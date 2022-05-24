Три месяца с начала полномасштабного вторжения РФ: ЕС и 11 стран выступили с общим заявлением

Одиннадцать стран и Европейский Союз призвали обеспечить безопасность гуманитарным и медицинским работникам и минимизировать страдания гражданских людей.

Об этом говорится в совместном гуманитарном заявлении по защите гражданского населения в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня исполняется три месяца с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля. За это время погибли тысячи человек, а нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру только усугубляются. Человеческие страдания, причиненные этой войной, потрясающие – громады и семьи будут испытывать их тяжелое влияние на протяжении многих лет", – говорится в заявлении.

Поэтому государства мира обращают внимание на то, что за три месяца 25% населения Украины покинули свои дома, 4,5 млн детей стали переселенцами, отмечая, что скорость и масштабы вынужденного переселения во время этого кризиса беспрецедентны.

Также акцентируется, что гуманитарные работники проявляют огромную храбрость, обеспечивая нужды людей во всех уголках страны. Авторы заявления отмечают необходимость иметь возможность для таких работников работать безопасно, иметь доступ ко всем группам населения и быть защищенными.

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Кроме того, государства призывают соблюдать гуманитарное право по защите гражданского населения и уважать статус медицинских работников и гуманитарной инфраструктуры.

"Настоятельно необходимо минимизировать страдания людей путем безопасного и постоянного доступа к гуманитарной помощи независимо от того, где находятся нуждающиеся. Гражданское население и гражданские объекты следует отличать от военных целей при проведении операций, соблюдая систему гуманитарного оповещения и способствуя безопасной эвакуации гражданского населения", – подчеркивается в заявлении.

Страны также призвали создать условия для спасения людей от войны, разрешить им лично выбирать место переезда.

"Единственный способ защитить мирное население и свести к минимуму страдания украинского народа – это прекращение россией этой несправедливой и жестокой войны", – отмечается в заявлении.

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Авторами заявления указаны Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Европейский Союз, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Швеция, Великобритания и США.