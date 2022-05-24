Мир в Украине может быть достигнут только в случае поражения РФ, - Моравецкий

Мир в Украине воцарится только в случае поражения России и сохранения территориальной целостности Украины.

Об этом во время Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

Как отметил глава польского правительства, мир в Украине может быть достигнут только при поражении России.

"Она должна быть побеждена в своих зверских намерениях, которые она осуществляет в Украине. Ее нужно победить нашими действиями благодаря разгромным пакетам санкций. Важно, чтобы Украина оставалась свободной и безопасной", - подчеркнул польский премьер.

По его словам, после жестокого и варварского нападения России на Украину необходимо создать новый миропорядок, в котором такая вооруженная агрессия больше не будет возможной.

"Мы должны действовать в направлении мирного решения, но это решение должно означать, что Украина будет независимой, суверенной, без нарушения ее территориальной целостности", – подчеркнул глава польского правительства.

По его словам, это нужно сделать за счет России.

Он отметил, что стоимость замороженных российских активов, в результате введенных санкций, будет расти. Следовательно, нужно их в дальнейшем выявлять и конфисковывать.

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"Мы должны разрабатывать решения, которые принесут мир, процветание и справедливость", – констатировал Моравецкий.