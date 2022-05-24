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Хорватия предложила для транспортировки украинского зерна порты на Адриатическом море

зерно

Адриатические порты Хорватии могут предложить альтернативный маршрут для перевозки зерна из Украины, черноморские порты которой остаются заблокированными.

Об этом заявила госсекретарь МИД Хорватии Андрея Метелко Згомбич. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji List.

Згомбич принимала участие в заседании Совета ЕС по общим вопросам, на котором обсуждалась продовольственная безопасность и энергетика.

"В ходе обсуждения я обратила внимание на то, что хорватские порты на Адриатике доступны и что они могут быть эффективным и коротким путем в Северную Африку", – сказала она.

Читайте: Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

Десять дней назад Еврокомиссия представила план действий, предусматривающий создание "полос солидарности" по экспорту зерновых и другой сельскохозяйственной продукции сухопутным транспортом из Украины, порты которой заблокированы после российского вторжения.

До российского вторжения 90% экспорта зерновых и масличных культур проходили через украинские черноморские порты.

Также читайте: Шольц пообещал помочь Украине в возобновлении экспорта зерна

Из-за вторжения России в Украину и блокады ее портов зерновые и другую сельскохозяйственную продукцию нельзя экспортировать, что создает глобальную угрозу продовольствию. Треть украинского экспорта идет в Африку, которая теперь может голодать.

Огромное количество зерна нужно привозить в ЕС по суше, а затем переправлять из морских портов в Африку.

Напомним, Литва предложила создание военно-морской коалиции для снятия российской блокады с украинского экспорта зерна через Черное море.

Как сообщалось ранее, Кремль обвинил Украину и Запад в создании глобального продовольственного кризиса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты украли у украинских аграриев 500 тыс. тонн зерновых, растительное масло, овощи и сельхозтехнику, - Минагрополитики

Африка (278) Хорватия (266) продовольствие (262) зерновые (99) блокирование (461)


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нікому ніякого зерна поки не введуть ембарго на газ та нафту і не розблокують порти і закриють небо!!!Заїбали!!!Україна повинна з кацапами воювати та ще й африку годувати!!!!
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24.05.2022 15:11 Ответить
на бедуинов как-то *****, но стране нужна валюта, а не безумный ее курс на улице.
И бросьте уже наконец эту зелёную мантру про закрытое небо, Пол и Боб не прилетят на Ф-35 воевать в небе Украины. Вы же не комик из КВНа, что бы верить в эту сказку.
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24.05.2022 15:41 Ответить
Любой порт в Европе ничего не стоит, без разминирования акватории украинских же портов и эскорта военных кораблей НАТО хлебных перевозок. Неужели в мире не понимают этой очевидной истины
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24.05.2022 15:20 Ответить
один эсминец и один минный тральщик под британским флагом легко обеспечат коридор для судов из Одессы до траверза Констанцы. Далее суда следуют в водах стран членов НАТО.
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24.05.2022 15:35 Ответить
и да, было бы неплохо, если бы некоторые перестали покупать спижженное кацапами на Херсонщине зерно. Про богом обиженную Сирию я конечно не говорю, но другим странам это не к лицу. Тем более пароход - это даже не шило в мешке, и все всё прекрасно видят. А то если мы обидимся, то в этой стране много сразу всего *********, даже без международных санкций.
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24.05.2022 15:47 Ответить
Я тыльки одного не пойму. Рашка зараз долбить залізницю. Думаю через "мєсяцок" возити Адріатичні порти Хорватії зможемо хіба що волами. Але Шольц не проти - перша партія ППО поступить лише всередині липня. Ну тобто якраз коли збір врожаю можна буде й не розпочинатиЛише перша партія.
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24.05.2022 16:27 Ответить
разрешите поинтересоваться - а что, Германия нам дает средства ППО? или вы называете средствами ППО эти пулеметы на "леопарде"?
И шо, у нас уже поезда перестали через западную границу ходить? цыгане рельсы покрали??
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24.05.2022 16:44 Ответить
Без с.-х. продукции из Украины не могут обойтись , а в ЕС принимать не хотят .
Цікаве питання
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24.05.2022 16:33 Ответить
 
 