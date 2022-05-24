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Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем восстановление Украины и вступление в Евросоюз

мішель

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Глава государства отметил, что беседа состоялась в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи станет помощь Украине.

"Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мишель предложил активизировать процесс расширения ЕС

Зеленский Владимир (20266) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+5
На сході рашисти окупують все нові міста, а цей дурень щось відбудовувати збирається.
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24.05.2022 20:40
+4
а победить вова сначала не хочет? к нам ракеты каждый день летят
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24.05.2022 20:37
+4

що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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24.05.2022 21:24
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Правила форума Совет форумчан
а победить вова сначала не хочет? к нам ракеты каждый день летят
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24.05.2022 20:37 Ответить
На суфлере ничего об этом не было написано
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24.05.2022 21:12 Ответить
На сході рашисти окупують все нові міста, а цей дурень щось відбудовувати збирається.
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24.05.2022 20:40 Ответить
Нью Васюки з аэропртами та велетенськими баштами
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24.05.2022 21:14 Ответить
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24.05.2022 20:47 Ответить
Лиман и Светлодарск орки захватили только за один день ЗЕбил о каком восстановлении речь?
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24.05.2022 20:55 Ответить
Я конечно оптимист, но в большой степени реалист.
А не рановато ли ?!
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24.05.2022 21:11 Ответить
І обязательно межгалактический шахматный турнир. Все участники только в зеленых френчах и мужественной (типа) небритостью...
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24.05.2022 21:36 Ответить
три роки, як воно прийшло до влади...

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24.05.2022 21:23 Ответить

що залишиться вiд України ще через пiвроку ???

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot

Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
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24.05.2022 21:24 Ответить
Дехто потроху почав вже діставати! Можна хоча б на Цензорі трохи менше нарциса...
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24.05.2022 21:32 Ответить
****, який Євросоюз?! Спершу нам потрібна безпека - НАТО!
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24.05.2022 21:48 Ответить
Никак Вове кокса свежего подвезли.Снова в облаках витает.У него две навязчивые идеи-ЕС и Порошенко посадить.А война не на часі.
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24.05.2022 22:53 Ответить
 
 