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Новости Война
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13 млрд долларов – стоимость вражеской техники, уничтоженной украинцами с начала войны, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

москва

За 90 дней полномасштабной войны наши защитники уничтожили вражескую технику на 13 млрд долларов. Самый дорогой уничтоженный объект – крейсер "Москва".

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Уничтоженный защитниками Украины ракетный крейсер "Москва" стоит $750 млн. Кроме него самыми дорогими уничтоженными российскими объектами стали транспортный самолет Ил-76 ($86 млн) и крупный десантный корабль "Саратов" ($75 млн).

В первые недели войны стоимость уничтоженной российской техники составляла не менее $1,5 млрд. в неделю, но впоследствии этот показатель уменьшался. За последние 7 дней уничтожено техники на сумму около $400 млн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Последний радиообмен российского крейсера "Москва": Две пробоины ниже ватерлинии! Подтверждаю! Винт стал! Мостик отрезан! Молчит! Крен 30 градусов!". АУДИО

13 млрд долларов – стоимость вражеской техники, уничтоженной украинцами с начала войны, - Forbes 01

корабль (2041) крейсер (98) самолет (3589)


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Топ комментарии
+4
портнов вернулся в Украину сразу после избрания зэ-лупы и только благодаря избранию зэ
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24.05.2022 14:36
+2
А доходы росии от продажи только нефти, газа и угля -- 1 млрд долларов
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
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24.05.2022 14:35
+1
На компенсации русским и бурятским мамкам денег не осталось.
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24.05.2022 14:33
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На компенсации русским и бурятским мамкам денег не осталось.
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24.05.2022 14:33 Ответить
Бедные беднеют, богатые богатеют
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24.05.2022 14:39 Ответить
основне питання не в вартості цієї техніки, а в тому, що знищена "супер-пупер" військова техніка, яку рашка робила щонайменше 10 років.
а більше не зможе, не зможе зробити танки з тепловізорами Талес, літаки та вертольоти із західною авіонікою, ракете із імпортними системами наведення і т.д.
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24.05.2022 14:42 Ответить
Больше 50млрд долларов перечислили страны ЕС в оплату за энергоресурсы с начала года и продолжают их покупать!
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24.05.2022 14:34 Ответить
а по каким трубам эти энергоресурсы идут?
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24.05.2022 14:35 Ответить
По украинским аж льются.
А оплата за прокачку в рублях
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24.05.2022 14:37 Ответить
в хублях
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24.05.2022 16:49 Ответить
А доходы росии от продажи только нефти, газа и угля -- 1 млрд долларов
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
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24.05.2022 14:35 Ответить
Это всё что нужно знать о санкциях.
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24.05.2022 15:04 Ответить
портнов вернулся в Украину сразу после избрания зэ-лупы и только благодаря избранию зэ
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24.05.2022 14:36 Ответить
За эти деньги можно было обустроить жизнь россиян. Можно было построить новое жилье с водопроводом, канализацией, с унитазами, к которым россияне испытывают непростые чувства, школы, больницы, дороги, новые рабочие места. Но этого всего Россия, благодаря Путину не увидит. Россия как была отсталой, забитой, нищей, неумытой, как писал великий российский поэт Лермонтов, так и станется.
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24.05.2022 14:38 Ответить
Это по ********* расценкам кацапни.
Никто их гафнотанк за 3 мил. дол. не купит.
Леопард 2(самый простой)стоит 3 мил дол.-лучший танк в мире.
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24.05.2022 14:41 Ответить
Это оплата ЕС за газ за 2 недели
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24.05.2022 14:44 Ответить
Так откажись от газа и топи кизяками.
Не вижу проблемы.
А за одно и от нефти,заведи себе осла для поездок
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24.05.2022 14:55 Ответить
Кроме техники есть и другие расходы. Где-то читал, что они составляют 900 млн в день
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24.05.2022 14:49 Ответить
Це майже ніщо з тими втратами,які вже спричинені Україні.А москалі навпаки захопили вже значні території.Саме Херсонська область,більша за Ізраїль.
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24.05.2022 14:59 Ответить
эти деньги для них - пыль.
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24.05.2022 15:38 Ответить
"транспортний літак Іл-76 ($86 млн)"
Ну, у $8,6 млн я б ще повірив, якщо в ідеальному стані.
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24.05.2022 16:16 Ответить
Рашка за нафту торгонула вже 100 млрд баксів в цьому році.Ця статистика до сраки.
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24.05.2022 16:26 Ответить
 
 