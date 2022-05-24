Посол Великобритании Симмонс - украинским политикам: Единство остается критически важным на этом этапе войны
Посол Великобритании Мелинда Симмонс призвала Украину к единству.
Об этом она написала на своей странице в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
"Национальное единство в Украине было столь важно, как демонстрация уверенности и воли Украины к самообороне. Единство остается критически важным на этом этапе войны. Я приветствую всех тех, кто в это время отложил политику в сторону ради национальных интересов Украины. Это пример, которому каждому следует следовать", – написала Симмонс.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук рассказал подробности по делам о выводе из госсобственности нефтепровода и закупке угля у "Л/ДНР". Обвинил Порошенко. ВИДЕО
Напомним, что задержанный СБУ Медведчук рассказал о схемах вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода для прокачки через него дизельного топлива и закупки угля на временно оккупированных территориях Донбасса.
Описывая суть схем, Медведчук сообщил, что Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.
В "Европейской солидарности" опровергли обвинения в адрес лидера политсилы.
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или ктото верит в то что сын кгбиста прям покраснеет и прекратить разшатывать внутреполитическую ситуацию из-за высказываний посла будучи по сути почти что президентом?
Не встигають приїздити, напоумлювати цих покидьків
Чомусь вона написала це саме зараз. Після того, як Баканов вийшов на сцену із "показами" мудачука про Порошенка.
Але написала саме зараз.
Івашиним харашо, що всі ефіри ТВ віддали підсанкційним злодюгам каломойші, фірташу та ахмєту з пінчуком.
Для українців це погано.
Це ви про розмінування Чонгару?
Не наганяйте паніку.
Не варто евакуюватись.
Шашлики.
Закриті опозиційні канали і мертвечуківсько-бабломойські журнашлюхи на позитивному зЕ-марафоні.
Переслідування тих, хто врятував зброю з КБ Луч.
І т.д, і т.п.
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
Из отчета Витренко, который он передал в комитет ВР, видно что дебиторская задолжность Нафтогаза (не-плата за газ) с 1 ноября по 1 марта (считайте до войны) выросла на 47 млрд грн.
47 млрд грн про**бали за зиму. Где же "прибыль Нафтогаза" которую рисовал Витренко в 2021 году?
То есть Фирташ с Нафтогазом распилили 2 млрд долларов. За зиму.
Сейчас, Витренко говорит, что ему для прохождения зимы 2022-2023 года, необходимо 219 млрд грн! (два годовых бюджета на армию).
Стратегия Офиса Президента и Фирташа заключается в том что "нам просто дадут деньги, столько сколько скажем". Потому что "вот смотрите дети умирают".
Напоминаю, стратегия РФ заключается в том чтобы УБЕДИТЬ Европу, что Украина это Афганистан (сколько денег им не давай - все равно будет мало).
Мой тезис "Ермак - российский шпион" как был актуален на февраль 2020 года, так и остается актуальным сегодня.
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