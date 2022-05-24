Финляндия и Швеция отправят делегации переговорщиков в Турцию, чтобы снять вето в отношении НАТО

Финляндия и Швеция направят делегации в Анкару в среду, чтобы попытаться решить противодействие Турции их заявкам на членство в НАТО.

Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в Давосе. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы направляем наши делегации в Анкару, и Швецию, и Финляндию. Это произойдет завтра, поэтому диалог продолжается", - сказал Хаависто во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Мы понимаем, что у Турции есть некоторые собственные опасения относительно безопасности терроризма… Мы думаем, что эти вопросы могут быть решены. Возможны также некоторые вопросы, которые не связаны непосредственно с Финляндией и Швецией, а больше с другими членами НАТО", - добавил он.

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Президент Турции Эрдоган, выступающий против вступления Швеции и Финляндии в НАТО, в субботу провел телефонные переговоры с лидерами двух стран и выразил опасения.

Эрдоган сказал премьер-министру Швеции Магдалене Андерссон в субботу, что Анкара ждет конкретных шагов для решения своих вопросов. Он также заявил, что эмбарго на экспорт оружия, введенное против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть снято.

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Президент Финляндии Саули Нииностио заявил в субботу, что провел "открытые и прямые" телефонные переговоры с Эрдоганом.

Турция также опубликовала официальный список своих требований для того, чтобы согласовать членство в НАТО двух стран.