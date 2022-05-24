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Россию ждут неприятные сюрпризы, Украина после "Рамштайн-2" получит больше оружия, - Резников

резніков

Министр обороны Алексей Резников рассказал о подробностях встречи "Рамштайн-2".

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участников увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида. Вместе с коллегами мы подробно проинформировали партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших со дня проведения прошлой встречи", - отметил министр.

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Украинская сторона отметила прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертила первоочередные потребности украинских защитников.

"Если на первой встрече ключевыми словами были "timing" и "transition", на этот раз добавилось еще слово "coordination". Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка давала максимальный эффект. Искренне поблагодарил за помощь наше государство многих коллег, в частности, моего друга и великого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса", - продолжил Резников.

По словам министра, на сегодняшней встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне.

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"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Так, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь Украинской армии, и будут неприятны для врага. Но об этом – позже", - добавил глава Минобороны.

"Нет слов, чтобы выразить в полной мере нашу благодарность нашим литовским, латвийским и эстонским друзьям – Арвидасу Анушаускасу, Артису Пабриксу и Калле Лаанету. Украинская нация глубоко благодарна им. Я благодарю коллег из Австралии и Франции и надеюсь продолжить наше сотрудничество с новыми командами. Я благодарю министра Яну Черноховую из Чехии и министра Ярослава Надю из Словакии. На прошлой неделе состоялся содержательный разговор с немецким федеральным министром Кристине Ламбрехт, в ходе которого, между прочим, обсуждались противовоздушные бронемашины "Гепард". Я благодарен за все, что Германия начала делать для Украины", – отметил министр.

Резников подчеркнул, что особого оптимизма добавляет звездное лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лизе и масштабах помощи.

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оружие (10202) помощь (7784) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+51
ЗСУ ліквідували командира другої роти спеціального полку імені кадирова
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24.05.2022 16:28
+50
А можно без сюрпризов? А то уже один объявили и сдали Светлодарск.
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24.05.2022 16:28
+27
Дай Бог, чтобы так оно и было. А то слишком много сделано громких и бравурных заявлений в последнюю неделю-полторы, которые увенчались пшиком.
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24.05.2022 16:30
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Правила форума Совет форумчан
А можно без сюрпризов? А то уже один объявили и сдали Светлодарск.
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24.05.2022 16:28 Ответить
Та задовбали вже зі своїми вічними "здачами". Таке відчуття, що наші війська мають лише наступати і ні в якому разі не відходити з певних територій, та і пофіг що наші війська не мають достатньої кількості зброї, а тим паче ********. Чи у нас як за часів Сталіна "ні шагу назад"? Звичайно деяким людям складно визнавати, що ми несемо втрати і відступаємо, але це реальність а не казочки Арестовича. Самі ж вимагаєте, щоб вам давали "повну картину", ну так отримуйте. Не одні перемоги у нас
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24.05.2022 17:20 Ответить
Світлодарськ не знаходився під потенційною небезпекою оточення. Тому тут не йдеться про маневрену оборону. Це реальний прорив ворога. Власне, складається враження, що поступовий відхід наших військ з усього Донбасу триватиме. Та й де у нас перемоги? Ми що, правда віримо, що від Києва і Харкова ми їх відігнали? Так, кацапи шалено переоцінили свої сили. Тепер дещо отямилися. Самі відступили й зосередилися там, куди вони й збиралися по плану-мінімум. Поговоримо про лік перемог і поразок після липня-серпня. Я не критикую. Я констатую факти, досить вже жити в ілюзіях на гіпнотичних сеансах Арестовича.
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24.05.2022 17:39 Ответить
Как это не находился если он расположен между оккупированным Стахановом и Горловкой и недавно с третьей стороны орки захватили Попасную и подошли впритул к Светлодарску .Если у тебя город окружён с трёх сторон тут надо либо пытаться снимать окружение либо выходить ,чтобы не случилось как с Мариуполем и судя по тому ,что войска вывели сил на снятие окружения не было
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24.05.2022 17:45 Ответить
Оборону прорвали, погоджуюсь, але про який це такий "відхід" наших військ з Донбасу говориться? Якби хотіли, уже б з Луганщини відвели. І досить уже патякати рашистську пропаганду, що вони самі від Києва відійшли. Іще б трохи, і наші війська б узяли їх у котел. Тому вони і втекли панічно за 1 день. Якби відхід був планований, усе б зайняло набагато більше часу, а фронт би не рухнув за півдня. А від Харкова їх відігнали зовсім недавно, до чого тут перегляд ними своїх планів? Ніяких ілюзій на цей рахунок у мене немає
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24.05.2022 17:54 Ответить
светлодарскую дугу имело смысл оборонять ,только когда были попаснянские высоты за нами .Все правильно-спрямление выступа,окруженного с 3 сторон,как бы это ни было прискорбно отметить
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24.05.2022 21:49 Ответить
херовій у тя кацап транслейт...
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24.05.2022 22:33 Ответить
Ще дуже цікаво під Авдієвкою сьогодні((((
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24.05.2022 17:58 Ответить
А после Ромштайн -1 уже прибыла?
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24.05.2022 16:28 Ответить
Вам лично докладывали что дали?
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24.05.2022 16:39 Ответить
Із-за того що 3 роки розкрадали армію зараз доводиться зі світу по нитці збирати для армії
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24.05.2022 16:39 Ответить
ее разваровывали 30 лет.
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24.05.2022 16:49 Ответить
Да ее до 2014 года полностью разворовали. В 2014 у нас в Луг обл воевали ВСУ в резиновых тапочках и с ржавыми автоматами. И с каждого района забирали по несколько скорых (уазиков) и школьных автобусов на нужды ВСУ. Вся армия которая сейчас, создана с нуля Порохом и не до конца уничтожена зеленским.
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24.05.2022 17:02 Ответить
Не через це. Зовсім не через в нас мало зброї. А тому, що таку кількість зброї і техніки просто-напропсто не купити і не виготовити з нашими ресурсами.

