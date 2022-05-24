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Новости Война
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Рашисты оставили от ряда сел Николаевской и Херсонской области одни руины, - ОК "Південь"

миколаївщина

Российские оккупанты на Херсонщине и в Николаевской области обустраивают оборонительные рубежи.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная. Враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается продвигаться вперед.

Артиллерийско-минометный огонь, которым рашисты накрывают наши позиции и мирные населенные пункты, от ряда сел на неподконтрольной нам территории оставил одни руины.

Продолжая административно-полицейский террор на оккупированных территориях коллаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают "могучего брата" разместить на Херсонщине военную базу рашистов.

В корабельной группировке на Черном море перемен не произошло. Под угрозой ракетных ударов с моря Украину держат 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных судов.

Ситуация в Одесской области, в частности, в пограничных районах - под контролем сил обороны", - говорится в сводке Оперативного Командования.

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Николаевская область (2115) Одесская область (3549) Херсонская область (4731)


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Рашисти залишили від низки сіл Миколаївщини та Херсонщини самі руїни, - ОК "Південь"

Это мы знаем, делайте же что нибудь чтобы освободить из под оккупации людей которых еще не вывезли в Орду и не запытали до смерти!
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24.05.2022 17:11 Ответить
потрібно повернутися назад у минуле у 2019 - мешканцям цих сіл та всієї України переголосувати на виборах - вибрати з 39 кандидатів (а там було чимало українських патріотів) когось гідного, а не маріонетку Бені.

А потім ще переголосувати у ВР - не обирати про-російські партії та какаяразниц.

І не буде окупації сьогодні
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24.05.2022 17:22 Ответить
а як вони звільнять ці села, а точніше всю Херсонську область і частину Миколаївської з містом Снігурівка? Мабуть хтось дуже бажав від них позбутися при зустрічі в Омані(як пояснити втечу, а як це можна це назвати, коли Президент всім заявляє, що їде в Буковель, робиить селфі з вівцями(виборцями) та лижами в окулярах від сонця, а сам летить в Оман на літаку медведчука, зустрічається з патрушевим і втікає назад, підставивши під удар наш папажирський літак, який збивають в Ірані, показуючи, що не жартують і потрібно виконувати те, про що домовилися. Якби не генерал Марченко, то і Миколаїв був би під москалями. Головне чим там діставати ворога, який вже окопався і головне - асфальт не стріляє і не літає. А ми три роки робили виключно асфальт і фінансували армію ворога, коли в бітум вклали більше, чим у всю нашу оборону.
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24.05.2022 17:23 Ответить
ну ниччо...батальоны дубинского и бужанского всё вернут взад...
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24.05.2022 17:18 Ответить
батальоны инвалидов, там прото аура исчезла с изчезновением Мурзаева и смены политического пола Натахой.
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24.05.2022 17:27 Ответить
ты за влащенко?та якый там пол...плитка стеклянная кругом..
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24.05.2022 17:33 Ответить
А я стверджую , що це випадковіть , якщо вони чогось не знищили на нуль .
Я й про Київ таке росповідав доці й її подругам . Що від цих рептілоїдів іншого чекати не варто , й що усім невійськовим й не службовцям варто евакуватися на захід .

Не зробили щось , бо тупо не встигли й дуже швидко тікали .
Де їх будуть вибивати нешвидко вони усе зруйнують -- на превеликий жаль ...

Й незройнованний свого часу Антонівський міст українцям йще обернеться великим лихом ...

А його не підірвали виключно від того , що це мовляв своє , як же своє знищувати , як ?!

Людей требо берегти , а не каміння . Навіть скіфські кургани не важливійші за простих людей .

Це нащадки самого хворого на мизик сина Бату-Хана ...
А як відомо Бату Хан знищив й Десятинну церкву й Софію (тодішню) підпалив .
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24.05.2022 17:24 Ответить
Чому південь був настільки швидко захоплений і чутки про розмінування перешийка генерал-майор коментувати не захотів.

"Я не можу цього коментувати - я не знаю що там і як було. У мене є свої думки, я не можу їх озвучити", - сказав він. І додав, що вірить, що колись зрештою правда випливе: "Все таємне стає відкритим. Колись, думаю, ми дізнаємося, як за 6 годин вони [російські війська - прим.ред.] дійшли до Херсона.
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24.05.2022 21:17 Ответить
 
 