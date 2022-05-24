Посол Великобритании Симмонс - украинским политикам: Единство остается критически важным на этом этапе войны

Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала Украину к единству.

Об этом она написала на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Национальное единство в Украине было столь важно, как демонстрация уверенности и воли Украины к самообороне. Единство остается критически важным на этом этапе войны. Я приветствую всех тех, кто в это время отложил политику в сторону ради национальных интересов Украины. Это пример, которому каждому следует следовать", – написала Симмонс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля у "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО

Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.

Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.