Невже незрозуміло, що тягатися з росією в кількості зброї і бронетехніки, а тим більше бойових літаків - ми ну ніяк не могли.
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24.05.2022 16:57 Ответить
три роки? точно три? нічого не плутаєш?
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24.05.2022 16:57 Ответить
Стосовно надання важкого озброєння у мене викликають підозри заяви не західних партнерів, а зелених гнид. Можливо, дещо з обіцяного уже давно в Україні, АЛЕ досі не на фронті.
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24.05.2022 16:54 Ответить
То для Киева , чтобы комарилью не разогнали.
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24.05.2022 17:18 Ответить
ЗСУ ліквідували командира другої роти спеціального полку імені кадирова
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24.05.2022 16:28 Ответить
То рота овцейобів імені Дирявого Кадирки
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24.05.2022 16:43 Ответить
Орка тіло ляже в ґрунт
Допоможе ЗСУ
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24.05.2022 16:49 Ответить
Может пора уже делать, а не языком молоть.
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24.05.2022 16:29 Ответить
Видосики и пи%доски это главный козырь зелебобиков
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24.05.2022 16:34 Ответить
Типа ты хочешь сказать, что смог бы сделать лучше, чем ВСУ и Зеленский?
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24.05.2022 16:55 Ответить
А может и лучше. Тут мозгов не надо много сдавать города.
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24.05.2022 17:24 Ответить
"А может и лучше. Тут мозгов не надо много сдавать города."
А сколько мозгов надо, чтобы 3 месяца сдерживать противника кратно превосходящего тебя по численности? Еще в начале войны команда Зеленского предупредила, что соотношение войск приблизительно 1 к 5. То есть 1 украинская артилерия против 5-ти кацапских. Один украинский танк против 5-ти российских. Поэтому выбрали тактическую оборону, сдавая временно рубежи, чтобы локализовать врага, отсекать его пути снабжения и уничтожать маленькими группами. Именно таким образом до сих пор и действует украинская армия. Приоритетом тут является сохранение жизни бойцов, а не удовлетворения тупорылых интернет ботов. Можно тупо пытаться удержать отдельно взятый населенный пункт, типа мы крутые, но при этом потерять большое количество воинов. ВСУ придерживается другого мнения, они играют явно вдолгую, при этом учитывая и превосходящие силы противника, и возможную мобилизацию в РФ, и еще много чего другого, о чем вы или я возможно даже близко понятия не имеете. Голословно обвинять во всех грехах легко, но далеко не каждый способен предложить взамен что-либо стоящее. Ну так давайте, пораскиньте мозгами и покажите какой вы вумный, расскажите как вы смогли бы лучше поступить в данной ситуации.
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24.05.2022 17:53 Ответить
Не нужно Х с пальцем ровнять. Между Зе и армией не вижу связи. Армии кланяюсь в ноги и восторгаюсь, Зе удивляет талантами актера - заслуживает не одного ,, Оскара, Бывают ситуации в политике когда и обезьяна и баран достигают в рейтинге космических высот. Зе для армии не сделал ничего- в 2021 мин обороны Таран не ,,освоил,, миллиарды гривен выделенные на армию ( отдали на крадивныцтво Коломойскому). На границе с Крымом наверное даже окопов не было и охраняло ,, два,, человека - за три часа раша была в Мелитополе и Каховке. На пиарных ежедневных красованиях - ни слова о предательстве в начале войны , люди хотят знать они заслуживают этого. Почему ,, не увидели,, переправы войск через Десну ( что в армии нет ни одного беспилотника, америкосы охрипли предупреждать) , если бы не тероборона - мы давно бы уже как страна не существовали. Почему до сих пор каждый день убивают наших граждан с рерритории раши - нам нельзя уничтожать инфраструктуру , Искардеры, нефтебазы, ЖД ? .........Не нужно сравнивать наших героев и Голивуд.
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24.05.2022 17:37 Ответить
"Не нужно Х с пальцем ровнять. Между Зе и армией не вижу связи."
А что Зеленский не главнокомандующий этой самой армии? Во всем мире народы страны стоят горой за Зеленского. И только украинцы поносят его как могут. Некрасиво. У нас в Азербайджане вообще наследственная автократия, и намного больше людей не согласны с президентом. Но у нас люди понимали, что в военное время нельзя наезжать на своих. Если что-то со стороны Зеленского ьбыло сделано неправомерно, то пусть с этим потом разберутся суды. А так, он может и не самый лучший кандидат в президенты по вашему личному мнению, но с начала войны он уж точно не сделал ничего плохого, чтобы заслужить негатив. На все остальное по поводу армии ответила выше. Украинская армия на момент нападения не была в состоянии защитить всю свою территорию. Надо было делать выбор, выставлять приоритеты. Еще неизвестно, какой выбор в этой ситуации сделали бы вы. Возможно, с%бались бы когда американцы предлагали.
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24.05.2022 17:58 Ответить
1. А что, зєлєнскій - нє главнокомандующій?
Я тобі навіть більше скажу: воно навіть не президент, а звичайна маріонетка, яку смикають за ниточки. Відкрию тобі невеличку таємницю: неофіційно ОПою і країною керує товарісч дЄрьмак, чиї куратори сидять у кремлі. Але журношлюхи з телемарафону тобі цього не розкажуть.

