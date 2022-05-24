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В МИД ответили на заявление Нидерландов о не скором получении Украиной статуса кандидата в ЕС

єс,євросоюз

Несправедливо привязывать предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС к прогрессу в интеграции Западных Балкан.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сказал спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о не скором получении Украиной статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Мы полностью поддерживаем европейскую интеграцию стран Западных Балкан, но каждая страна заслуживает индивидуального подхода, основанного на ее собственных добродетелях", - сказал он.

По его словам, предоставление статуса кандидата для Украины и стран Западных Балкан не противоречит друг другу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пусть российский режим не сует свой нос в европейскую интеграцию Украины, - МИД

"Напротив, это должен быть комплементарный процесс. Интеграция Украины и Западных Балкан только сделает ЕС более сильным и процветающим", - констатировал Николенко.

Как сообщалось, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в парламенте заявил, что шансы на то, что Украина в ближайшее время станет кандидатом на вступление в Европейский союз, невелики. ЕС может ограничиться тем, что назовет ее потенциальным кандидатом.

Читайте: МИД: Разочарованы заявлениями Австрии о том, что Украине не нужно быть в ЕС

МИД (6938) Нидерланды (1573) членство в ЕС (1002) Рютте Марк (342) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+21
Для того, щоб показати серйозність намірів та готовність до реформ, необхідних для вступу до ЄС, Україні слід видати одну бородату бабушку американському правосуддю.
Популістським заявам ніхто не вірить.
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24.05.2022 17:12
+10
Мабуть думали, що це 95 квартал виступає...
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24.05.2022 17:23
+9
пошлите ЕС всед за кораблем. адрес они знают.
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24.05.2022 17:07
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пошлите ЕС всед за кораблем. адрес они знают.
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24.05.2022 17:07 Ответить
Однажды после победы в этой войне домой вернутся несколько сотен тысяч украинских мужчин, научившихся убивать.

Если они не найдут работы в Украине, то куда они поедут ?

Правильно, в Европу.

И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад
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24.05.2022 17:55 Ответить
"И тогда там такой рекет начнётся, что 90-е - это детский сад"
Слышь бот кацапский, ты хоть иногда думай что говоришь. В отличии от совка, здесь законы работают. И с чего ты взял, что украинцы с Джавелинами впечатлят мароканскую или арубанскую мафию в Европе?
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24.05.2022 18:34 Ответить
арубанскую мафию в Европе
**********
Невже карибський острів Аруба має настільки розгалужену мережу мафії по всій Європі?
Албанська мафія досить відома, а от арубанська? Гмммм...
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24.05.2022 20:14 Ответить
ні впічатлят, а виріжуть
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24.05.2022 22:11 Ответить
всі декілька сотень тисяч? за 8 років скільки тисяч навчилося вбивати і, що всі поїхали в Європу? що ти чешеш дурню.
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24.05.2022 22:05 Ответить
Для того, щоб показати серйозність намірів та готовність до реформ, необхідних для вступу до ЄС, Україні слід видати одну бородату бабушку американському правосуддю.
Популістським заявам ніхто не вірить.
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24.05.2022 17:12 Ответить
Не розумію в чому питання щодо Коломойського? Є фіційно встановлені процедури. Робиться офііційний запит на екстрадицію від американського правосуддя і далі за процеедурою. Запит був? Що відповіли наші офійійні органи влади?
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24.05.2022 18:31 Ответить
За кораблем будь-ласка, зєльоний странніку.
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24.05.2022 20:20 Ответить
Как зерном украинским торговать , так все готовы.
А как принять в ЕС ЖИТНИЦУ ЕВРОПЫ - то неготовы

а может такие европейские политики просто глупы?

