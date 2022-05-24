13 млрд долларов – стоимость вражеской техники, уничтоженной украинцами с начала войны, - Forbes. ИНФОГРАФИКА
За 90 дней полномасштабной войны наши защитники уничтожили вражескую технику на 13 млрд долларов. Самый дорогой уничтоженный объект – крейсер "Москва".
Об этом пишет Forbes, передает Цензор.НЕТ.
Уничтоженный защитниками Украины ракетный крейсер "Москва" стоит $750 млн. Кроме него самыми дорогими уничтоженными российскими объектами стали транспортный самолет Ил-76 ($86 млн) и крупный десантный корабль "Саратов" ($75 млн).
В первые недели войны стоимость уничтоженной российской техники составляла не менее $1,5 млрд. в неделю, но впоследствии этот показатель уменьшался. За последние 7 дней уничтожено техники на сумму около $400 млн.
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+2 Aleks T #464436
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+1 boris kravchenko #517295
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а більше не зможе, не зможе зробити танки з тепловізорами Талес, літаки та вертольоти із західною авіонікою, ракете із імпортними системами наведення і т.д.
А оплата за прокачку в рублях
в день. То, есть за 3 месяца - 80 млрд. Это без леса и других ископаемых.
Никто их гафнотанк за 3 мил. дол. не купит.
Леопард 2(самый простой)стоит 3 мил дол.-лучший танк в мире.
Не вижу проблемы.
А за одно и от нефти,заведи себе осла для поездок
Ну, у $8,6 млн я б ще повірив, якщо в ідеальному стані.