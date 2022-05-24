Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, – The Wall Street Journal

Правительство Чехии предоставило Украине некоторое количество ударных вертолетов советского производства типа Ми-24. По данным The Wall Street Journal, поставка этих машин "прошла в минувшие недели".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

По данным справочника The Military Balance за 2021 год, Чехия располагала всего 7 вертолетами Ми-24Д. Вероятно, чешское правительство передало Украине все семь имеющихся машин этого типа. Тем более что Минобороны Чехии еще в 2019 году собралось продать все свои Ми-24Д.

Чехия готова передать Украине гораздо больше вертолетов советского или российского производства. В распоряжении чешских вооруженных сил также 16 вертолетов Ми-171Ш, 10 вертолетов Ми-35П, пять Ми-17 и четыре Ми-8. Но Прага хочет, чтобы США ускорило поставку своих вертолетов типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.

По заключенному в 2019 году контракту стоимостью 646 миллионов долларов, поставка восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех AH-1Z Viper должна состояться в 2023-2024 годах.

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