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Новости Война
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Великобритания не будет отправлять корабли для сопровождения зерновозов в Черном море, - The Guardian

великобритания,корабль,азов,hms,echo

По данным The Guardian, Великобритания не планирует отправлять военные корабли в Черное море, чтобы помочь экспортировать продовольствие из заблокированного украинского порта в Одессе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы продолжим интенсивно работать с международными партнерами, чтобы найти пути для возобновления экспорта зерна из Украины. Однако нет планов по размещению британских военных кораблей в Черном море", - заявили в британском правительстве.

Ранее, как сообщал The Times, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что говорил со своей британской коллегой Лиз Трасс о создании "защитного коридора" из порта Одессы. В операции будет задействована коалиция желающих предоставить корабли для очистки порта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Великобритания обсуждает с союзниками отправку военных кораблей в Черное море для защиты судов с украинским зерном, - The Times

блокада (1676) Великобритания (4941) зерно (1070) Черное море (1476)


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Топ комментарии
+24
Чому Велика Британія має відправляти свої кораблі у Чорне море? Що в них немає свого народу і свого моря? Наш нарід зробив правильне рішення у 2019 році, коли почув "правду" з телеканалу медведчука-коломойського про "барижні" катери, які випускала "Кузня на Рибальському" і ви скоро всі побічите там супер кораблі-крейсери від "95 кварталу" і беняпідводні човни. Повірили? Захищайтеся. Так було завжди з тими, хто не знає своєї історії. Знищивши своє, йдуть в рабство до чужого
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24.05.2022 17:35
+24
а де це цивілізований світ обісрався? Вони порушили якісь домовленності? Чи ми в НАТО? Чи нам вони винні? Запитайтеся у наших, де наш флот? Не добили ДБР катери, які ми мали, коли робили слідчі дії? А де наш флагман Сагайдачний, що з ним?
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24.05.2022 17:38
+18
Цивілізований світ-припиніть обсиратись...
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24.05.2022 17:27
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a zhalj....tut oni mogli by proslavitj svoi flot.....
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24.05.2022 17:27 Ответить
Цивілізований світ-припиніть обсиратись...
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24.05.2022 17:27 Ответить
Нібито допомогу про вивезення зерна. Може просто перестати слухи,плітки і просто не провірену інформацію печатати.
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24.05.2022 17:29 Ответить
Он и не обсираеться. Там же не диванные вояки сидят, что про штурм москвы мечтают.
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24.05.2022 17:34 Ответить
Понад 30 років країну гробили,а захід,як та невістка,обісрався !!!)))
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24.05.2022 17:38 Ответить
а де це цивілізований світ обісрався? Вони порушили якісь домовленності? Чи ми в НАТО? Чи нам вони винні? Запитайтеся у наших, де наш флот? Не добили ДБР катери, які ми мали, коли робили слідчі дії? А де наш флагман Сагайдачний, що з ним?
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24.05.2022 17:38 Ответить
Там де «Масква»
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24.05.2022 17:47 Ответить
Тоді нехай цивілізований світ не ниє, що в Африці голод. За такою логікою ми їм теж нічого не винні.
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24.05.2022 17:55 Ответить
чи нам не пох на те ниття про Африку ?
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24.05.2022 18:14 Ответить
пусть любители раши в эритрее сосут бамбук
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24.05.2022 18:33 Ответить
нема його там

в Ерітреї бамбук - то делікатес
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24.05.2022 18:38 Ответить
тем более пусть сосут)))
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24.05.2022 19:56 Ответить
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24.05.2022 19:55 Ответить
ну шож...самі вилупків утопимо..
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24.05.2022 17:28 Ответить
На Бориса сподівайся,але......!!!)))
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24.05.2022 17:32 Ответить
виходить, що для наших 73% Джонсон став баригою, а наш Вова маладєц, так гарно просить і навіть вимагає, а ті виходить обісралися і не бажають допомогти нашому геройському Володі?
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24.05.2022 17:40 Ответить
для 70 відсотків виборців на наступних виборах Президента України саме так і є.

бо інакше вони мають сказати самі собі, шо вони - лохи тупоголові

а таке собі сказати вони не здатні

тупі люди взагалі не здатні визнати, шо вони тупі

більш за те, тупі люди дуже активні і агресивні в питанні пояснення, шо вони не тупі і не агресивні
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24.05.2022 18:44 Ответить
великий Тин ПУ 1 дав ярлик ордам переходити на підножний корм,як було в часі їх предка Бату хана, і почіплять черепи імператора і будуть грабувати
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24.05.2022 17:32 Ответить
тоді і нехер нить що світу зерна не вистачає !
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24.05.2022 17:33 Ответить
Чому Велика Британія має відправляти свої кораблі у Чорне море? Що в них немає свого народу і свого моря? Наш нарід зробив правильне рішення у 2019 році, коли почув "правду" з телеканалу медведчука-коломойського про "барижні" катери, які випускала "Кузня на Рибальському" і ви скоро всі побічите там супер кораблі-крейсери від "95 кварталу" і беняпідводні човни. Повірили? Захищайтеся. Так було завжди з тими, хто не знає своєї історії. Знищивши своє, йдуть в рабство до чужого
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24.05.2022 17:35 Ответить
Є ніби домовленість( Потапенко),що США дозволить раші заплатити національний борг ( завтра 25),а раша випустить судна із зерном
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24.05.2022 17:36 Ответить
если это правда, то самим фактом деблокады кораблей с зерном раша подтвердить, что именно они несут ответственность за ситуацию и шантажируют мир голодом.
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24.05.2022 17:47 Ответить
и что США прогибается под ультиматумы террориста. Ганьба!
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24.05.2022 19:57 Ответить
Нахрена подібне вкидувати,не розумію? Розігнали фуфло про якийсь супровід кораблів,а тепер типу всі заперечують. Шо за маячня?🤦
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24.05.2022 17:44 Ответить
А скільки було навчань у Чорному Морі, які красиві назви в них були. Що зараз, страшно? Рашка зайшла у сірію не зважаючи на бажання чи небажання Заходу.
Захід - небо не закрив, море не захистив, озброєння постачає з запіздненням на пару місяців.

