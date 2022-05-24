Зафиксированы обстрелы с территории РФ приграничных районов Сумской области, - ОК "Північ"

Вечером 24 мая враг снова обстрелял пограничные районы Сумской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (прилеты) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета. Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях, ранениях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

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