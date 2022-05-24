ВСУ уничтожили в небе Украины отставного генерал-майора военно-воздушных сил РФ Боташева, - СМИ
В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.
Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, поддерживавших с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.
Боташев – самый высокий по заванию летчик, о гибели которого стало известно. До ухода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.
В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задание именно на Су-25.
"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - Би-би-си), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.
Боташев имел класс лётчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого лётчика занимает 10-12 лет и стоит примерно 8 млн долларов.
Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала.
Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.
Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались."Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.
В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.
После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем главы ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева допустили, что он "просто не смог остаться в стороне".
Российские военкоматы, патриотические организации и ПВК "Вагнер" с начала марта ведут активную кампанию по привлечению людей для отправки в Украину. По открытым источникам Би-би-си установила, что в Украине погибли по меньшей мере девять вышедших в запас российских военных старше 50 лет. Одному из них, майору ВДВ в отставке Валерию Статилко, как и Боташеву, было за 60.
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Азиатская орда воюет против европейской нации
Он не мог остаться в стороне от бомбардировок городов и сёл Украины и убийства мирных жителей, тварь руссофашистская!
А пенсіонер вирішив згадати молодість, по гусарськи зробити два заходи...
Забувши, що тут не Сирія та не Сомалі - тут ППО під кожним кущем може бути!
І тварина згоріла в пеклі
Захотів політати пітушара, а вийшов згорілий гриль.
Воюют пенсионерами.
А назву території окупанта та його поплічника пишуть з великої !
Про цю морду геть і писати не буду: вже все правильно сказали вище.
Ворог незадоволений літерами маленькими та великими.