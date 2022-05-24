Великобритания не будет отправлять корабли для сопровождения зерновозов в Черном море, - The Guardian
По данным The Guardian, Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из заблокированного украинского порта в Одессе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявили в британском правительстве.
Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times
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в Ерітреї бамбук - то делікатес
бо інакше вони мають сказати самі собі, шо вони - лохи тупоголові
а таке собі сказати вони не здатні
тупі люди взагалі не здатні визнати, шо вони тупі
більш за те, тупі люди дуже активні і агресивні в питанні пояснення, шо вони не тупі і не агресивні
Захід - небо не закрив, море не захистив, озброєння постачає з запіздненням на пару місяців.
Як то кажуть, правильне рішення яке прийняте запіздно - неправильне рішення.
Це все дуже прикро.
Что там у них - папирусные пироги проекта "Хер Туердал" ?
Пусть подымают паруса и дуют в Чёрное море, если кушать хотят.
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Да здравствует ***********......