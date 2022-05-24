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Новости Война
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Посол Великобритании Симмонс - украинским политикам: Единство остается критически важным на этом этапе войны

сіммонс,сіммондс

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала Украину к единству.

Об этом она написала на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное единство в Украине было столь важно, как демонстрация уверенности и воли Украины к самообороне. Единство остается критически важным на этом этапе войны. Я приветствую всех тех, кто в это время отложил политику в сторону ради национальных интересов Украины. Это пример, которому каждому следует следовать", – написала Симмонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля у "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.

Медведчук Виктор (1789) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+35
Зебилье, понимаете, чего вы стоите на земле нашей грешной?
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24.05.2022 18:54
+34
Ніякий урок порядності і законності не засвоїли і не засвоїть зелене болото. Гроші, піар,влада їх лозунг.
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24.05.2022 18:57
+34
а вот и послание от Запада для зелебобиков)))
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24.05.2022 19:01
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Це Про Пороха...
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24.05.2022 18:51 Ответить
ЗЄ-блу прилетв привіт від Боріса
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24.05.2022 20:14 Ответить
Зебилье, понимаете, чего вы стоите на земле нашей грешной?
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24.05.2022 18:54 Ответить
та ви шо?) а Єрмак шо?) не послав цю бабулю ше?)
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24.05.2022 18:55 Ответить
дЄрьмак нехай дивиться, щоб його не послали туди, куди він заслуговує.
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24.05.2022 19:04 Ответить
Дрыщ ЗЕБАНУТЫЙ, высер зачтен в ОПе и у *****. Зайди в ОПу, получишь премиальный фанфурик боярки и твой хозяин Дерьмак разрешит вне очереди соснуть у бубочки его пипетку. Вне очереди. А за попытку насрать на наших союзников британцев ***** в виде премии вышлет тебе наградную балалайку и лапти.
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24.05.2022 19:17 Ответить
слово "сарказм" вам о чем то говорит?)
или ктото верит в то что сын кгбиста прям покраснеет и прекратить разшатывать внутреполитическую ситуацию из-за высказываний посла будучи по сути почти что президентом?
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25.05.2022 00:05 Ответить
Ніякий урок порядності і законності не засвоїли і не засвоїть зелене болото. Гроші, піар,влада їх лозунг.
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24.05.2022 18:57 Ответить
«Мило не їсти, ложку в вухо не пхати. Слушна порада, але недосяжна для розуміння зеленої влади.
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24.05.2022 18:59 Ответить
а вот и послание от Запада для зелебобиков)))
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24.05.2022 19:01 Ответить
Ганьбище таке((
Не встигають приїздити, напоумлювати цих покидьків
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24.05.2022 19:04 Ответить
Це намьок
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24.05.2022 19:06 Ответить
Можете "ето ж-ж-ж нєспроста?" - зачухалось в ОПі...
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24.05.2022 19:35 Ответить
Именно Янелох нарушил негласный мораторий на критику его власти со стороны оппозиции на время войны. Именно он разрывает вновь общество что бы за этим шумом пропетлять от ответственности за своё предательство Украины в районе Херсона и Запорожья. Пока наши воины погибают на фронте кучка этих мерзавцев взрывают страну изнутри. Никогда не верил Зеленскому и не верю,чужой он человек для Украины,пришлый он и вся его гопкомпания чужие.
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24.05.2022 19:12 Ответить
Боневтік, ти все зрозумів, читати вмієш? Гадаю це для тебе останнє попередження
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24.05.2022 19:14 Ответить
На Банковой читать умеют?
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24.05.2022 19:16 Ответить
маланці не уміють читати, не уміють слухати...для них інтереси України - вторинне !!!
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24.05.2022 19:24 Ответить
Лише кремлівські методички!!!)))
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24.05.2022 19:33 Ответить
Нищиті кремлівських гнид,які нищать Україну з середини ,не начасі,СБУ нема коли ,вони Мертвечука з нафталіна витягли і з Порошенко борються,війна зачекає !!!)))
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24.05.2022 19:30 Ответить
у вас дужечки не в той бік повернуті
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24.05.2022 19:32 Ответить
Іронія і сарказм,найдієвіші і найдешевші ліки від депресії!!!)))
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24.05.2022 19:36 Ответить
Посол Великобритании имела ввиду недопустимость бездоказательньіх обвинений , т.н. "зраду".
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24.05.2022 19:35 Ответить
А саме??))
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24.05.2022 19:39 Ответить
Та невже?
Чомусь вона написала це саме зараз. Після того, як Баканов вийшов на сцену із "показами" мудачука про Порошенка.
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24.05.2022 19:51 Ответить
А должна бьіла написать в апреле , когда поступила команда на разгон "зрадьі" в соцсетях ? Хорошо , хоть ТВ почистили ...
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24.05.2022 20:22 Ответить
Могла написати тиждень тому, коли було дуже гараче із Азовсталлю.
Але написала саме зараз.

Івашиним харашо, що всі ефіри ТВ віддали підсанкційним злодюгам каломойші, фірташу та ахмєту з пінчуком.
Для українців це погано.
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24.05.2022 20:31 Ответить
лусь тряпкой -и верещит подполковница Люсинда
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24.05.2022 19:36 Ответить
Казалось бы, очевидные вещи. Вспомните первые месяцы войны. Нация едина и крепка, как монолит. Солдаты спокойны и уверены в тылах. Маневренная оборона, контрудары, засады, работа ССО. Волонтеры работают, как часы. Никто никому не мешает. Кацапская пропаганда не знает, к чему прицепиться. Но кому-то успехи вскружили голову и пошла политота. Давайте прищимим тех, закроем этих, запретим вон тех. Всякие мутные инициативы и заявления пошли. Результат не заставил себя ждать. Ипсо тут же получило болевую точку и начало разжижать общество. Фронт стал медленно, то тут, то сям, но откатываться. Появились проблемы на фронте. Пока небольшие, но как будет дальше с таким подходом?!
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24.05.2022 19:50 Ответить
Та , да ! Особенно единство нации укрепила кампания по разгону "зрадьі" с голословньіми обвинениями действующего руководства страньі в предательстве и работе на Москву .
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24.05.2022 20:26 Ответить
Голословні обвинувачення?
Це ви про розмінування Чонгару?
Не наганяйте паніку.
Не варто евакуюватись.
Шашлики.
Закриті опозиційні канали і мертвечуківсько-бабломойські журнашлюхи на позитивному зЕ-марафоні.
Переслідування тих, хто врятував зброю з КБ Луч.
І т.д, і т.п.
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24.05.2022 20:59 Ответить
Риторика кремлівського агента: українцям на замітку
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc


Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.
47 млрд грн про**бали за зиму. Где же "прибыль Нафтогаза" которую рисовал Витренко в 2021 году?
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.

Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).

Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".

Напоминаю, стратегия РФ заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).

Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.

...
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24.05.2022 20:52 Ответить
Борьба с политическими оппонентами СЕЙЧАС, в такой сложный для страны момент - это предательство, работа на врага 100%.
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24.05.2022 22:29 Ответить
 
 