял -- вычёркиваю"
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24.05.2022 14:38 Ответить
Ну хоч один сказав правду на весь світ і вже залишиться в Європі, бо в параші вже робини нічого.
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24.05.2022 14:42 Ответить
"Господин Бондарев больше не с нами, скорее, он против нас... Он осуждает действия российского руководства, а действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны. Значит, этот господин выступил против общего консолидированного мнения нашей страны", - заявил Песков".

"Действия российского руководства поддерживаются практически всем населением нашей страны" - а почему не всей планеты, или Вселенной? Недоработка, не скрепно как-то.

"Кто не с нами, тот против нас" - проходили уже, чем закончилось - всем известно, ножками Буша в 90-х. И есть большая вероятность того, что ваша заветная мечта "можем повторить" наконец скоро исполнится.
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24.05.2022 14:56 Ответить
Вхід - рупь, вихід - два!
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24.05.2022 15:01 Ответить
 
 