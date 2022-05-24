Россия забрала с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших и секретное оборудование, - ГУР Минобороны
Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную аппаратуру.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Представитель ГУР подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.
По его словам, Россия проводила спасательную операцию на крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась не менее двух недель.
"Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела погибших, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть. в руки третьей страны", – сообщил Скибицкий.
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Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на уничтоженном ВСУ крейсере "Москва".
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крабы голодными останутся !!!!
Он не просрал. Он РАЗКРАЛ.
Орки перешли Константиновскую трассу и двигаются к Очеретино. До Коксохима несколько километров.
Був випадок в житті, якось давно: Нарвалися з коллегою на двох бухих аватарів, прямісінько у власному під*їзді, біля своїх дверей. Почалася потасовка, і як зараз пам*ятаю: колега товчеться в двері сусідів, кричить, а я мовчки товчу аватарам пики. Ну проходить 5 хв, із сусідів ніхто так і не виглянув, лише якісь дівки прибігли і забрали тих аватарів. Колега блідий, виказав страх замість того, щоб допомогти. Через роки в очі дивится легше не стало.
От мені і нагадує це, позицію наших партнерів. Одні пообісралися, інші просто мають позицію, не полізу, бо і мені перепаде.
А друга хто, до її рук можна?
вместо того, чтоб продолжать их дальше уничтожать.
Ты хоть смотрел в интернете, что КОРАБЛЬ ********* изнутри полностью выгорел - какие там трупы собирать???