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Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

митниця,мито

Совет ЕС принял либерализацию торговли и другие торговые уступки по отношению к украинским товарам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В Брюсселе отметили, что захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.

Читайте: ЕС может отменить пошлины и квоты на товары из Украины, - Bloomberg

Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года. Оно приостановит:

– все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенному отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,

– взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,

– применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.

Читайте также: Кабмин снизил квоту иммиграции на 2022 год

квоты (169) пошлина (452) торговля (952) экспорт (876) Евросоюз (17088)


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Швидче за все, вони захищают себе від підвищення цін на харчування.
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24.05.2022 16:04 Ответить
це очевидно
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24.05.2022 16:16 Ответить
наши зерновые и прочий хавчик вывозить?
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24.05.2022 16:13 Ответить
Ви, мабуть, згодні з офіційним представником міністерства балабольства кацапської ********* нацисткою Захаровою:

«Страны Запада стремятся вывезти из Украины все хоть сколько-нибудь ценное, в том числе зерно, лишая украинский народ последнего, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность», - сообщила она.

По ее словам, Вашингтон и другие страны Запада ищут способ по вывозу около 20 млн тонн зерна. Делается это якобы для снижения цен на мировых рынках. В МИД РФ полагают, что таким образом украинских жителей лишают последнего.

«Вообще вдумайтесь в то, что происходит: на фоне заявлений коллективного Запада, которому вроде бы киевский режим должен верить, о надвигающемся голоде, киевский режим отправляет вовне, то есть избавляется от продовольствия, которое, наверное, должно быть необходимо в первую очередь гражданам Украины», - сказала она».
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24.05.2022 16:32 Ответить
А чому КабМін НЕ волає:
"Ах, скільки грошей ДО отримає Бюджет!!! Можна знизити податки!"
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24.05.2022 16:28 Ответить
Ждем голодовку 2023
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24.05.2022 17:13 Ответить
Когда речь идет о поставках из страны, то для страны-получателя следует говорить не "экспорт из ", а "импорт из".

Заголовок должен звучать "Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на ИМПОРТ ИЗ Украины "
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24.05.2022 22:58 Ответить
 
 