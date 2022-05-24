Ракетный удар по нефтебазе в Луцке: командир полка российской авиации поставлен в известность о подозрении

При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры командиру 23 истребительного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил РФ Восточного военного округа вооруженных сил РФ заочно было сообщено о подозрении в нарушении законов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 27 марта 2022 года во исполнение приказа самолет подозреваемого фронтовой авиации вооруженных сил РФ со штатным вооружением вылетел с аэродрома временного базирования недалеко от города Барановичи в РБ и, не заходя в воздушное пространство Украины, произвел пуск крылатой ракеты в нефтебазу в г. Волынской области.

"Попадание ракеты в незащищенный объект гражданской инфраструктуры нанесло имущественный ущерб на сумму свыше 136 млн грн", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Волынской области.

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