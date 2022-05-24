В МИД ответили на заявление Нидерландов о не скором получении Украиной статуса кандидата в ЕС
Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о не скором получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.
"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях", - сказал он.
По его словам, предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.
"Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим", - констатировал Николенко.
Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте заявил, что шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.
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Если они не найдут работы в Украине, то куда они поедут ?
Правильно, в Европу.
И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад
Слышь бот кацапский, ты хоть иногда думай что говоришь. В отличии от совка, здесь законы работают. И с чего ты взял, что украинцы с Джавелинами впечатлят мароканскую или арубанскую мафию в Европе?
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Невже карибський острів Аруба має настільки розгалужену мережу мафії по всій Європі?
Албанська мафія досить відома, а от арубанська? Гмммм...
Популістським заявам ніхто не вірить.
А как принять в ЕС ЖИТНИЦУ ЕВРОПЫ - то неготовы
а может такие европейские политики просто глупы?
Ведь с пшеницей , как и с оружием , ЕС будет сильнее и ни от кого не зависеть. А без пшеницы - будет пропрошайничать у рф
Голандия однажды научила петра первого строить корабли.
И как благодарность за это петрушка оттяпал у шведов Прибалтику.
Теперь путлер оттяпает уже саму Голландию.
Почему ??
добруюдурную Англию возьмут обратно. Люмпены-зебилы уже нахавались £300К https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/10/arron-banks-leaked-emails-what-do-they-show
Але є єдина країна в світі, яка вже будучи незалежною 25 років заплатила й продовжує платити великою кроввю за її прагнення до демократії й причетності до розвинутої Європи й до загально людських цінностє . Не має жодної іншої крім України .
Просто тупо не має !