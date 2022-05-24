13 млрд долларов – стоимость вражеской техники, уничтоженной украинцами с начала войны, - Forbes. ИНФОГРАФИКА

За 90 дней полномасштабной войны наши защитники уничтожили вражескую технику на 13 млрд долларов. Самый дорогой уничтоженный объект – крейсер "Москва".

Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.

Уничтоженный защитниками Украины ракетный крейсер "Москва" стоит $750 млн. Кроме него самыми дорогими уничтоженными российскими объектами стали транспортный самолет Ил-76 ($86 млн) и крупный десантный корабль "Саратов" ($75 млн).

В первые недели войны стоимость уничтоженной российской техники составляла не менее $1,5 млрд. в неделю, но впоследствии этот показатель уменьшался. За последние 7 дней уничтожено техники на сумму около $400 млн.

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