Хорватия предложила для транспортировки украинского зерна порты на Адриатическом море

Адриатические порты Хорватии могут предложить альтернативный маршрут для перевозки зерна из Украины, черноморские порты которой остаются заблокированными.

Об этом заявила госсекретарь МИД Хорватии Андрея Метелко Згомбич. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

Згомбич принимала участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам, на котором обсуждалась продовольственная безопасность и энергетика.

"В ходе обсуждения я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку", – сказала она.

Читайте: Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

Десять дней назад Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание "полос солидарности" по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.

До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходили через украинские черноморские порты.

Также читайте: Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Из-за вторжения России в Украину и блокады ее портов зерновые и другую сельскохозяйственную продукцию нельзя экспортировать, что создает глобальную угрозу продовольствию. Треть украинского экспорта идет в Африку, которая теперь может голодать.

Огромное количество зерна нужно привозить в ЕС по суше, а затем переправлять из морских портов в Африку.

Напомним, Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Как сообщалось ранее, Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики