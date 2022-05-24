Украина получила от Чехии эскадрилью ударных вертолетов Ми-24, – The Wall Street Journal
Правительство Чехии предоставило Украине некоторое количество ударных вертолетов советского производства типа Ми-24. По данным The Wall Street Journal, поставка этих машин "прошла в минувшие недели".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
По данным справочника The Military Balance за 2021 год, Чехия располагала всего 7 вертолетами Ми-24Д. Вероятно, чешское правительство передало Украине все семь имеющихся машин этого типа. Тем более что Минобороны Чехии еще в 2019 году собралось продать все свои Ми-24Д.
Чехия готова передать Украине гораздо больше вертолетов советского или российского производства. В распоряжении чешских вооруженных сил также 16 вертолетов Ми-171Ш, 10 вертолетов Ми-35П, пять Ми-17 и четыре Ми-8. Но Прага хочет, чтобы США ускорило поставку своих вертолетов типа UH-1Y Venom и AH-1Z Viper.
По заключенному в 2019 году контракту стоимостью 646 миллионов долларов, поставка восьми многоцелевых вертолетов UH-1Y Venom и четырех AH-1Z Viper должна состояться в 2023-2024 годах.
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Славяне!!! Спасибо.
Лучше б канцлером была Анналена Бербок.
А от Германія - по допомозі України майже позаду усього світу. Вони надали допомоги (відносно ВВП, нагадую) у 13 !!! разів менше, ніж Естонія. Як були німці жлобоватою нацією, так і залишаються! І еліта країни ніяк не визначиться, що їм потрібно. На усі ці метання даєм не даєм, анафема Путіну чи все ж з ним домовитись за рахунок України... Тільки відчуття огиди, від нації "зажравшихся" бюргерів...
P.S. Натискаєте "Відповісти", - там є така фішка, як "Вставити посилання".
это абсолютно фашистская страна!
США, які надали ЗСУ 90% усієї зброї теж славянє, довбойоб козломордий?
А если уж и афишировать, то к количеству переданного, добавлять нолик. Пусть боятся СССУЧКИ!
І так каждий раз потрібно відмічати, ось цей зробив щось, а цей - мудило.
Вот и думай после этого шо хошь!
Сколько передали, чего, куда - рашисты сами поймут, получив по темечку.
Краще б американці дали нам штурмовики А 10 Тандерболт - знищувачі танків, вони їх
все одно познімали з озброєння і законсервували
На вооружении https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8 США - 287 A-10C, по состоянию на 2016 годhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-36 [33]
In June 2017, it was announced that the aircraft "...will now be kept in the air force's inventory indefinitely."https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-australian-badass-plane-148 [147] https://en.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-t&p-wrench-5 [5]