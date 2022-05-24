С начала полномасштабной войны в Украину вернулось уже более 2,2 млн граждан, - ГПСУ
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину границу на участках со странами ЕС и Молдовой в обоих направлениях пересекли более 7,4 млн человек
Об этом ГПСУ сообщает в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Всего с 24 февраля по 24 мая как на въезд, так и на выезд из Украины сотрудники Госпогранслужбы оформили более 7,4 млн человек.
"Из них на выезд из страны проследовали более 4,8 млн человек, подавляющее большинство из которых - граждане Украины. На въезд в Украину за это время последовали более 2,2 млн граждан Украины. С начала войны пограничники оформили более 38,5 тыс. транспортных средств с гуманитарной помощью", - говорится в сообщении.
В Госпогранслужбе подчеркивают, что начиная с 10 мая фиксируется преимущество въезда наших сограждан в Украину над выездом.
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