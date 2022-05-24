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Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, – The Wall Street Journal

чехія,мі24

Правительство Чехии предоставило Украине некоторое количество ударных вертолетов советского производства типа Ми-24. По данным The Wall Street Journal, поставка этих машин "прошла в минувшие недели".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

По данным справочника The Military Balance за 2021 год, Чехия располагала всего 7 вертолетами Ми-24Д. Вероятно, чешское правительство передало Украине все семь имеющихся машин этого типа. Тем более что Минобороны Чехии еще в 2019 году собралось продать все свои Ми-24Д.

Чехия готова передать Украине гораздо больше вертолетов советского или российского производства. В распоряжении чешских вооруженных сил также 16 вертолетов Ми-171Ш, 10 вертолетов Ми-35П, пять Ми-17 и четыре Ми-8. Но Прага хочет, чтобы США ускорило поставку своих вертолетов типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

По заключенному в 2019 году контракту стоимостью 646 миллионов долларов, поставка восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех AH-1Z Viper должна состояться в 2023-2024 годах.

Читайте: В Украину следует больше тяжелого оружия из США, - Кулеба

оружие (10202) Чехия (1703) вертолёт (1103)


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Топ комментарии
+75
Чехам-черговий респект...
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24.05.2022 18:08
+61
Вот чем чехи отличаются от немцев, австрияков и прочих венгров. А вроде ж когда то были в империи немцев.
Славяне!!! Спасибо.
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24.05.2022 18:10
+55
Дякуємо.
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24.05.2022 18:09
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Чехам-черговий респект...
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24.05.2022 18:08 Ответить
Дякуємо.
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24.05.2022 18:09 Ответить
Вот чем чехи отличаются от немцев, австрияков и прочих венгров. А вроде ж когда то были в империи немцев.
Славяне!!! Спасибо.
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24.05.2022 18:10 Ответить
А що там з німцями не так? Якщо мало,то витягніть саою зброю. Так скільки передали чехи пару тижнів назад?
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24.05.2022 18:18 Ответить
С Германией все не так как и с Францией, наше оружие кончается мы воюем со второй армией мира. Вы боитесь победы Украины и самой росии
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24.05.2022 18:25 Ответить
Та що ви постійно захищаєте ту НІмеччину? Бридко вже. Нам потрібна бронетехніка в великій кількості. Особливо САУ і РСЗО. НІмці щось не поспішають з передачею саме такої зброї.
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24.05.2022 18:27 Ответить
Так цю зброю має надати виключно США, а в Німеччині цієї зброї в запасі немає. В США тільки HIMARS 500 одиниць,M-270 MLRS 850 одиниць. А крилатих ракет, то найбільше в світі. США має найсильніший впк у світі. Ні Китай, ні москалі не модуть з США зрівнятися.
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24.05.2022 18:41 Ответить
З вашим дойчландом все так, крім того, що вони цинічні мерзоти, готові фінансувати вбивства українських дітей заради гешефту з мордору.
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24.05.2022 18:31 Ответить
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24.05.2022 18:50 Ответить
Фашисти нам явно не друзі і грають відверто за пуйла. Жували би соплі, то не було б ніякої зброї, а тільки глибоке занепокоєння як 8-м років тому, головне бути разом з США, а меркель і ко це гниле болото. Крапка.
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24.05.2022 18:34 Ответить
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24.05.2022 18:54 Ответить
тому Андрюша Елдак терміново відбув в США "налагоджувати" відносини. А наша Зе ********** в упор не помічає, яка гнида біля нього.
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24.05.2022 19:35 Ответить
З німцями не так їх двурушництво та відкритий саботаж. Навіть поляків кинули з танками.
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24.05.2022 18:39 Ответить
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24.05.2022 18:58 Ответить
за деньги -Германии -большое спасибо,это сейчас очень нужно ,но Шольц все таки еще тот Козел.
Лучше б канцлером была Анналена Бербок.
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24.05.2022 18:48 Ответить
А ти не знаєш що саме не так?
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24.05.2022 18:48 Ответить
Не витримав. Нещодавно в інтернеті було. Якийсь історик, не наш, здається що й німецький, зайнявся вивченням нашої війни. У цифрах. Так, наприклад, він підрахував усю воєнну, економічну допомогу різних країн за без малого три місяці війни, відносно ВВП країни. Найбільше допомоги, майже процент від свого ВВП надійшло від маленької мільйонної Естонії. Трохи менше від Литви. Там десь недалеко Латвія, Польща четверта. П'ята місце США, шосте - Великобританія. У них вже сильно велике відставання від показників Естонії, щоправда у США - великі зобов'язання перед багатьма країнами по допомозі, практично більшість НАТО воно також тягне на собі...
А от Германія - по допомозі України майже позаду усього світу. Вони надали допомоги (відносно ВВП, нагадую) у 13 !!! разів менше, ніж Естонія. Як були німці жлобоватою нацією, так і залишаються! І еліта країни ніяк не визначиться, що їм потрібно. На усі ці метання даєм не даєм, анафема Путіну чи все ж з ним домовитись за рахунок України... Тільки відчуття огиди, від нації "зажравшихся" бюргерів...
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24.05.2022 19:01 Ответить
Що німці нам винні що вони тепер погані? Ми просто не входимо в їхню сферу інтересів і все.
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24.05.2022 19:10 Ответить
Хлопчику, прочитай хочав б це - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
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24.05.2022 19:37 Ответить
Хотів теж прочитати. Але прочитав тільки uk.wikipedia.org/wiki
P.S. Натискаєте "Відповісти", - там є така фішка, як "Вставити посилання".
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24.05.2022 20:35 Ответить
Жлоби! Ні на що людське вже десятки років не дають гроші. І на НАТО. Зато залюбки хочуть мати справу і зиск з напівфашистськими корумпованими країнами, приклад - Росія. Поступово Німеччина перетворюється на недемократичну країну. Практично всі основні засоби ЗМІ замовчують ті проблеми, які невигідні еліті, а канцлери - у фінансово-промислової еліти на підтанцовці. Один журналіст-емігрант з України з цім явищем зіткнувся (задовго до війни). Ні в якій пристойній газеті практично неможливо було надрукувати критику на адресу Росії і Путіна. Побачивши його позицію - журналіста перестали запрошувати і на ТВ. Практично на певні теми є цензура. Вільна країна, *****!!! Безпринципна країна торгашів-бюргерів, корумпована, але у ЗМІ наче все пристойно...
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24.05.2022 19:38 Ответить
напівфашистськими корумпованими країнами, приклад - Росія???

