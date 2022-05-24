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Новости Война
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ВСУ уничтожили в небе Украины отставного генерал-майора военно-воздушных сил РФ Боташева, - СМИ

окупант,боташев

В небе над Украиной был сбит и погиб генерал-майор военно-воздушных сил России в отставке Канамат Боташев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на BBC.

Информацию о гибели летчика подтвердили Би-би-си три бывших подчиненных Боташева, поддерживавших с ним связь после окончания службы. Они попросили об анонимности из соображений личной безопасности.

Боташев – самый высокий по заванию летчик, о гибели которого стало известно. До ухода в отставку он был командиром авиационного полка. Участие в воздушных боях столь высокопоставленного офицера может говорить как о том, насколько сложные задачи Москва ставит перед военными пилотами, так и о нехватке высококлассных специалистов.

В воскресенье 22 мая генштаб вооруженных сил Украины заявил, что в небе над Луганской областью был сбит российский штурмовик Су-25. Пилот не успел катапультироваться, говорилось в сообщении. Один из бывших сослуживцев Боташева подтвердил Би-би-си, что в Украине отставной генерал выполнял задание именно на Су-25.

"Сегодня погиб Канамат! Район Попасной, 8:25… Первый заход НАР-ы (неуправляемые авиационные ракеты - Би-би-си), второй - бомбы… Стингер на выходе из атаки, взрыв в воздухе и… Всё", - рассказал участник обсуждения в одном из российских телеграм-каналов.

Боташев имел класс лётчика-снайпера. По данным минобороны России, подготовка такого лётчика занимает 10-12 лет и стоит примерно 8 млн долларов.

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Канамат Боташев родился в 1959 году в Карачаево-Черкесии, закончил Ейский высший военный авиационный институт, получил квалификацию "истребителя-бомбардировщика". Дослужился от лейтенанта до генерала.

Боташев командовал полком гвардейской авиабазы в Воронеже. Его военная карьера оборвалась в июне 2012 года, когда его обвинили в крушении истребителя Су-27 под Петрозаводском. Как писала "Новая газета", генерал попросил своего друга-полковника прокатить его на Су-27, допуска к полетам на котором он не имел.

Они вылетели на спарке, в полете Боташев решил выполнить фигуру высшего пилотажа, но не справился с управлением. Фронтовой истребитель сорвался в штопор и разбился, пилоты катапультировались."Просто захотелось полетать на истребителе такого вида, но не учел, что у такого самолета есть свои особенности", - объяснял Боташев на суде.

В итоге Боташева признали виновным в крушении самолета и приговорили к четырем годам условно и штрафу в 5 миллионов рублей.

После суда Боташев уволился из вооруженных сил и работал заместителем главы ДОСААФ Петербурга и Ленобласти по авиации. Каким образом 63-летний генерал в отставке оказался за штурвалом Су-25 в Украине, неясно. Бывшие подчиненные Боташева допустили, что он "просто не смог остаться в стороне".

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Российские военкоматы, патриотические организации и ПВК "Вагнер" с начала марта ведут активную кампанию по привлечению людей для отправки в Украину. По открытым источникам Би-би-си установила, что в Украине погибли по меньшей мере девять вышедших в запас российских военных старше 50 лет. Одному из них, майору ВДВ в отставке Валерию Статилко, как и Боташеву, было за 60.

армия РФ (19115) потери (4374)


