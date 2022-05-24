Россия забрала с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших и секретное оборудование, - ГУР Минобороны

Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную аппаратуру.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Представитель ГУР подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

По его словам, Россия проводила спасательную операцию на крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась не менее двух недель.

"Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела погибших, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть. в руки третьей страны", – сообщил Скибицкий.

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Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на уничтоженном ВСУ крейсере "Москва".