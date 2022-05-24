Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем восстановление Украины и вступление в Евросоюз
Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Глава государства отметил, что беседа состоялась в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи станет помощь Украине.
"Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - добавил Зеленский.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мишель предложил активизировать процесс расширения ЕС
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А не рановато ли ?!
що залишиться вiд України ще через пiвроку ???
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...