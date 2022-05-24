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Новости Война
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Три месяца с начала полномасштабного вторжения РФ: ЕС и 11 стран выступили с общим заявлением

єс,євросоюз

Одиннадцать стран и Европейский Союз призвали обеспечить безопасность гуманитарным и медицинским работникам и минимизировать страдания гражданских людей.

Об этом говорится в совместном гуманитарном заявлении по защите гражданского населения в Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня исполняется три месяца с начала полномасштабного вторжения российской федерации в Украину 24 февраля. За это время погибли тысячи человек, а нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру только усугубляются. Человеческие страдания, причиненные этой войной, потрясающие – громады и семьи будут испытывать их тяжелое влияние на протяжении многих лет", – говорится в заявлении.

Поэтому государства мира обращают внимание на то, что за три месяца 25% населения Украины покинули свои дома, 4,5 млн детей стали переселенцами, отмечая, что скорость и масштабы вынужденного переселения во время этого кризиса беспрецедентны.

Также акцентируется, что гуманитарные работники проявляют огромную храбрость, обеспечивая нужды людей во всех уголках страны. Авторы заявления отмечают необходимость иметь возможность для таких работников работать безопасно, иметь доступ ко всем группам населения и быть защищенными.

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Кроме того, государства призывают соблюдать гуманитарное право по защите гражданского населения и уважать статус медицинских работников и гуманитарной инфраструктуры.

"Настоятельно необходимо минимизировать страдания людей путем безопасного и постоянного доступа к гуманитарной помощи независимо от того, где находятся нуждающиеся. Гражданское население и гражданские объекты следует отличать от военных целей при проведении операций, соблюдая систему гуманитарного оповещения и способствуя безопасной эвакуации гражданского населения", – подчеркивается в заявлении.

Страны также призвали создать условия для спасения людей от войны, разрешить им лично выбирать место переезда.

"Единственный способ защитить мирное население и свести к минимуму страдания украинского народа – это прекращение россией этой несправедливой и жестокой войны", – отмечается в заявлении.

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Авторами заявления указаны Австралия, Канада, Чехия, Эстония, Европейский Союз, Италия, Япония, Норвегия, Швейцария, Швеция, Великобритания и США.

Евросоюз (17088)


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Топ комментарии
+13
Орбана приструните и ємбарго вводите...єто будет дело!
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24.05.2022 19:38
+10
спільна заява - то дуже потужно. Наразі ТІЛЬКИ міць та невідворотність заяви здатне спинити аґресора
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24.05.2022 19:39
+10
3місяці пустих розмов. Попереду ще роки і роки, пустих розмов. Обіцянок буде повно. Нафове ембарго з газовим, буде лише на папірці, щоб задовільнити українську сторону, а по факту, все буде продовжуватися, як продовжується на разі.
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24.05.2022 19:43
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Орбана приструните и ємбарго вводите...єто будет дело!
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24.05.2022 19:38 Ответить
спільна заява - то дуже потужно. Наразі ТІЛЬКИ міць та невідворотність заяви здатне спинити аґресора
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24.05.2022 19:39 Ответить
3місяці пустих розмов. Попереду ще роки і роки, пустих розмов. Обіцянок буде повно. Нафове ембарго з газовим, буде лише на папірці, щоб задовільнити українську сторону, а по факту, все буде продовжуватися, як продовжується на разі.
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24.05.2022 19:43 Ответить
Три місяці друга армія світу крокує на Київ, а так і не дійшла.
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24.05.2022 19:44 Ответить
А як дійде, якщо лежить в торбах в рефрижераторах?
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24.05.2022 20:33 Ответить
ЄС та 11 країн виступили зі спільною заявою
============
заява це добре,але орки від заяв чомусь не дохнуть.тільки від зброї.
Ото дивина!
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24.05.2022 19:52 Ответить
Знову "пук"
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24.05.2022 19:56 Ответить
заява добре, але РСЗВ краще
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24.05.2022 19:58 Ответить
Это заява намного жёстче чем проявление глубочайшей озабоченности. Дякую Европа
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24.05.2022 20:02 Ответить
заседания, заседания
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24.05.2022 22:55 Ответить
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25.05.2022 04:39 Ответить
 
 