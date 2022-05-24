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Новости Война
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Россия забрала с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших и секретное оборудование, - ГУР Минобороны

москва

Российские военные забрали с затонувшего крейсера "Москва" тела погибших моряков и секретную аппаратуру.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Представитель ГУР подтвердил информацию Минобороны РФ, что крейсер "Москва" затонул, когда его буксировали в Севастополь.

По его словам, Россия проводила спасательную операцию на крейсере "Москва". Скибицкий утверждает, что она длилась не менее двух недель.

"Были привлечены от 5 до 7 кораблей. В основном, это были спасательные корабли, катера, буксиры, которые доставали тела погибших, снимали всю засекреченную аппаратуру и проводили зачистку этого крейсера – доставали то, что там осталось и что не должно попасть. в руки третьей страны", – сообщил Скибицкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срочников с крейсера "Москва" в России пытаются признать погибшими в результате "катастрофы", - СМИ

Российские военные публично не сообщали о проведении спасательной операции на уничтоженном ВСУ крейсере "Москва".

Черноморский флот РФ (1559) Скибицкий Вадим (290)


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Топ комментарии
+48
и что? нельзя было потопить хотя бы несколько спасательных корыт ? хотите быть хорошими ?
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24.05.2022 19:54
+47
А якби "янеЛох" не просрав Нептуни за асфальт- можна було б багато марок намалювати!
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24.05.2022 19:56
+40
Головне було - витягти звідти дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів" А "тела пагибших" - прикриття!
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24.05.2022 19:56
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и что? нельзя было потопить хотя бы несколько спасательных корыт ? хотите быть хорошими ?
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24.05.2022 19:54 Ответить
Тратить бесценный ракеты в пустую?
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24.05.2022 20:07 Ответить
Те ж питання: ЧОМУ НЕ ЗАВАДИЛИ КАЦАПАМ ДІСТАВАТИ ВСЕ,ЩО ЇМ ЗАМАНЕТЬСЯ,В Т.Ч. ЦІННЕ ОБЛАДНАННЯ І РАКЕТИ ??? ЦЕ НАВМИСНЕ ЗРОБЛЕНО?
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24.05.2022 21:16 Ответить
Утопленные унитазы понадобились на ново флагмане.
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24.05.2022 19:55 Ответить
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24.05.2022 19:56 Ответить
Головне було - витягти звідти дві тактичні ядерні боєголовки для "Калібрів" А "тела пагибших" - прикриття!
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24.05.2022 19:56 Ответить
Для Вулкана ,а не для калибров
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24.05.2022 20:17 Ответить
Там не було ані Калібрів ані ядерних боєголовок. Но Москві протикорабельні ракети Вулкан.
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24.05.2022 20:17 Ответить
Вулкан може нести ядерну частину
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25.05.2022 08:04 Ответить
а крабы ?
крабы голодными останутся !!!!
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24.05.2022 19:56 Ответить
Вони трохи їх понадкусювали...
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24.05.2022 20:33 Ответить
А якби "янеЛох" не просрав Нептуни за асфальт- можна було б багато марок намалювати!
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24.05.2022 19:56 Ответить
Це все Порошенко- переплавив їх на шоколадні батончики
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24.05.2022 19:58 Ответить
Не ано проста ГРОМ саудам талкнуло и движок с Сагайдачнава спижжыло.
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25.05.2022 00:46 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Он не просрал. Он РАЗКРАЛ.
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25.05.2022 07:52 Ответить
#Авдеевка массовые попадания в жд вокзал . Продолжаются обстрелы жилого сектора .
Орки перешли Константиновскую трассу и двигаются к Очеретино. До Коксохима несколько километров.
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24.05.2022 19:57 Ответить
Сьогодні ми скрізь відступаємо на жаль.
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24.05.2022 20:34 Ответить
Скибицкий может конкретно и чётко сказать: сколько моряков погибло на "москве"?
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24.05.2022 19:57 Ответить
Свиноматки ше наражають помьйотов...
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24.05.2022 20:34 Ответить
какаяразница?
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24.05.2022 21:01 Ответить
А гур только ***** разведывает, или что-то полезное узнает?
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24.05.2022 19:59 Ответить
а бичкі та краби що їстимуть, га
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24.05.2022 20:04 Ответить
От зараз наші бички образились - дати корм, а потім забрати його - на це навіть німецькі нацисти не спромоглись!
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24.05.2022 20:05 Ответить
Так это просто позор для Украины. Скибицкий просто обосрал себя и вооруженные силы, к которым и сам приписан.
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24.05.2022 20:07 Ответить
Яке може бути "секретне обладнання" на старому кораблі -- тільки кацапи знають. Може "лазерноє оружіє на нових фізічєскіх прінципах"? Де дебіли взяли ті "нові" фізичні принципи -- знов тільки вони знають. А от про зайву хромосому знає вже, напевно, весь світ.
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24.05.2022 20:16 Ответить
все їх "сікрєтне обладнання" це шматочок хреста, і що саме цікаво він діє, але не так як думають кацапи.
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24.05.2022 23:07 Ответить
Ви пожартували певно. Але насправді сказали істину. Бо не можна Святим Іменем освячувати несправедливі речі. А рашинська зброя - річ несправедлива ще від її задуму.
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25.05.2022 07:10 Ответить
дембельские альбомы-все рахинские сикреты)))
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24.05.2022 20:18 Ответить
Як би все було так прозоро як здається, ваші сумніви мали б рацію. На разі самий правдивий показник положення речей в країні це - "просто виглянути у вікно" . За своє треба боротися.
Був випадок в житті, якось давно: Нарвалися з коллегою на двох бухих аватарів, прямісінько у власному під*їзді, біля своїх дверей. Почалася потасовка, і як зараз пам*ятаю: колега товчеться в двері сусідів, кричить, а я мовчки товчу аватарам пики. Ну проходить 5 хв, із сусідів ніхто так і не виглянув, лише якісь дівки прибігли і забрали тих аватарів. Колега блідий, виказав страх замість того, щоб допомогти. Через роки в очі дивится легше не стало.
От мені і нагадує це, позицію наших партнерів. Одні пообісралися, інші просто мають позицію, не полізу, бо і мені перепаде.
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24.05.2022 20:36 Ответить
навіщо постити скрізь одне й теж?
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24.05.2022 20:36 Ответить
Бот
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24.05.2022 20:41 Ответить
Цікаво, що люди думають.
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24.05.2022 20:41 Ответить
я ж тобі вже сказав, я думаю, що ти гандон штопаний.
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24.05.2022 23:09 Ответить
Якого милого та треба було далі топити як кошенят цих москалів !
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24.05.2022 20:28 Ответить
І на вишки бойка . Нє? Харе про " асхвальт "Купіть нову методичку . Будували лікарні , школи , мости .ви бачили асфальт тільки ? забаньте мене , бо канфет не заробите . Засновник партії регіонів , сдпуо, солідарності , і просто 5-й гідрант ( доречі я за нього в 14 голосував , але тільки сліпий не побачив його шкоди для України , щонайменше з третього року каденції. Грановські , пшонки , кум прокурор луценко , свинарчуки , гелетеї , .серйозно ?) вам бігунок не підпише . Фас .
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24.05.2022 21:14 Ответить
Новый анекдот:: что думали моряки крейсера "Москва" когда он шёл на дно? А думали они ,, лучше бы мы пошли на х..й"!!!
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24.05.2022 21:15 Ответить
А Украина помогла рашистам в етом. Сколько говорили что росийское судно Коммунар работает на месте потоплении крейсера почему не потопили его? Опять подковерный договорняк с рашистами по типу *вагнеровцев*.
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24.05.2022 21:17 Ответить
НУ ТАК А КУЧНО ЧЕГО НЕВЕБЛИ !?
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24.05.2022 21:35 Ответить
"не повинно потрапити до рук третьої країни"

