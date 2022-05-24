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Новости Война
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Отозван законопроект "слуг народа" о праве на расстрел подчиненных военнослужащих их командирами (обновлено)

закон,порошенко

Законопроект №7351, позволяющий в условиях военного времени применять против военнослужащих-нарушителей оружие, отозвали из парламента.

Как передает Цензор.НЕТ, свидетельствуют данные на сайте парламента.

Законопроектом предлагалось убрать из Устава внутренней службы ВСУ, который регламентирует применение оружия против военнослужащих-нарушителей, строчки "не приводя к смерти военнослужащего".

В частности, речь шла о таких нарушениях:

- неповиновение;
- сопротивление или угроза начальнику;
- применение насилия;
- дезертирство.

В то же время оружие можно было бы применять, только "если другим способом невозможно прекратить уголовное правонарушение".

Инициаторами законопроекта были – народные депутаты Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.

Читайте: Депутаты хотят убрать запрет командирам на войне убивать дезертиров и нарушителей. ДОКУМЕНТ

Отозван законопроект слуг народа о праве на расстрел подчиненных военнослужащих их командирами (обновлено) 01

законопроект (3219) расстрел (501) ВСУ (6560) Решетилова Ольга (50)


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Топ комментарии
+105
Тих хто вносив цей законопроект на передову , їхніх рідних мобілізаційного віку - і тоді як кажуть обкатаємо .
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24.05.2022 15:50
+72
Там весь этот недоделанный комитет по обороне целиком, а лучше парламент вцелом, надо отправлять в Северодонецк или под Изюм, пусть придут в себя немного, длбы
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24.05.2022 15:56
+72
законопроєкт пройшов розгляд оборонного комітету ВР без зауважень. Внесла його на розгляд голова підкомітету з запровадження цінностей і стандартів НАТО.

чого ще можн було чекати від ЗЄльоних із танцюючою "краба" Маріанною Бузумною ?
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24.05.2022 15:57
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Безуглу,парашу і ін. арешт і на 0.до закінчення війни!!!
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24.05.2022 23:36 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?hc_ref=ARR7woHyPWVpIKDjSH95p_GXmnBMt3JmJARXvrDpDXKsE__H88WT31Z03g3zpzYP_jM&fref=nf Юрій Бутусов

Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством: законопроект про застосування зброї проти державних службовців, які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах, не провели збори територіальної оборони перед вторгненням, не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву, не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна, не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян, не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні, не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади, не покарали російську агентуру у керівництві краіни, не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну, не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали. І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.

От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.

Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
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24.05.2022 23:58 Ответить
Зеїбануті вже вилікуввались в Комаровського?
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25.05.2022 00:59 Ответить
Они там что, с рельсов съехали? Коммунизм вiдроджують?
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25.05.2022 02:18 Ответить
Це усе Порошенок.. .. то усе він.., і пдістава.. не ******* зєлєбоби.. ніт ніт ніт
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25.05.2022 04:50 Ответить
Твій прошенок масово добровольців саджав, які виступали проти його мародерства і торгівлі на крові з рашистами
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25.05.2022 15:04 Ответить
Трійка виживших з розуму
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25.05.2022 06:34 Ответить
Все це спланована спецоперація по дискредитації українських захисників на рашистських пропагандистських помийках жля виправдання масового дизертирства рашистських загарбників.
Для того наших військових і кидають на передову проти арти танків лише з одними калашами
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25.05.2022 15:11 Ответить
Безумна, бездумна,безугла докотилася до дна вже давно, пішла на разі по мінусових поверхах в глибину землі. Хто там її подільники, то взагалі немає значення, бо їх ніхто не знає і ніколи не згадає. Ось тількі но самі застреляться прямо у тому парламенті
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25.05.2022 15:28 Ответить
Чому закон про розстріл 5-ої колони немає. Кива Шуфрич, Медведчук, Рабінович, ... Чому колаборанти повинні жити, а військовий має загинути?

Ця влада грає з вогнем. Ніякий Аваков не допоже!!! Якщо хлопці розвернуться, а хлопці з західної України це не не ті бидлуваті кожний сам за себе(кацапський менталітет, Саша Бєлий, зона, понятія) зі Східної України (не за всих, але переважо так і є), то будете тікати далеко хоч би не до Байдена.

Ця влада уже показала, що народ вона не цінить, не цінить цінності предків, свою державу. Це спікулянти радянських часів !!! З цим збродом потрібно щось робити
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09.06.2022 14:59 Ответить
21-ий вік закон про страту дезиртирів. Жах. Не дивуйтеся, якщо багато хто буде здаватися в полон після таких законів.
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09.06.2022 15:02 Ответить
Мар'яна Безугла, Георгій Мазурашу та Олександр Федієнко. Повинні гнити в в'язниці за такі закони. Якщо ні, то вони самі підуть з автомати вбивати військових. Це тварини і повірте в них немає, а ні віри, а ні патріотизму.
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09.06.2022 15:05 Ответить
Виходить ми всі повинні цих царьків Київських обороняти любою ціною, а ні то вони ще й добьють? Знаєте це ще хуже побиття студентів на майдані в 2014 році. Ця влада коїть уже цілий список воєнних злочинів
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09.06.2022 15:52 Ответить
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