2. Во всьом мірє народи стоят горой за зєлєнскава.
Світ стоїть горою не за зєлєнскава, а за Україну. На даний момент нашу країну на світовій арені представляє ось це квартальне опудало. Європейці багато чого не знають і не усвідомлюють. Знаючи про те, що накоїла зе-шобла за 3 роки при владі, люди з інших країн плювали б йому у писок.

3. В воєнноє врємя нєльзя наєзжать на своіх.
А це стосується всіх представників влади чи лише тих, що не працюють на ворога? В тому, що уряд квартального обмилка працює на рассію, у українців уже немає жодних сумнівів. З колаборантами, зрадниками і агентами кремля на чолі країни можна навіть і не мріяти про перемогу у цій війні.

4. У нас в Азєрбайджанє...
Щоб зрозуміти настрої українців і їхню нинішню позицію відносно влади, треба було прожити тут останні 3 роки і особливо останні 3 місяці, починаючи з 24-го лютого. Тому, не знаючи того, що в дійсності відбувається в Україні, краще сиди мовчки у своїх Нідерландах і не варнякай. Як жити в Україні українці розберуться і без твоєї сраної "допомоги".
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24.05.2022 19:13 Ответить
"Почему до сих пор каждый день убивают наших граждан с рерритории раши - нам нельзя уничтожать инфраструктуру , Искардеры, нефтебазы, ЖД ?"

Кто сказал что нельзя? Уничтожают и правильно делают. Просто не везде могут дотянутся. Вопрос времени, заимейте чуть больше терпения. У них и без территории РФ полно дел.
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24.05.2022 18:01 Ответить
Єто все что ти смог ответить?
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24.05.2022 22:40 Ответить
ой ****** сраколизне ...
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25.05.2022 00:04 Ответить
о і тут зелупу приліпив.молодець лизнув
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25.05.2022 00:02 Ответить
Дай Бог, чтобы так оно и было. А то слишком много сделано громких и бравурных заявлений в последнюю неделю-полторы, которые увенчались пшиком.
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24.05.2022 16:30 Ответить
А як же дороги? Це нам дадуть інші держави, а де наша зброя? А якби не дали? І в чому тут заслуга міністра оборони і Президента воюючої країни, які всі гроші закатали в асфальт?
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24.05.2022 16:30 Ответить
Вам неизвестна схема с дорогами?

Вот есть миллион долларов в бюджете.
1.) Дать миллион долларов в КБ Луч или Артем на производство ракет, то все документы будут наяву, все отношения зафиксированы и этот миллион уйдет на нашу оборону и готовые ракеты, а также зарплату людям.
2.) Дать миллион долларов в асфальт. Где покупалось 100% асфальта? В Беларуси. Кто там контролирует 100% экспорта? Личный бизнесмен Лукашенко. Как происходит покупка асфальта? Переводится миллион долларов этому бизнесмену в его подставную фирму, затем за 200 тысяч асфальт производят на беларуском заводе битума и остального, за 100 тысяч привозят сюда, а остальные 700 тысяч долларов делятся поровну между бизнесменом и нашими "слугами народа". Вот и все. На асфальт откаты 70% от каждой гривны в бюджета, а при оборонке там вообще по нулям будет.

