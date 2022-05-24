Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины

Совет ЕС принял либерализацию торговли и другие торговые уступки по отношению к украинским товарам.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

В Брюсселе отметили, что захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.

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Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года. Оно приостановит:

– все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенному отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,

– взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,

– применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.

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