Рашисты оставили от ряда сел Николаевской и Херсонской области одни руины, - ОК "Південь"
Российские оккупанты на Херсонщине и в Николаевской области обустраивают оборонительные рубежи.
Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная. Враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается продвигаться вперед.
Артиллерийско-минометный огонь, которым рашисты накрывают наши позиции и мирные населенные пункты, от ряда сел на неподконтрольной нам территории оставил одни руины.
Продолжая административно-полицейский террор на оккупированных территориях коллаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают "могучего брата" разместить на Херсонщине военную базу рашистов.
В корабельной группировке на Черном море перемен не произошло. Под угрозой ракетных ударов с моря Украину держат 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных судов.
Ситуация в Одесской области, в частности, в пограничных районах - под контролем сил обороны", - говорится в сводке Оперативного Командования.
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Это мы знаем, делайте же что нибудь чтобы освободить из под оккупации людей которых еще не вывезли в Орду и не запытали до смерти!
А потім ще переголосувати у ВР - не обирати про-російські партії та какаяразниц.
І не буде окупації сьогодні
Я й про Київ таке росповідав доці й її подругам . Що від цих рептілоїдів іншого чекати не варто , й що усім невійськовим й не службовцям варто евакуватися на захід .
Не зробили щось , бо тупо не встигли й дуже швидко тікали .
Де їх будуть вибивати нешвидко вони усе зруйнують -- на превеликий жаль ...
Й незройнованний свого часу Антонівський міст українцям йще обернеться великим лихом ...
А його не підірвали виключно від того , що це мовляв своє , як же своє знищувати , як ?!
Людей требо берегти , а не каміння . Навіть скіфські кургани не важливійші за простих людей .
Це нащадки самого хворого на мизик сина Бату-Хана ...
А як відомо Бату Хан знищив й Десятинну церкву й Софію (тодішню) підпалив .
"Я не можу цього коментувати - я не знаю що там і як було. У мене є свої думки, я не можу їх озвучити", - сказав він. І додав, що вірить, що колись зрештою правда випливе: "Все таємне стає відкритим. Колись, думаю, ми дізнаємося, як за 6 годин вони [російські війська - прим.ред.] дійшли до Херсона.