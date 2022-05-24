РФ и Китай провели совместные военные учения. Впервые с начала вторжения, - The Guardian

ВС России провели первые совместные военные учения с Китаем после вторжения в Украину.

Об этом сообщает The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство США зафиксировало военные учения в северо-восточной Азии, когда президент Джо Байден встречался с лидерами Австралии, Индии и Японии в Токио", - рассказал американский чиновник.

Позже, по информации The Guardian, официальные представители властей Южной Кореи подтвердили, что два китайских военных самолета и четыре российских боевых самолета вошли в опознавательную зону системы ПВО.

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В издании подчеркнули, что это признак крепких связей между Китаем и Россией на фоне войны в Украине.