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Финляндия и Швеция отправят делегации переговорщиков в Турцию, чтобы снять вето в отношении НАТО

швеція,фінляндія

Финляндия и Швеция направят делегации в Анкару в среду, чтобы попытаться решить противодействие Турции их заявкам на членство в НАТО.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Давосе. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы направляем наши делегации в Анкару, и Швецию, и Финляндию. Это произойдет завтра, поэтому диалог продолжается", - сказал Хаависто во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы понимаем, что у Турции есть некоторые собственные опасения относительно безопасности терроризма… Мы думаем, что эти вопросы могут быть решены. Возможны также некоторые вопросы, которые не связаны непосредственно с Финляндией и Швецией, а больше с другими членами НАТО", - добавил он.

Также читайте: Турция показала список своих требований по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Турции Эрдоган, выступающий против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в субботу провел телефонные переговоры с лидерами двух стран и выразил опасения.

Эрдоган сказал премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон в субботу, что Анкара ждет конкретных шагов для решения своих вопросов. Он также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, введенное против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть снято.

Также читайте: Эрдоган категорически против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Финляндии Саули Нииностио заявил в субботу, что провел "открытые и прямые" телефонные переговоры с Эрдоганом.

Турция также опубликовала официальный список своих требований для того, чтобы согласовать членство в НАТО двух стран.

Турция (3374) Финляндия (957) членство в НАТО (1507) Швеция (999)


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Нахріна їм те НАТО?
Он мудрий наріт вважає, що папіреці на якому написано "гарантії", на кшалт "будапештських", надійніший. Вава ж та *********- мосійчук, на зЕбеня-марафоні, брехати не будуть.
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24.05.2022 14:29 Ответить
Курдів у делегацію додайте
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24.05.2022 15:47 Ответить
Краще одразу роздивлятися виключення турків з НАТО за злісне недотримання вимог до членства.
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24.05.2022 16:15 Ответить
Украинцы знайте следующее: членство фин и шведов Украине не даст ничего. они используя ситуацию в Украине свои шкуры спасать хотят. из нато турков исключит очень трудно. слишком важный он. в нато пуст принимает Украину и Грузию
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24.05.2022 17:02 Ответить
 
 