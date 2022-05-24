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Новости Война
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Оперативная информация Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.05.2022

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 24.05.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 90 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. На Донецком направлении враг продолжает ведение активных наступательных действий, пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административные границы Луганской области.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории республики Беларусь.

На Северском направлении враг продолжает предпринимать меры по прикрытию участка украинско-российской границы и оборудованию опорных пунктов на территории Брянской области. Агрессор нанес авиационные удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры в Сумской области. На Слобожанском направлении подразделения противника сосредоточили главные усилия на удержании занятых позиций.

На Харьковском и Славянском направлениях враг активных действий не проводил, вел разведку и проводил мероприятия по созданию благоприятных условий восстановления наступления. Совершил артиллерийский обстрел подразделений Сил обороны в районе населенного пункта Циркуны. Также противник провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека, понес потери и отошел.

На Донецком направлении враг нанес авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Краматорск, Лиман и Славянск.

На Лиманском направлении противник активизировал ведение боевых действий. При поддержке артиллерии и авиации ведет наступление в направлении населенного пункта Лиман. На Северодонецком направлении, при поддержке огня артиллерии, враг ведет наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, боевые действия продолжаются. На Бахмутском направлении противник наступает в районах населенных пунктов Липово и Белогоровка.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты наносили удары штурмовой и армейской авиацией. В то же время противник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Пески и Марьинка.

На Южнобужском направлении враг активных боевых действий не производил. Обстреливал наши войска из минометов, реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и вел контрбатарейную борьбу. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Николаевка. Проводил мероприятия по инженерному и логистическому обеспечению своих войск.

На временно оккупированной территории АР Крым противник формирует резервные подразделения для ведения боевых действий на территории Украины.

Оккупанты продолжают нарушать права граждан Украины на временно занятых территориях - препятствуют свободному передвижению и создают искусственные условия для развития гуманитарного кризиса.

Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.

Генштаб ВС (6225) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+10
А про отход наших войск из Светлодарска и захват его противником как и Ямполя в своё время ни словом генштаб не обмолвился
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24.05.2022 18:42
+9
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.05.2022 18:42
+6
Про здачу Світлодарська Генштаб не повідомляє! Ти такої інфи від Генштабу не знайдеш!
я за те, щоб Генштаб не брехав, і не приховував реального стану справ!
Врешті, щоб ніхто не брехав! Щоб можна було би хоч комусь довіряти!
Скльки вже раз ЄрЗе набрехали - ти їм віриш досі?
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24.05.2022 19:26
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.05.2022 18:42 Ответить
А про отход наших войск из Светлодарска и захват его противником как и Ямполя в своё время ни словом генштаб не обмолвился
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24.05.2022 18:42 Ответить
Значить як я і писала,фейк Я читаю кожні пів години обновлення інформації.
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24.05.2022 18:46 Ответить
Не фейк, як втрата пів-Лимана.
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24.05.2022 18:54 Ответить
Когда потеряли полгорода за вчера когда писали,что орки прорвались на северные окраины.Нда...а аферистович вчера у фейгина втирал ,что атаку на Лиман отбили
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24.05.2022 19:04 Ответить
Ну конечно фейк. И видео с вагнеровцами на улицах города тоже фейк.
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24.05.2022 20:36 Ответить
В цих зведеннях інфа зазвичай з запізненням у день-два. Завтра напишуть про "частковий успіх" ворога
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24.05.2022 19:39 Ответить
У Світлодарськ зайшли русофашисти.Інфа УП.
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24.05.2022 18:54 Ответить
про Світлодарск ще вранці всі писали і цензор також
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24.05.2022 19:19 Ответить
Про здачу Світлодарська Генштаб не повідомляє! Ти такої інфи від Генштабу не знайдеш!
я за те, щоб Генштаб не брехав, і не приховував реального стану справ!
Врешті, щоб ніхто не брехав! Щоб можна було би хоч комусь довіряти!
Скльки вже раз ЄрЗе набрехали - ти їм віриш досі?
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24.05.2022 19:26 Ответить
А що тримати любою ціною? Зробили все що могли.
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24.05.2022 19:46 Ответить
Я ні слова не сказав, утримувати (будь-якою ціною чи малою), чи ні. Я - стосовно неправди в зведеннях Генштабу. Недомовки - це також неправда.
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24.05.2022 19:57 Ответить
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли провели телефонный разговор. Беседа касалась обороны Украины от агрессии РФ.
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24.05.2022 19:18 Ответить
Єрмак??? Все ясно...
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24.05.2022 21:59 Ответить
 
 