это абсолютно фашистская страна!
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24.05.2022 19:51 Ответить
там машини с зетками їздять по вулицям і мітинги проросійські. Кацапи в Германії, як дома.
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24.05.2022 19:38 Ответить
На жаль, наші українські пересічні ототожнюють німецький народ і німецький уряд. Німці на боці українців. А от німецький уряд, який вирішує давати нам зброю чи не давати, скоріше на боці російського кеша налом, а не України. Так от є велика надія, що німецький народ покаже своїй владі середній палець на наступних виборах саме за саботаж поставок зброї Україні, а ще і саботаж обіцяних поставок Польщі. Не ображайте громадян Німеччини, які на своєму рівні нам співчувають і допомагають. Моя племінниця з сім'єю втекла від орків в перший день окупації з Ірпіня до Німеччини і зараз ще в пригороді під Берліном. Діти зодять вже другий місяць в німецьку школу, живуть вони на квартирі за яку плате німецький уряд. В минулі вихідні мої поїхали на безкоштовному для біженців потязі в Нюрнберг подивитися місто і надіслали мені в неділю фотки. Так от на одній з них очевидно на якійсь адміністративній будівлі в середмісті Нюрнберга висить здоровенний прапор Євросоюзу, такий самий здоровенний прапор України і ще якийсь прапор (може прапор міста). Така правда.
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24.05.2022 21:28 Ответить
Да есть такое!
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24.05.2022 18:18 Ответить
Так они хорошо помнят 1968 год.
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24.05.2022 19:08 Ответить
Про бульбачів-славян не забув, а про тайожних славян, що напали на Україну?
США, які надали ЗСУ 90% усієї зброї теж славянє, довбойоб козломордий?
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25.05.2022 09:53 Ответить
Ударные вертолеты самое оно, спасибо Чехия.
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24.05.2022 18:11 Ответить
нашим менеджерам Укрпочты теперь надо быть внимательными, шоб не "приземлить" своего.
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24.05.2022 18:17 Ответить
спасибо, друзья.
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24.05.2022 18:18 Ответить
Все никак не пойму, накуя афишировать кто и что нам передал???? Пусть был бы лапотнякам нежданчик. А так, сейчас на своих позициях, орки усилят ПВО!!!!

А если уж и афишировать, то к количеству переданного, добавлять нолик. Пусть боятся СССУЧКИ!
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24.05.2022 18:19 Ответить
Навпаки це добре. Ось маленька Чехія передала 7 вертольотів, а велика Німечинна - носки. Ось маленька Словаччина передала нам С-300, а велика Німеччина - серветки. Маленька Естонія передала третину свого воєнного бюджету, а Німеччина - занепокоєння.

