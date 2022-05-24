РФ и Китай провели совместные военные учения. Впервые с начала вторжения, - The Guardian
ВС России провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.
Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.
Позже, по информации The Guardian, официальные представители властей Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.
В издании подчеркнули, что это признак крепких связей между Китаем и Россией на фоне войны в Украине.
Топ комментарии
+19 Владислав Изюмский
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+14 Pavel 7777 #492687
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часи на дворі такі, що можна куралєсіть як завгодно
Им бы сейчас на Сибирь нацелиться, а они в дружбу с русскими играют, против Америки...Зачем им эта густонаселенная Тайвань? Маленький остров с 23млн. непокорных тайцев?
Сибирь - это лес, пресная вода, рыба, дичь в Тайге, жизненное пространство для массового заселения, вся таблица Менделеева ...
Інша справа Сибір...малозаселена територія, практично без економічного потенціалу...невичерпне джерело ресурсів ...
Навряд чи хайтек виробництво залишиться на острові.. Воно мігрує в Америку, Європу, сусідні Австралії, Корею, Японію...
Тим більше усі ПАТЕНТИ, ЛІЦЕНЗІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ цього виробництва - це все Західне, тобто належить Заходу ...
И это все ,что не касается Ядерного оружия-думаю никому не надо обьяснять ,что процентов 70 населения Китая живет на Великой китайской равнине и что будет с ними при попадании больших боеголовок по 500-1000 килотонн ,составляющих немалую часть кацапской ядерной триады.
Стане менше китайців.
поїхали з навчань але *********** назад чомусь більше повезли ніж везли на навчання
Хоча офіційної інформації немає...
Очень нездоровая обстановка,напоминает -30-е годы 20 века