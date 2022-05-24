Рашисты оставили от ряда сел Николаевской и Херсонской области одни руины, - ОК "Південь"

Российские оккупанты на Херсонщине и в Николаевской области обустраивают оборонительные рубежи.

Об этом сообщает ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Обстановка на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях - стабильно напряженная. Враг обустраивает оборонительные рубежи и не пытается продвигаться вперед.

Артиллерийско-минометный огонь, которым рашисты накрывают наши позиции и мирные населенные пункты, от ряда сел на неподконтрольной нам территории оставил одни руины.

Продолжая административно-полицейский террор на оккупированных территориях коллаборанты от самопровозглашенной власти, опасаясь за свою предательскую судьбу, призывают "могучего брата" разместить на Херсонщине военную базу рашистов.

В корабельной группировке на Черном море перемен не произошло. Под угрозой ракетных ударов с моря Украину держат 2 ракетных корабля, подтверждено присутствие и десантных судов.

Ситуация в Одесской области, в частности, в пограничных районах - под контролем сил обороны", - говорится в сводке Оперативного Командования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне направили авто с гражданскими на мины. Выживших расстреляли, в том числе детей, - ОК "Юг"