Без экспорта украинского зерна в Африку начнется голод и протесты. Нас будет ждать новая волна миграции, - Дуда

Если Украина из-за блокады Россией черноморских портов не сможет экспортировать зерно в Египет и другие страны Северной Африки, то в этом регионе начнутся голод и протесты, а также может возникнуть новый миграционный кризис.

Это во время Всемирного экономического форума в Давосе отметил президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Кризис будет мощным, ведь Украина является значительным экспортером зерна и обеспечивает им 80% потребностей Египта и нескольких других стран Северной Африки", - подчеркнул Дуда.

По его словам, обеспечение экспорта украинского зерна и семян подсолнечника за границу сегодня имеет "ключевое значение".

"Если окажется, что в Северной Африке начнется голод и нет экспорта украинского зерна, тогда вся южная Европа будет иметь огромную миграционную страну. Для нас очевидно, что будет огромное миграционное давление, не говоря уже об опасности массовых протестов в Северной Африке на других регионах", – подчеркнул Дуда.

Он добавил, что сейчас изо всех сил нужно сосредоточиться на том, чтобы Украина могла экспортировать свое зерно за границу.

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Президент Польши отметил, что сейчас Россия блокирует Одесский порт и возникает вопрос, можно ли его разблокировать. Кроме того, рассматривается вопрос транспортировки украинского зерна через польские порты, порт в Клайпеде (Литва) и Констанце (Румыния).