Так что там прекрасно знали, что будет война, но все равно в январе и даже феврале строили дороги. Бабки то капают. Ну и на войне заработать отлично можно, они же все заранее свалили все эти коррупционеры, семьи свои вывезли.
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24.05.2022 16:46 Ответить
Коли зброя прийде? У вересні чи листопаді?
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24.05.2022 16:31 Ответить
Завтра. А завтра скажуть, що завтра. Так і будуть нас годувати завтраками пару років.
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24.05.2022 16:47 Ответить
Точну дату і маршрут доповісти?
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24.05.2022 17:12 Ответить
Так і відео застосування
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24.05.2022 17:40 Ответить
Единственные сюрпризы и постоянные это от Зеосла,ОП и СН в раде.Каждый день и по несколько штук в день
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24.05.2022 16:31 Ответить
Опять слишком много бла бла бла как и после Рамштайн 1, а по факту тяжелого вооружения как не было так и нет
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24.05.2022 16:31 Ответить
резников, п#здеть не мешки ворочать...
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24.05.2022 16:31 Ответить
про гарпун еще в начале апреля https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2022/04/3/7137118/ Джонсон говорил ... время прошло и гарпунов либо нет, либо не используют
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24.05.2022 16:34 Ответить
Зірка смерті ?! Краще не треба, бо її Люк Скайвокер знищив однією ракетою і поховав мільйони імперських штурмовиків.
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24.05.2022 16:35 Ответить
Сюрпризи мають бути - смертельними, а не "неприємними"! Неприємний сюрприз, у нас вже є- Аристович...
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24.05.2022 16:36 Ответить
Буданов, Кім, Подоляк і вся ригівська шобла на телемарафоні.
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24.05.2022 16:37 Ответить
Кто доброй сказкой входит в дом,
Кто с детства каждому знаком,
Кто не ученый, не поэт,
А покорил весь белый свет,
Кого повсюду узнают,
Скажите, как его зовут?
А-РЕ-СТО-ВИЧ!
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24.05.2022 16:41 Ответить
медиалюди...шо с них взять...
сначала угандошить вкрай,а потом скромно сказать о наметившихся возможных успехах - то не про них...
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24.05.2022 16:36 Ответить
Як на мене, не треба язиком триндіти, що нам дадуть. Про ті ж самі Harpoon всі (включно з ворогом) мали дізнатися тоді, коли вони прилетять в того же Адмірала Макарова та інші корита.
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24.05.2022 16:39 Ответить
отож...пєрвая весточка має бути відразу подводной...
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24.05.2022 16:42 Ответить
Сєвєродонецьк кацапи штурмують. Цікаво, це сюрприз для рєзнікова?
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24.05.2022 16:40 Ответить
та який сюрпрайз...всєм офісом у букмекеров ошиваються..
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24.05.2022 16:46 Ответить