І так каждий раз потрібно відмічати, ось цей зробив щось, а цей - мудило.
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24.05.2022 18:39 Ответить
На каких именно позициям оркам усиливать ПВО? Фронт то 500 км+, а вертушки движимое имущество.
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24.05.2022 18:40 Ответить
Как фамилия того *********, мерзавца который собрал в одном здании казармы больше сотни прапорщиков, сержантов, старшин и уничтожил их взрывом ракеты. Зюзя, чекист, беня диктова знают эту фамилию, но ведут борьбу с порошенко. Десна проклянёт вас !!!!!
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24.05.2022 18:20 Ответить
Так назви це прізвище
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24.05.2022 18:29 Ответить
Жакун. Саме командир навчального центру відповідальний за те, що його підлеглі були в казармі під час ракетного удару.
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24.05.2022 18:40 Ответить
рассказывали из Десны,что до попадания ракеты все ночевали в палатках в лесу,только перебрались в казарму-сразу прилетело .
Вот и думай после этого шо хошь!
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24.05.2022 18:42 Ответить
У нас то в области(не буду говорить в какой и где) похожая ситуация :много военных живут вместе в здании училищного общежития по сей день и это после Николаева Десны и других случаев
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24.05.2022 18:49 Ответить
Треба мабуть подякувати Тарану, і Хомчаку за імітацію реформ
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24.05.2022 19:34 Ответить
идиоты...
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24.05.2022 19:52 Ответить
7 -- мертвому припарки 70 -- да
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24.05.2022 18:22 Ответить
Эскадрилью, это 2-4
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24.05.2022 18:35 Ответить
Мариуполь , " 90% льотного состава погибло в Мариуполе ", сколько техники положили ...Чонгар уже вас проклял..
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24.05.2022 18:30 Ответить
там в мариуполе погибло 2 вертолета МИ-8 по кацапским же данным- про что там зелень с аферистовичами рассказывают непонятно.
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24.05.2022 18:44 Ответить
90% від чього? Від усієї армійської авіаціі, чи усіх ПС ЗСУ? Ви вже повністю наводьте дані. А не уривками.
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24.05.2022 18:46 Ответить
Чехам подяка від українського народу!
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24.05.2022 18:43 Ответить
А щось не чути про нашу "льотчицю" Савченко ,служить чи ні?- вона ж штурман МІ-24 ,як раз і гелікоптери прибули.
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24.05.2022 18:46 Ответить
А эскадрилья это сколько в штуках если не секрет ?
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24.05.2022 18:52 Ответить
Ти ж, кацапидло, все знаєш, а тут чого тебе заклинило?
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24.05.2022 19:01 Ответить
У Чехії у наявності лиш 7 таких гелікоптерів. Взагалі більше 40 одиниць різних Мі, радянського і російського виробництва. Віддають нам усі, якщо США прискорить поставку американських апаратів, здатних замінити Мі. Договори укладені, але поставка запланована на 23- 24 рік...
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24.05.2022 19:16 Ответить
Шоломи з Німеччини вже приїхали?
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24.05.2022 18:57 Ответить
Чехи это вам не немцы какие-то...
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24.05.2022 19:09 Ответить
Чехи допомогали українцям зброєю навіть тоді коли всі від нас відвернулись- 1918-1919 роках, чехи і словаки продавали українцям ЗУНР зброю в обмін на українську нафту з Карпатських родовищ (ту яку потім совок всю викачав до початку 70-х років).
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24.05.2022 19:32 Ответить
А Германия от нас Мардери прячет, єто какой- то ппппооооозззоооорррр
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24.05.2022 19:32 Ответить
Капля в море. Мелочь НО приятно, хотя 7 геликоптеров это НеОружиеПобеды.
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24.05.2022 19:55 Ответить
Сначала передали, а потом это попало в новости. Вот как надо.
Сколько передали, чего, куда - рашисты сами поймут, получив по темечку.
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24.05.2022 20:06 Ответить
Маю надію вони вже літають і знищуюють кацапські танки.

Краще б американці дали нам штурмовики А 10 Тандерболт - знищувачі танків, вони їх
все одно познімали з озброєння і законсервували
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24.05.2022 21:51 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II
На вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 287 A-10C, по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-36 [33]

In June 2017, it was announced that the aircraft "...will now be kept in the air force's inventory indefinitely."https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-australian-badass-plane-148 [147] https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-t&p-wrench-5 [5]
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25.05.2022 00:39 Ответить
при Порохе пара наших пилотов ездила в США практиковаться на тандерболтах.
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25.05.2022 00:43 Ответить
 
 