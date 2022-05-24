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Новости Война
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Зафиксированы обстрелы с территории РФ приграничных районов Сумской области, - ОК "Північ"

обстріл

Вечером 24 мая враг снова обстрелял пограничные районы Сумской области.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Північ", передает Цензор.НЕТ.

"Около 17:05-17:18 наблюдатели зафиксировали 7 взрывов (прилеты) с территории РФ в сторону населенного пункта Бояро-Лежачи, вероятно из миномета. Также около 17:15 зафиксировано 8 взрывов в районе населенного пункта Толстодубово", - говорится в сообщении.

Потерь среди личного состава и техники нет.

О потерях, ранениях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С территории России обстреляли из минометов и артиллерии Мезеновку на Сумщине, - Живицкий. Фоторепортаж

граница (5260) обстрел (26982) Сумская область (3023)


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Топ комментарии
+5
Кацапы бегают вдоль границы и прощупывают оборону, отвлекают силы. Что если поступать зеркально? Пусть кацапы тоже отвлекаются и держат силы на других направлениях. А если удачно пульнуть и зашкварить свиноту прямо в свинарнике, то это ещё и психологическая атака.
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24.05.2022 19:24
+3
Потрібно відразу у відповідь шмальнути по кацапам
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24.05.2022 19:26
+2
чому Теткино до цих пір не стріляне?
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24.05.2022 19:17
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чому Теткино до цих пір не стріляне?
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24.05.2022 19:17 Ответить
Тому що
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24.05.2022 19:18 Ответить
Для чого ця новина?
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24.05.2022 19:21 Ответить
Для того щоб психологічно надламати, щоб показати що ми жертви, беззахисні і нікчемні, не здатні постояти за себе і дати здачі
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24.05.2022 20:15 Ответить
Дивлячись на карту - так і є.
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24.05.2022 20:34 Ответить
100%
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24.05.2022 22:50 Ответить
Кацапы бегают вдоль границы и прощупывают оборону, отвлекают силы. Что если поступать зеркально? Пусть кацапы тоже отвлекаются и держат силы на других направлениях. А если удачно пульнуть и зашкварить свиноту прямо в свинарнике, то это ещё и психологическая атака.
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24.05.2022 19:24 Ответить
Потрібно відразу у відповідь шмальнути по кацапам
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24.05.2022 19:26 Ответить
А шо каже найвеличніший? Ністрілять, атопутіннападьоть.
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24.05.2022 19:29 Ответить
Як говорять великі знавці, стріляти у відповідь нічим і нікому. Самотні прикордонники стоять з пістолями, як у тирі, і чекають на прильоти в лоб через кордон. Немає навіть паршивого міномета - все на фронті. А ще говорять, шо расіся у відповідь розпочне страшну і надпотужну свєрхмассовую мабілізацию, якщо, не дай Боже, зачепимо якусь Прасков'ю з Ванькой по той бік кордону. Кажуть, якщо кассаби дуже розсердяться, будєт нам а-я-яй.
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24.05.2022 19:48 Ответить
Я вже колись писав, що кожен перемогу України в цій війні бачить і розуміє посвоєму. Одне можу сказати перемоги як у 1945-му не буде.
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24.05.2022 20:40 Ответить
 
 