Ведь с пшеницей , как и с оружием , ЕС будет сильнее и ни от кого не зависеть. А без пшеницы - будет пропрошайничать у рф
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24.05.2022 17:15 Ответить
Против только прикормленные ******. Это не вся страна, а отдельные политики. Этот референдум устраивал против вступления Украины, если бы не он, то или полноценное вторжение было бы в 2014, или уже были бы в ЕС
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24.05.2022 17:34 Ответить
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24.05.2022 17:36 Ответить
А как Зеленскому хлопали за выступление.... просто овации.
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24.05.2022 17:19 Ответить
Мабуть думали, що це 95 квартал виступає...
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24.05.2022 17:23 Ответить
Скоро рюттер будет кормить рускую армию.
Голандия однажды научила петра первого строить корабли.
И как благодарность за это петрушка оттяпал у шведов Прибалтику.
Теперь путлер оттяпает уже саму Голландию.
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24.05.2022 17:20 Ответить
Исключительно страх перед россией блокирует интеграцию Украины в ЕС. Нищие убогие во всех отношениях Балканы, среди которых погрязшая в долгах Греция является самой передовой страной, уже в ЕС, что абсолютно нелогично.
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24.05.2022 17:26 Ответить
Но, самая высокоразвитая страна Европы--Великобритания--вышла из ЕС.
Почему ??
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24.05.2022 17:27 Ответить
связи с ******. Деньги получали от посла *********, ездили на встречу с Трампом за счёт его российских партнёров, которые до сих пор проводят каждый год в Лондоне "Мисс СССР" и банкира Aaron Bankс (у которорго жена роZZиянка с ними проворачивает дела). Банкир дал 40,000,000 на компанию по пропаганде. Государство в отличии от него не дало ничего, правда прислали каждому брошюрку, что лучше в ЕС быть. А голосовали такие же ЗЕбилы, которые в любой стране есть Боря ездил с автобусом, на котором было написано, что £300,000 в неделю в среднем платят ЕС и молчал о том, сколько ЕС платит им. А на следующий день после референдума Фарадж глаза вылупил на телевидение и, такой: " я никогда не говорил про £300К в неделю. На Борю даже в суд подали за клевету, как на "Слугу НародУ'"(civil servant), но он тогда ещё не был привязан к правительству. А сейчас он отгребает за границу в Ирландии и даст Бог cтарую, добрую дурную Англию возьмут обратно. Люмпены-зебилы уже нахавались £300К https://www.theguardian.com/politics/2018/jun/10/arron-banks-leaked-emails-what-do-they-show
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24.05.2022 17:54 Ответить
Да, и, поверьте мне, - не самая высокоразвитая в Европе. По-крайней мере факты говорят о другом.
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24.05.2022 17:56 Ответить
кто тогда высокоразвитая в Европе?
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24.05.2022 20:05 Ответить
Я же не оценщик. Во всех рейтингах Англия не попадает в десятку стран с наилучшими условиями жизни, а после Брексита вообще пошла за "российским военным кораблём". Зарплаты конечно выше, чем в среднем по Европе, но это ещё не всё. А хорошо там - где нас нет.
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25.05.2022 00:01 Ответить
а як щодо швидкого отримання скіфського золота?
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24.05.2022 17:28 Ответить
європа наче ж демократична -- шож вони такі твердолобі
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24.05.2022 17:29 Ответить
Демократія. Демос керує, а демосу клоуняри подобаються. Ведуться на популістів і голосують, за найяскравіше шоу а не замислюються. Зебіли вони і в Англії Зебіли. Не всі ж англіки в Оксфорді навчалися. Тут ще до цього часу в коледжах для дорослих аріфметику і мову викладають для безграмотних. І такі є - я в шоці був.
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25.05.2022 00:09 Ответить
С одним телеканалов в ЕС не возьмут!😁
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24.05.2022 17:35 Ответить
С таким количеством коллаборантов как в Украине тогда и лаптестан достойный кандидат даже.... и можно принимать вместе троянских коней....азаодно и Пороха наконец-то закатать ЗЕльцу ваньки помогут....его главную мечту жизни и 73% недоумков помогут воплотить в жизнь...... главное перестатьстрелять им ведь уже подарили ЗеБени(
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24.05.2022 17:39 Ответить
Та забити болт на цей ЄС. Збіговисько гнилих підарасів,і не більше. Нікчемні покидьки та негідники.
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24.05.2022 17:49 Ответить
Читати папірув-відповіді ми навчилися, як неяк, а маємо цілу кіношну і концертну команду, купу приладів і апаратури, щоб це робити. Це вони робити вміють, бо виросли на сцені і біля неї, але валять на нєт всю роботу на міжнародному рівні і економіку країни. Слово повністю розбігається за справами, ба там спеціалістів немає, є тільки ангенти-вороги.
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24.05.2022 17:49 Ответить
Багато країн платили за свою свободу й незалежність великою кроввю . Але серед них були інколи й потім людожерськи диктатури . Хоча а ні Боснія , а ні Монтенегро не є такими .

Але є єдина країна в світі, яка вже будучи незалежною 25 років заплатила й продовжує платити великою кроввю за її прагнення до демократії й причетності до розвинутої Європи й до загально людських цінностє . Не має жодної іншої крім України .
Просто тупо не має !
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24.05.2022 17:49 Ответить
Та скільки можна носитися із цим ЄС. Блдь, нашу країну кацапи знищують, людей вбивають, міста руйнують, а вони все з цим ЄС. Нас до війни не брали, а вони хочуть зруйновану країну щоб узяли. За корупцію та судово-правову систему взагалі краще не говорити.
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24.05.2022 18:05 Ответить
Відкликайте заявку, нах, про вступ до дрихливого ЄС та створіть свій: Великобританія, Польща, країни Прибалтики та тих, хто захоче приєднатися. Це буде сила, а не періж.
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24.05.2022 19:05 Ответить
Ти - БоЗебіл, тобто двічі іпанутий. Якби клоуняра слухав розвідки Європи та Америки, то ти би таку фуйню тут не написав. А якби Боря слухав експертів, то не попав би у дупу з кордоном в Північній Ірландії, за що і отримав патігейт, і незабаром ще під зад отримає, як клоуняра після перемоги.
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25.05.2022 14:29 Ответить
А МЫ КОГДА КОРРУПЦИЮ ПОБЕДИМ !?)
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24.05.2022 19:57 Ответить
Ми, це хто?
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24.05.2022 20:32 Ответить
ОБДЁРТЫЙ НАРОД !!!
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25.05.2022 13:39 Ответить
 
 