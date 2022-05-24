"Вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы", - Шмыгаль

Украинский народ собственной кровью доказал, что заслуживает быть равноправным членом Европейского Союза.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы активно внедряем европейские правила практически в каждом секторе экономики и сфере общественных отношений. Вступление Украины в ЕС – это наша ключевая геополитическая цель на ближайшие годы. Для этого нам не нужно 15 лет. Многие европейские лидеры это понимают. Так же как они понимают, как сильно изменилась геополитическая карта Европы и мира после развязанной Россией войны", - подчеркнул глава правительства.

По словам премьера, Украина может дать очень много обновленной Европе: продовольственная безопасность, энергетический переход, диджитализация, новый перспективный рынок, новые возможности для инвестиций, усиление коллективной европейской безопасности.

"Украинский народ собственной кровью доказал, что мы достойны быть равноправным членом Европейского Союза. Поэтому мы надеемся и будем убеждать наших союзников в следующем месяце предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС. Это продемонстрирует, что европейские страны действительно уважают ценности борьбы за свободу и демократию, которую они когда-то приобретали так же, как Украина сейчас", - заявил Шмыгаль.

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