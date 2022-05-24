Мир в Украине может быть достигнут только в случае поражения РФ, - Моравецкий
Мир в Украине воцарится только в случае поражения России и сохранения территориальной целостности Украины.
Об этом во время Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.
Как отметил глава польского правительства, мир в Украине может быть достигнут только при поражении России.
"Она должна быть побеждена в своих зверских намерениях, которые она осуществляет в Украине. Ее нужно победить нашими действиями благодаря разгромным пакетам санкций. Важно, чтобы Украина оставалась свободной и безопасной", - подчеркнул польский премьер.
По его словам, после жестокого и варварского нападения России на Украину необходимо создать новый миропорядок, в котором такая вооруженная агрессия больше не будет возможной.
"Мы должны действовать в направлении мирного решения, но это решение должно означать, что Украина будет независимой, суверенной, без нарушения ее территориальной целостности", – подчеркнул глава польского правительства.
По его словам, это нужно сделать за счет России.
Он отметил, что стоимость замороженных российских активов, в результате введенных санкций, будет расти. Следовательно, нужно их в дальнейшем выявлять и конфисковывать.
"Мы должны разрабатывать решения, которые принесут мир, процветание и справедливость", – констатировал Моравецкий.
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Каракай
@KarakaiRevenant
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https://twitter.com/KarakaiRevenant/status/1528959629149016065 6h
Двічі я першим виходив на Майдан і тільки тому, що мріяв жити в вільній, правовій демократичній країні, хотів свободи та правди для своїх дітей. І двіччі, через виборону нами на площах свободу мій народ приводив (шляхом чесних і демократичних виборів) дегенератів українофобів до
влади. На ослаблену, розграбовану Януковичем і Зеленським країну дівіччі нападав Путін. Народе мій мудрий, куди я повернуся після перемоги над цапами, у разі, як виживу??? В яку країну? Де в парламенті Арахамія з Котлетою і Гетьманцев з Безуглою? Де на Банковій полудурок з
Кварталу? Де відсутня свобода слова і чесні вибори? Де цензура і вибіркове правосуддя? Корумповані органи правопорядку і Єрмак в ОП заміщає уряд? Де Лєщенко і Арестович лідери суспільної думки, а Коломойський з Абрамовичем моральні авторитети? За що ти зі мною так, мій народе?
Помимо этого Зеленский заявил, что будучи главой государства он ежедневно думает о сегодняшнем дне и о количестве военнослужащих, которые погибают в боях за Украину.\\\\\\\\\\\\\
Это не та **** что "строила дороги", нет, это не та тварь что со своим кодлом не ПВО укрепляла, а кривлялась и весело ржала когда Джонсон кричал: Ээээ, на вас вообще то нападать орда собралась(и так месяцами). Нет, это другой ***********, этот хороший, а тот был - п.лох.... ОЙ.
Не перепутай.те.
далі за посиланням
https://t.me/zloyodessit/15294
не було б Зеленського - не було б нападу рашки
федеративний союз Польщі, України, Литві, Білорусі із спільними збройними силами під єдиним командуванням краща запорука від агресії рашки
Сьогодні прочитала, що Салвіні, який тільки вчора кричав, що Україні не потрібно давати зброю - сьогодні кричить, що все зло пішло ві кацапстанії і що Україна має захищатись від кацапського іга. Тут просто цирк на дроті із тими політиками. Але скажу чесно - десь так 80% італійців за те щоби Україна віддала кацапам окупавану ними територію.
У мене вже сил не вистарчає пояснювати їм, що таким чином кацапи заморозять війну, відновлять свої сили і з другим заходом заберуть всю Україну. Після України буде Молдова. Але ще перед заморозкою вдарять по фінах і вони вже не зможуть увійти в НАТО.
Але вони мене не чують. Бо біда не у них