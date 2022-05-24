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Новости Война
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Ракетный удар по нефтебазе в Луцке: командир полка российской авиации поставлен в известность о подозрении

обстріл,луцьк

При процессуальном руководстве Волынской областной прокуратуры командиру 23 истребительного авиационного полка 303 смешанной авиационной дивизии 11 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил РФ Восточного военного округа вооруженных сил РФ заочно было сообщено о подозрении в нарушении законов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, 27 марта 2022 года во исполнение приказа самолет подозреваемого фронтовой авиации вооруженных сил РФ со штатным вооружением вылетел с аэродрома временного базирования недалеко от города Барановичи в РБ и, не заходя в воздушное пространство Украины, произвел пуск крылатой ракеты в нефтебазу в г. Волынской области.

"Попадание ракеты в незащищенный объект гражданской инфраструктуры нанесло имущественный ущерб на сумму свыше 136 млн грн", - отметили в Офисе Генпрокурора.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Управление СБУ в Волынской области.

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Луцк (582) обстрел (26982) ракеты (3559) нефтепродукты (148) подозрение (485) Офис Генпрокурора (2463)


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Його і його сім'ю, спецоперацією.
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24.05.2022 17:08 Ответить
Прокуратура жжет. Теперь точно войну выиграем!
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24.05.2022 17:08 Ответить
Ну, как минимум, этот оккупант теперь невыездной. Весь остаток жизни, если повезёт, будет любоваться родными берёзками, через щель своего сортира.
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24.05.2022 17:11 Ответить
Точно - так и помрёт не увидев Ниагарский водопад...
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24.05.2022 19:32 Ответить
Нехай зеля пояснить, чому стратегічні об*єкти було залишено без відповідного нагляду та захисту. По тій самій причині, як і розмінування. Думаєте аєропорт у Львові не рухають, бо не дотягуються? Чи тому що пво **********? ні, не тому.
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24.05.2022 17:15 Ответить
Видимо именно потому что ПВО вокруг оставшихся аэропортов и городов, или у нас много ПВО?
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24.05.2022 17:40 Ответить
Цікаво, також, чому це не на допиті, а прододжує знищувати нашу економіку.
Вінничанин:
Знаєте, чому усі резервуари з пальним були легко знищені ру(нею? Тому що Гетьманцев запровадив ЩОДЕННЕ!!! звітування бізнесу про кількість пального з GPS координатами кожого резервуару. Ці данні накопичуються в базі ПБ , розробленою РФ з віддаленим доступом.
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24.05.2022 17:43 Ответить
Белоруссия лет тридцать будет безостановочно ********* на своих каменоломнях, добывая сильвиниты-карналлиты исключительно для Украины, что бы расплатиться по репарациям. Картофель мы им уже никогда экспортировать не будем - пусть привыкают к репе.
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24.05.2022 17:29 Ответить
Тобто українська ППО це - портновських прокурорів об'єднання...
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25.05.2022 09:49 Ответить
 
 