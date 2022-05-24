Россия должна остаться изгоем и банкротом, - Кличко на открытии экономического форума в Давосе

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии Всемирного экономического форума в Давосе и встретился с украинскими беженцами в Швейцарии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Одна из главных тем форума этого года - Украина. Судьба Украины решается украинцами, которые героически сражаются сегодня за свою землю и свою свободу. Но нам нужна поддержка и помощь партнеров. Усиление санкций против российского агрессора. Увеличение поставок оружия. Россия должна почувствовать, что она потеряет из-за войны в Украине не только свои танки и большую часть армии. Россия останется изгоем и банкротом! Об этом мы говорили с Владимиром во время дискуссии в рамках OpenForum, посвященной преодолению Украиной и Киевом последствий российского широкомасштабного вторжения", - заявил Виталий Кличко. .

Он также встретился и пообщался в мэрии Давоса с временно проживающими в Швейцарии беженцами.

"Это - преимущественно женщины с детьми из Киева и области, из Харькова, Днепропетровщины и других регионов Украины. Все они хотят домой. Всех интересует, когда мы победим и можно будет вернуться в родные города. Интересовались украинцы и тем, что происходит на Всемирном. экономическом форуме и какую поддержку нашей страны обсуждают и обещают лидеры государств и мировой бизнес", – отметил Кличко.

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В последующие дни Кличко намерен встретиться с американскими и европейскими политиками, представителями крупного бизнеса.

"Будем объяснять, что Россия совершает геноцид украинского народа, привлекать помощь. В том числе и на восстановление Киева и Украины после российских варваров", - сообщил мэр украинской столицы.