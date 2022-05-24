Россию ждут неприятные сюрпризы, Украина после "Рамштайн-2" получит больше оружия, - Резников

Министр обороны Алексей Резников рассказал о подробностях встречи "Рамштайн-2".

Об этом он рассказал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Рамштайн" становится настоящей коалицией свободного мира в поддержку Украины. Радует, что количество стран-участников увеличивается, среди континентов не представлена только Антарктида. Вместе с коллегами мы подробно проинформировали партнеров о ситуации на фронте и изменениях, произошедших со дня проведения прошлой встречи", - отметил министр.

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Украинская сторона отметила прогресс в поставках 155-мм артиллерии и очертила первоочередные потребности украинских защитников.

"Если на первой встрече ключевыми словами были "timing" и "transition", на этот раз добавилось еще слово "coordination". Мы сосредоточим свои усилия на том, чтобы международная поддержка давала максимальный эффект. Искренне поблагодарил за помощь наше государство многих коллег, в частности, моего друга и великого друга Украины – министра обороны Британии Бена Уоллеса", - продолжил Резников.

По словам министра, на сегодняшней встрече страны объявили о новых способах поддержки, которые могут стать game changing в этой войне.

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"Рассчитываю, что на следующей встрече в июне смогу доложить коллегам о результатах применения оружия, о котором шла речь на встрече 23 мая. Так, среди прочего, мы уже получили подтверждение об усилении нашей береговой обороны. В частности, речь идет о пусковых установках и противокорабельных ракетах Harpoon. Решение было найдено благодаря объединению усилий нескольких наших стран-партнеров. Также речь шла и о других приятных сюрпризах, которые усилят мощь Украинской армии, и будут неприятны для врага. Но об этом – позже", - добавил глава Минобороны.

"Нет слов, чтобы выразить в полной мере нашу благодарность нашим литовским, латвийским и эстонским друзьям – Арвидасу Анушаускасу, Артису Пабриксу и Калле Лаанету. Украинская нация глубоко благодарна им. Я благодарю коллег из Австралии и Франции и надеюсь продолжить наше сотрудничество с новыми командами. Я благодарю министра Яну Черноховую из Чехии и министра Ярослава Надю из Словакии. На прошлой неделе состоялся содержательный разговор с немецким федеральным министром Кристине Ламбрехт, в ходе которого, между прочим, обсуждались противовоздушные бронемашины "Гепард". Я благодарен за все, что Германия начала делать для Украины", – отметил министр.

Резников подчеркнул, что особого оптимизма добавляет звездное лидерство США, которое уже воплощено в законе о ленд-лизе и масштабах помощи.

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