Як то кажуть, правильне рішення яке прийняте запіздно - неправильне рішення.

Це все дуже прикро.
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24.05.2022 17:44 Ответить
Де ви тут набралися!? Гидота. згиньте. будь ласка! Ці ващі *мєтодічкі* вже задовбали. Всі зареєстровані з лютого та пізніше-русня!!!
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24.05.2022 17:54 Ответить
Я на цьому сайті з 2004-го. Ти хочеш про це поговорити?
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24.05.2022 18:24 Ответить
Перепрошую, не русня, а козломорді. Виправте.
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24.05.2022 20:17 Ответить
А кто вот пустил Крейсер Адмирал Макаров, а кто викупает основную нефть у московитов, Турция и не дает загнуться
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24.05.2022 17:53 Ответить
Даже если и так. Кому угрожает голод? Арабам? Африканцам? Вот пусть и обеспечивают безопасность конвоев. А то привыкли за чужой счет решать свои вопросы и пугать Европу "голодными" беженцами. На одну бабу три десятка молодых и здоровых "голодающих"
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24.05.2022 17:53 Ответить
Це взагалі дурня (супровід) , бо тоді виходить , що тут можуть втрутитись , а в іншому ні , воюйте далі , хай і далі гинуть українці , "товчіцця" , а ми головне зерно вивеземо , щоб інші з голоду не вмирали , бо вмирати з голоду мабуть більше страшніше ніш вмирати від війни... тому на це ніхто не піде , бо це непослідовно і дискредитує Захід ... тому тільки "плюшками для ***** можна розблокувати порти...
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24.05.2022 17:54 Ответить
до речі , якщо ***** погодиться розблокувати порти взамін виплати боргу арештованими активами , то це покаже наскільки він залежний від Заходу , і якби була консолідована анти*****вська коаліція , а не лицемірні "італофранцузенімцевенгри" , то ***** б вже стояв би в стойлі , головне захотіти...
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24.05.2022 18:08 Ответить
Пускай тогда голодные африканские дети сосут лапу
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24.05.2022 17:56 Ответить
Британский флот испугался несколько ржавых орковских посудин ??
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24.05.2022 17:58 Ответить
Чим дальше , тим більше видно, що місцеві гниди страшніше за орків і *****!!!
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24.05.2022 18:00 Ответить
Да и не обещали они зерно транспортировать. Откуда это взяли?
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24.05.2022 18:02 Ответить
Британии легче подкинуть Украине гарпуны, которыми она потопит ЧФ РФ. Тогда и конвои не нужны.
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24.05.2022 18:06 Ответить
Хлопці, я як моряк трохи знаю ситуацію глибше. Діло у тому, що Туреччина застосувала конвенцію Монтре стосовно Босфору. На прохання Зеленського. По цій конвенції Туреччина не пропускатиме ніякі воєнні кораблі у Чорне море під час війни держав які мають вихід у Чорне море. Саме завдяки цієї конвенції Ердоган відказав Путіну у пропуску воєнних кораблів з Середземного моря у Чорне після затоплення крейсера "Москва". Пуйло хотів посилити свою Чорноморську флотилію, не вийшло. Але Ердоган, я впевнений не пропустить і воєнні судна інших країн, щоб не сваритися з Москвою. Це тільки казкар Арестович не знаючи міжнародних юридичних моментів може фантазувати на цю тему.
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24.05.2022 18:08 Ответить
Теж хотів подібне написати, але у вас з фактами краще ніж я собі уявляв свій пост
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24.05.2022 18:29 Ответить
Тобто, забезпечити безпеку перевезень зможуть лише флоти Болгарії, Румунії та Туреччини, і домовлятись можна та потрібно лише з ними?
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24.05.2022 18:46 Ответить
какие военные суда уже стоят в акватории ЧМ?
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24.05.2022 20:00 Ответить
Іншими словами вони сказали, що спочатку ми їх ракетами знищимо флот **********. Будем бамбіть..
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24.05.2022 18:09 Ответить
Офіційно війни не має. Це позиція лише нашого уряду. Всі інші певно не домовилися про взаємопідтримку тому ніхто по одинці не виробляється. Певно вчасно зрозуміли, що параша їхні кораблі одразу потопить без зайвих розмов. А в европах, замість дій лише розмови.
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24.05.2022 18:29 Ответить
Спокойно The Guardian это НЕ <- > Бо́рис Джо́нсон
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24.05.2022 18:39 Ответить
не потрібно ніякого супроводу. побільше ракет та пускових установок, а далі наші вояки впораються з коритами кацапів.
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24.05.2022 19:06 Ответить
А где военные корабли потенциально голодных египтян ?
Что там у них - папирусные пироги проекта "Хер Туердал" ?
Пусть подымают паруса и дуют в Чёрное море, если кушать хотят.
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24.05.2022 20:10 Ответить
В очередной раз....
***********. ***********...
Да здравствует ***********......
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24.05.2022 20:25 Ответить
 
 