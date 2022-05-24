Зеленский обсудил с президентом Евросовета Мишелем восстановление Украины и вступление в Евросоюз

Президент Украины Владимир Зеленский 24 мая провел телефонный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. В ходе переговоров они обсудили восстановление страны и вступление в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Глава государства отметил, что беседа состоялась в преддверии специального заседания Евросовета, которое пройдет 30-31 мая. Одной из главных тем встречи станет помощь Украине.

"Скоординировали шаги по усилению санкций, продовольственной безопасности, восстановлению Украины и движению к членству в ЕС", - добавил Зеленский.

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