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Топ комментарии
+46
Канамат Боташев .
Азиатская орда воюет против европейской нации
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24.05.2022 17:09
+25
Земля стекловатой, тварюка.
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24.05.2022 17:10
+23
Рашка вичищає останні резерви.
А пенсіонер вирішив згадати молодість, по гусарськи зробити два заходи...
Забувши, що тут не Сирія та не Сомалі - тут ППО під кожним кущем може бути!
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24.05.2022 17:18
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Канамат Боташев .
Азиатская орда воюет против европейской нации
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24.05.2022 17:09 Ответить
Споконвічна боротьба євроцивілізації з московською ордою триває
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24.05.2022 17:23 Ответить
- Бывшие подчиненные Боташева допустили, что он "просто не смог остаться в стороне".
Он не мог остаться в стороне от бомбардировок городов и сёл Украины и убийства мирных жителей, тварь руссофашистская!
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24.05.2022 18:26 Ответить
это кавказская орда
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24.05.2022 17:27 Ответить
Імена у них як у собак
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24.05.2022 17:33 Ответить
ІМЕНА У НИХ ЯК У СОБАК
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24.05.2022 17:34 Ответить
Земля стекловатой, тварюка.
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24.05.2022 17:10 Ответить
Свинособака, земля тобі бетоном
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24.05.2022 17:14 Ответить
Здохла чергова елітна кацапська свиня...
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24.05.2022 17:15 Ответить
Ну вопрос ясен, я думаю: у кассабов не хватает квалифицированных лётчиков, вот и пособирали побитое молью старьё. Как видим, и этих мочить вполне можно.
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24.05.2022 17:15 Ответить
Да, это старьё только за рюмкой бояры рассказывать какой он летчик))
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24.05.2022 18:19 Ответить
Видать дела у кацапов швах,если уже пенсы летают.
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24.05.2022 17:16 Ответить
Рашка вичищає останні резерви.
А пенсіонер вирішив згадати молодість, по гусарськи зробити два заходи...
Забувши, що тут не Сирія та не Сомалі - тут ППО під кожним кущем може бути!
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24.05.2022 17:18 Ответить
Смерть клятим катам на нашій землі і тільки так😡
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24.05.2022 17:19 Ответить
Жирику привіт, чорносракий москальський вилупок!
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24.05.2022 17:19 Ответить
Замародерений унітаз притиснув ричаг катапульти...
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24.05.2022 17:19 Ответить
Ще один "Гагарін" намалювався!!!)))
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24.05.2022 17:20 Ответить
Так и будем постить локальные успехи.
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24.05.2022 17:21 Ответить
Підготовка 8 млн, а життя *****
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24.05.2022 17:24 Ответить
В Росії зараз тягнуть в армію всіх, кого можна Ще років два тому почали мобілізувать офіцерів запасу, яких вигнали з армії по "дискредитації" (в основному - за алкоголізм чи крадіжки) Знаю немало випадків повернення в армію таких ""ОФІЦЕРІВ"
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24.05.2022 17:25 Ответить
нажрался ВИАгры..оно и рвануло!))
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24.05.2022 17:27 Ответить
Він не може бути в відставці, якщо йому доручили бойову машину. Якщо літав - то був дійсним генералом.
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24.05.2022 17:27 Ответить
Тільки інформації уже 3 дні
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24.05.2022 17:31 Ответить
Тварина думала що тут Алеппо

І тварина згоріла в пеклі
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24.05.2022 17:30 Ответить
Черкес по національності, не знає історії свого народу, а допомагає ворогу, який вирізав, вистріляв, а потім зібравши велику кількість стариків, жінок і дітей, вивезли в море, під виглядом перевезення в інші країни і втопили всіх до одного. А ті, що залишилися, як виявилося, стали колаборантами. А сьогодні, залишки цих яничарів, як і кадирівців, чи татарів, яких колись ванька грозний різав на шматки у Казані, пообіцявши їм життя, як відкриють ворота. Якак сила пропаганда і брехня, коли діти твоєї жерстви, будуть до своєї смерті битися за тебе.
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24.05.2022 17:31 Ответить
Сгорел сарай - гори и хата. Ну, в смысле, сгорел генерал - гори и его пенсия.
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24.05.2022 17:31 Ответить
«Тварь ли я дрожащая, или право имею?» И в чем смысл его «сермяжной жизни»? Наср*т в чужом небе?
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24.05.2022 17:37 Ответить
Цікаве ім'я. Фінською kana -- "курка", а шведською mat -- "їжа".

Захотів політати пітушара, а вийшов згорілий гриль.
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24.05.2022 17:38 Ответить
Отставной стал приставным. "Приставился".
Воюют пенсионерами.
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24.05.2022 17:41 Ответить
Там все було трохи інакше. Баташова декілька рочків тому судили та в решті решт поперли з росавіації через те, що він не маючи дозволу на польоти разом з якимось з своїх приятелів сів за штурвал СУ-27 і почав виконувати фігури вищого пілотажу. Під час виконання "колоколу" літак зірвався в штопор та впав, а Баташов з дружбаном встигли катапультуватись. Після цього він був змушений піти у відставку і дкілька років працював директором якогось аероклубу. А коли почалось вторгнення РФ, вагнерівці скоріш за все завербували Баташова до своїх лав, бо давно відомо, що в них ще в Сирії з'явилась "своя" власна авіація.
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24.05.2022 17:55 Ответить
Жив як підар, і здох як підар.
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24.05.2022 18:13 Ответить
хорошая вещь ПЗРК Стингер
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24.05.2022 18:40 Ответить
крепкого здоровья покойному Слава Україні
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24.05.2022 18:46 Ответить
Да и х*й з ним.
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24.05.2022 19:05 Ответить
Это не этот был-Дёёёргаай аааааааа!!!
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24.05.2022 19:32 Ответить
ВАГИНЕРОВЕЦ !)
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24.05.2022 20:13 Ответить
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24.05.2022 20:23 Ответить
ЭХ ЖАЛКО НЭ Я ДАВНО СБЫЛ !)
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24.05.2022 20:25 Ответить
После того как покойники генералы фоткались с кадыровым, поверю только фото трупа..... Или головы. Отдельно.
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24.05.2022 20:29 Ответить
Чому Генштаб в статті написано з маленької літери ?
А назву території окупанта та його поплічника пишуть з великої !

Про цю морду геть і писати не буду: вже все правильно сказали вище.
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25.05.2022 08:32 Ответить
Слава ЗСУ!!!

Ворог незадоволений літерами маленькими та великими.
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25.05.2022 08:49 Ответить
 
 