Резников -

Прямая речь: "По нашим данным, там 9 тысяч представителей Вооруженных сил Российской Федерации плюс техника, оборудование, включая ракетное вооружение и так далее.Но я хочу сказать, что такого контингента, как кто-то рассказывает, что будет нападение на Киев с белорусской стороны, - простите меня, это смешно звучит.
"Мы не занижаем угрозы, мы их оцениваем. Но когда нам говорили, что будет 16 февраля нападение, мы говорили: это невозможно, потому что нет для этого готовности. Его (нападения - ред.) не было. Его не было 17-го, 20-го, его нет и не будет 21-го.

Детали: Резников объяснил, что в выводе об отсутствии у России ударной группировки он опирается на информацию от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других профессиональных военных, с которыми он общается.

"Благодарю моего коллегу Виктора Хренина за откровенный разговор. Я неоднократно подчеркивал, что отношения между украинским и белорусским народами особенные. Наши чувства очень теплые. Какие-либо угрозы или провокации со стороны Украины по отношению к Беларуси исключены, это просто невозможно", - отметил Резников.

"Во время разговора министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин отметил, что народ Украины был и будет для Беларуси братским народом. Беларусь не является инициатором напряженности в отношениях Беларуси и Украины", - отметили в Минобороны.

Стороны также отметили, что будущие учения не несут угрозы братским странам.
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24.05.2022 16:41 Ответить
Обіцянка - цяцянка. Зелені лиють багно в вуха мудрому наріду, а він слухає і вірить зєлєчайшєму і його шоблі.
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24.05.2022 16:42 Ответить
Заткнувся би той рєзніков...
Вже втомили своїми перемогами
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24.05.2022 16:44 Ответить
шо , млять, ше більше сирен добавлять ? ((
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24.05.2022 16:45 Ответить
Досить вже 3.14***, дійте! Такими темпами як зараз кацапи захоплять ще не одне село і місто.
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24.05.2022 16:48 Ответить
Ну, может и будут поставки. По-крайней мере показали, что м777 не разворовали и доставили к зоне боевых действий. Это важный знак. Но еще более важный знак - это открытое назначение спецпрокуроров для борьбы с коррупцией, в том числе и по членам Рады, судьям и военным. И показательные судебные процессы над коррупционерами. Это не делают по простым причинам: могут выйти сами знайте на каких людей.
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24.05.2022 16:50 Ответить
ти ******* вкрай?
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24.05.2022 22:46 Ответить
Поки що Украина окрiм ******* нiчого не отримала.
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24.05.2022 16:51 Ответить
Отримала. Але це 1/30 того, що потрібно.
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24.05.2022 18:25 Ответить
як же дратує цей мудак
перечитую його інтерв'ю - тупий, самовпевнений і самозакоханий павич