А друга хто, до її рук можна?
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24.05.2022 21:36 Ответить
Було видно і раніше що гореходи дістають все що можна, можливо і ябоєголовки. Загиблих це мяко сказано, рештки екіпажу, підрахують, і врахують тих кто випарувався от тоді і скажуть.
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24.05.2022 21:48 Ответить
Звучит фантастично и бессмысленно. Там одно корыто старое пару дней поболталось и я сомневаюсь что они трупаки забирали. Зачем?
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24.05.2022 21:56 Ответить
Там ЯО. Две ракеты.
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24.05.2022 23:23 Ответить
А унитазы и трусы?
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24.05.2022 23:22 Ответить
які в дупу тіла, вони мішки з України з своїми загиблими не забирають, а тут з кільки сот метрів глибини когось витянули, смішно
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25.05.2022 04:47 Ответить
там, як виявилося, лише метрів 50-60 до дна.
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25.05.2022 07:13 Ответить
флагман, там пдрсов с медальками много было
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25.05.2022 07:59 Ответить
то есть наши настолько долбоебы, что просто смотрели, как козлины вывозят ценное секретное оборудование с нашего трофея.
вместо того, чтоб продолжать их дальше уничтожать.
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25.05.2022 07:19 Ответить
а чого ти не візяв шматок асфальту і не закидав казламорді судна??? тут всі герої, а зеленський всюди сам не встигає, ні щоб самому допомогти!
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25.05.2022 07:35 Ответить
Фуфайку, трусы и майку.
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25.05.2022 08:20 Ответить
Не "тіла загиблих", а тіло загиблого - кацапи ж казали, що двохсотий на "москві" лише один.
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25.05.2022 13:41 Ответить
Буданов, ИДИОТ, ты что эти данные ГУР в бане с ПЬЯНОЙ ДЕВКОЙ придумываешь???
Ты хоть смотрел в интернете, что КОРАБЛЬ ********* изнутри полностью выгорел - какие там трупы собирать???
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26.05.2022 01:41 Ответить
 
 