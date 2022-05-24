Депутату Мариупольского горсовета сообщили о подозрении в государственные измене, - Офис ГПУ

Руководитель Донецкой областной прокуратуры заочно сообщил о подозрении депутату Мариупольского городского совета Донецкой области в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"По данным следствия, депутат городского совета в г.Мариуполе, временно оккупированном представителями вооруженных сил РФ, добровольно дал согласие на сотрудничество с врагом и занял должность "зам.главы администрации г.Мариуполя", - говорится в сообщении.

Установлено, что подозреваемый отвечает за финансово-бюджетные вопросы, в частности, за выплату заработных плат, финансовые расчеты, закупку товаров и услуг, координируя свою деятельность с так называемым "казначейством ДНР".

Кроме того, он вербует жителей Мариуполя для участия в формировании оккупационной власти.

В свою очередь, руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий в фейсбуке написал, что о подозрении в государственной измене поставлен в известность депутат Мариупольского городского совета от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Третий пошел! Еще один предатель из "ОПЗЖ" будет отвечать за свои действия. Сегодня заочно сообщил о подозрении в государственной измене депутату Мариупольского городского совета от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", который добровольно сотрудничает с врагом в оккупированном Мариуполе", - сообщил он.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком в пятнадцать лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.