21.02.2022, 12:36


https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Feto-smeshno-reznikov-ne-verit-v-napadenie-na-kiev-iz-belarusi&psig=AOvVaw3XxlWMYB6I_ShYyZJ8JSPk&ust=1653486354552000&source=images&cd=vfe&ved=0CAoQjhxqFwoTCND_mPWi-PcCFQAAAAAdAAAAABAf
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24.05.2022 16:55 Ответить
кругом одно враньё ....
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24.05.2022 17:01 Ответить
Я так розумію ніяких відстанок у нас не буде? Тобто все йде по плану? Десятки тисяч людей туди, десятки сюди. Там віддамо одне підприємство, там тец, там пару міст, а що у нас їх багато і взагалі ми вже перемогли. Нагадує кацапські отрєцатєльні всплитія і атаки в обратном направлєнії.
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24.05.2022 17:02 Ответить
І Китай теж? Тільки от Китай з кацапами навчання спільні чомусь проводять...
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24.05.2022 17:02 Ответить
Давайте-ка эти сюрпризы пусть кацапы увидят воочию на фронте. А то - обещаний до хрена, а на фронте - жопа.
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24.05.2022 17:05 Ответить
добре, що росіяни поставили більше людей і техніки на острів Змій. бачиш, свиню забивають, коли вона велика й товста, а не коли вона худа й не має м'яса.
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24.05.2022 17:08 Ответить
А шож будет після "Рамштайн-3"?! Ууууух....
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24.05.2022 17:09 Ответить
Пообещают ещё какую-нибудь вундерваФФлю .
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24.05.2022 17:23 Ответить
Надеюсь в этот раз гарпуны доедут в Украину наконец....
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24.05.2022 17:15 Ответить
мне посмешила новость ... котарая была вчера вроде ... мз 40 участников, оружие, хоть каккое-то, согласились дать 20 стран ... а остальные там что делали, цена не устроила?
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24.05.2022 17:16 Ответить
Ні, просто шпигували)
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24.05.2022 17:44 Ответить
Ну, что бы до 9-го Рамштайна зеленые не сдали бы всю Украину.
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24.05.2022 17:18 Ответить
там сотоварищ резникова в переговорной группе былю что с ним напомните. профиль в фейсбуке на яхте с молодой женой. чувак ******* всё, никто не снял. к армии никакого отношения нет
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24.05.2022 17:23 Ответить
Обязательно Резникову надо было заявить о поставках вооружений, чтобы русские максимально подготовились к их уничтожению при транспортировке в зону боевых действий.
Во время войны надо держать рот на замке.
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24.05.2022 17:24 Ответить
Хлопці ! Якщо ми не розберемося в середині, яка **** ********** закон про те що можна командирам вояків вбивати і цим самим підриває морально-патріотичний дух, нам ніяка західна зброя не допоможе!

П.С. І опять це робота грязних лап ЗЕ і команди 95 !
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24.05.2022 17:30 Ответить
Да пошли Вы нахер со своими сюрпризами,можно только догадаться какими они будут...Завтра о захвате Бахмута прочитаем,или сразу Славянск с Краматорском отдадим?? А то кто то очень сильно желает рожу ***** сохранить и в глаза ему заглянуть.
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24.05.2022 17:31 Ответить
це мабуть якась форма енурезу - нетримання інформації чи що? ну дали - мовчи, будеш розказувати коли користь буде від того, а не просто обіцянка. Ну що за довбні...
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24.05.2022 18:18 Ответить
До одного места ваши сюрпризы. Пару гаубиц дадут в середине июня а у орков тысячи гаубиц и бесконечное количество боеприпасов
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24.05.2022 19:09 Ответить
да нее. они деморализованы, воевать не хотят, бегут, командиров убивают и вообще непонятно кто там воюет
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24.05.2022 19:34 Ответить
не переживайте так БАХМУТ Не зможуть ШВИДКО захопити. Незрозуміло, це як би добра новина, що НЕШВИДКО зможуть
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24.05.2022 19:36 Ответить
Ага слышали. В Июле. (хотя в июле 31 день. Но куда спешить.)
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24.05.2022 19:33 Ответить
От вже ляпачка...
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24.05.2022 19:33 Ответить
Б...дь, ну зробіть вже сюрприз, визволіть Херсон, який просто про...ли, хватить вже патякати язиком, ми тут в окупації, якщо ви не забули....чи це далеко до Києва, і вам вже там перемога та шашлики на умі...
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24.05.2022 19:54 Ответить
 
 