Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на экспорт из Украины
Совет ЕС принял либерализацию торговли и другие торговые уступки по отношению к украинским товарам.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".
"Это значит, что в течение одного года ввозная пошлина на весь украинский экспорт в Европейский Союз не будет платиться. Благодаря этим мерам ЕС сможет существенно поддержать экономику Украины", - говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.
В Брюсселе отметили, что захватническая война России против Украины оказала разрушительное влияние на производственные мощности страны, транспортную инфраструктуру и выход к Черному морю, а также на более широкие возможности торговли с остальным миром.
Сегодняшнее решение будет действовать в течение одного года. Оно приостановит:
– все тарифы согласно разделу IV Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной, установленные глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли (ПВЗСТ), которые еще не были либерализированы. Приостановка включает, в частности: промышленную продукцию, подлежащую постепенному отмене до конца 2022 года, фрукты и овощи, подлежащие системе входных цен, а также сельскохозяйственную продукцию и переработанную сельскохозяйственную продукцию, подлежащие тарифным квотам,
– взыскание антидемпинговых пошлин на импорт из Украины,
– применение общих правил импорта по импорту происхождением из Украины.
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«Страны Запада стремятся вывезти из Украины все хоть сколько-нибудь ценное, в том числе зерно, лишая украинский народ последнего, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы наблюдаем стремление западных кураторов вывезти с территории Украины все, что может представлять хоть какую-то ценность», - сообщила она.
По ее словам, Вашингтон и другие страны Запада ищут способ по вывозу около 20 млн тонн зерна. Делается это якобы для снижения цен на мировых рынках. В МИД РФ полагают, что таким образом украинских жителей лишают последнего.
«Вообще вдумайтесь в то, что происходит: на фоне заявлений коллективного Запада, которому вроде бы киевский режим должен верить, о надвигающемся голоде, киевский режим отправляет вовне, то есть избавляется от продовольствия, которое, наверное, должно быть необходимо в первую очередь гражданам Украины», - сказала она».
"Ах, скільки грошей ДО отримає Бюджет!!! Можна знизити податки!"
Заголовок должен звучать "Евросоюз на год отменил все пошлины и квоты на ИМПОРТ ИЗ Украины "