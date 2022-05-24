Переговоры с РФ возобновятся в случае возвращения к границам по состоянию на 24 февраля, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский назвал условие возвращения к переговорам с Россией.

Об этом он заявил в интервью японскому общественному вещателю NHK, передает Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что мы должны вернуть все наши территории, но за это мы заплатим цену. Мы хотим вернуться туда, где были до 24 февраля. Тогда мы вернемся за стол переговоров", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, договориться о прекращении огня с Россией до отвоевания оккупированных после 24 февраля территорий Украины будет сложно.

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