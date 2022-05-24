ЕС уже ввел 5 жестких пакетов санкций против России и по поводу шестого пакета договоримся скоро, - Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассчитывает на согласование в ближайшее время шестого пакета санкций ЕС против России.

Об этом она заявила на совместной с польским коллегой Збигневым Рау пресс-конференции в Берлине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместе и в полном единстве все 27 стран-членов ЕС к этому времени ввели 5 жестких пакетов санкций. И я уверена, что по поводу шестого пакета договоримся скоро", – заявила Бербок.

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Она отметила, что Польша показывает пример того, насколько многое в непростых условиях можно сделать в энергетической отрасли при наличии решимости, политической воли и сотрудничества. Германия стремится к тому же - полной независимости от российской нефтяных и газовых поставок, заверила Бербок. Эту цель, убеждена она, преследуют все страны ЕС. В то же время министр добавила, что исходные условия у всех стран разные, и нужно пространство и время для дискуссий, чтобы меры принимались в полной солидарности, чтобы ЕС не дал себя разделить.

Министр также напомнила, что ЕС ввел общие европейские санкции против России после оккупации Крыма и отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. "Украина – суверенное государство в международно признанных границах. Это было так в 2014 году, это так сейчас и это будет так и в будущем", – заявила она.

"Наша сила - в нашем единстве", – подчеркнула глава МИД Германии.

Бербок заявила, что Германия поддерживает Украину не только финансами, гуманитарной помощью, в вопросах расследования военных преступлений и преступлений против человечества, но также оказывает военную помощь. "И у нас есть кристально четкая позиция как ЕС и НАТО относительно того, что Украина не должна проиграть эту войну, поэтому мы поддерживаем ее все вместе", - подчеркнула она. Бербок отметила, что Украина нуждается в масштабной военной поддержке.

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"Любая форма мира под диктовку, или ситуация, когда можно сказать: когда оружие молчит - все опять хорошо, не означает свободу, не означает безопасность для людей... Наша общая позиция тоже четкая: будущее Украины будут определять только украинцы, мы же поддерживаем их в их праве на самооборону", - заявила глава германского МИД. Она вспомнила свои визиты в разные города в Украине, где увидела доказательства военных преступлений россиян своими глазами.

Бербок отметила важность не упускать Украину из фокуса внимания, когда заголовки СМИ уже меньше касаются Украины. Она пообещала, что Украина не останется один на один с агрессором.