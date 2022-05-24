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Новости Война
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Ермак и Расмуссен возглавят международную консультативную группу по гарантиям безопасности для Украины: "Это наша ключевая задача"

єрмак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Об этом Андрей Ермак сообщил, выступая на панели Securing Europe в рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также учёные будут приглашены присоединиться к работе группы", – рассказал руководитель Офиса Главы государства.

Он высказал убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

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"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – отметил Андрей Ермак.

"Гарантии безопасности для Украины – это наша ключевая задача и важный инструмент, над которым сейчас работает вся команда Президента", – подчеркнул он.

Он заверил, что власти учитывают опыт Будапештского меморандума, поэтому работают над тем, чтобы соглашение между Украиной и государствами-гарантами было юридически обязывающим документом, ратифицированным согласно законодательствам государств-гарантов.

По его словам, первый блок гарантий безопасности будет касаться расширения возможностей Украины оказывать вооруженное сопротивление агрессору.

"Для обеспечения обороноспособности Украины государства-гаранты должны обеспечить Вооруженные силы Украины современными конвенционными вооружениями и боевой техникой без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Кроме того, партнеры могут взять на себя обязательства в области обмена разведывательной информацией, информационной, кибернетической и морской безопасности. Быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии", – добавил Ермак.

Руководитель ОП также констатировал, что Украине потребуется ежегодная финансовая помощь как для восстановления пострадавших в результате боевых действий объектов, так и для развития оборонного сектора.

Он добавил, что следующим блоком гарантий должна быть санкционная политика. "Она является эффективным инструментом для пресечения российской агрессии в настоящее время и сдерживания ее в будущем. В настоящее время внедренные пакеты санкций должны действовать по меньшей мере до полного вывода российских войск из Украины. Должны быть предусмотрены механизмы внедрения превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии внедрение согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия все-таки произойдет", – пояснил Ермак.

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В то же время руководитель ОП отметил, что еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. "Глубокое включение Украины в многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является существенным фактором безопасности. В первую очередь это касается скорейшего вступления Украины в Европейский Союз", - аргументировал он.

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Топ комментарии
+81
Чому Єрмак? Можна зразу Патрушева брати.
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24.05.2022 20:41
+76
тільки НАТО!!!Ніяких договорняків та будапештських меморандумів..Геть Єрмака!!!!
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24.05.2022 20:42
+45
Дєрьмак-згинь.
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24.05.2022 20:42
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Сірий Кардинал і Расмуссен обсудять.
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24.05.2022 21:21 Ответить
Ясно, то в НАТО ми вже не вступаємо.
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24.05.2022 21:22 Ответить
Країни НАТО гарантують одна одній взаємну безпеку, тому вони на неї й погоджуються. Тому ***** й на НАТО не нападає.

"Альтернатива" - це держави-гаранти чомусь мають Україну всиновити і все нам своїм коштом та своїми вояками забезпечити, причому негайно і без зайвих розмов, тобто створити якесь персональне НАТО виключно для України, хто з нормальних на таке погодиться?
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24.05.2022 21:26 Ответить
Секретарка і відставник.
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24.05.2022 21:27 Ответить
Повна протилежність Арестовичу. Той - секретар та відставниця. В обох випадках - позаштатна. Але все ще при Єрмаку. А от чи виконає він свою сольну партію "и за борт её бросает" - це та ще загадка...
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24.05.2022 21:40 Ответить
Хто-небудь знає призвіща глав адміністрацій президентів США обо Франції? Що за нах? *****, куди не плюнеш, всюди Єрмак ,маму його...
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24.05.2022 21:30 Ответить
Краще подивіться відео справжніх патріотів

https://youtu.be/6p0cjHae4HY
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24.05.2022 21:31 Ответить
Чому завгосп займається зовнішнью політикою???Де МЗС?
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24.05.2022 21:31 Ответить
Відтягає Люсю від зловживання його заздрості Стасу Михайлову. Бо не на часі - гундосики must go on.
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24.05.2022 21:35 Ответить
При таком президенте и кобыла невеста. ( и Ермак - переговорник).
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25.05.2022 00:00 Ответить
Я так понимаю теперь киздец ещё и "безпеки для України".
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24.05.2022 21:39 Ответить
Поки керує Дєрьмак, йде війна.
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24.05.2022 21:42 Ответить
Поки керує Єрмак Путлер не втрачає надії щось захопити в Україні.
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24.05.2022 22:12 Ответить
Ну Расмуссен - зрозуміло, а до чого тут завгосп?
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24.05.2022 21:51 Ответить
это называется - запустить козла в огород или лисицу в курятник какой нахрен д,ерьмак? какую гарантии безопастности он может нам может дать? когда уже его уберут, желательно ногами вперед!
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24.05.2022 21:53 Ответить
Ми стікаємо кров'ю, йдуть важкі бої, попереду пекельне літо...
Зараз ми воюємо одні, і з нами ніхто не хоче воювати проти параші.
А от в ефемерному майбутньому стануть всі як один за нас і кожен зі своїм "пакетом гарантій"...
Щоб ви згоріли з вашими платформами, консультативними групами і провідними діячами.
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24.05.2022 21:55 Ответить
Ці гарантії, що готує Єрмак за дорученням Зеленського, суцільне марення. Нормальні країни навіть відмовляться їх давати.
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24.05.2022 22:09 Ответить
воно нагарантирует.. п..ц стране будет
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24.05.2022 21:58 Ответить
Елдак идёт нах**й!!! Какие гарантии, от кого? Елдак втюхивает нам нейтральный статус и безоружную армию под какие-то мифические гарантии от неизвестно кого. Ах да, забыл. Арахам с Подлякой же рашку в главным гарантом нашей безопасности вписал и Китай. Так вот повторюсь. ЕЛДАК ИДЁТ НАХ***Й!!! С большой гарантией. Лучшие гарантии безопасности это сильные ЗСУ и НАТО!
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24.05.2022 21:59 Ответить
дєрьмак - зрадник! зеля ти спиш?
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24.05.2022 22:19 Ответить
Таки ЗЕ енд компані будуть пропихувати нейтральний статус як вимагає хремль-зранку оприлюднюють соцопитування, а після обіду "Сьогодні я радий повідомити про створення міжнародної консультативної групи".Зверніть увагу, що навіть у тезах, озвучених " найпотужним", мова лише про надання зброї (про іноземних військових ні чичирк) дипломатія (чого варта ********** доведено - занепокоєння, зберегти лице і т.п.) та фінансова складова- гроші як плата держав т.з."гарантів" за невтягування у війну. Пане єрмак, ви ніколи не знайдете дієвих механізмів для притягнення до відповідальності держав-гарантів за невиконання їми узятих зобов'язань або порушення умов угод
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24.05.2022 22:20 Ответить
Якщо там Дерьмак, то це накер нікому не потрібно.
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24.05.2022 22:22 Ответить
Перемовинами з рашкою привів Україну до війни, тепер гарантіями безпеки займися нікчема.
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24.05.2022 22:28 Ответить
Як може людина-зрадник, людина із проросійськими поглядами, людина, яка здала вагнерівців, людина зав'язана в корупції по самі... вуха, а соррі, ми вже ж вище корпупції - останнє викореслюю, займатися гарантіями безпеки для нашої України??
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24.05.2022 22:38 Ответить
Після слова "Єрмак" можна не читати...
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24.05.2022 22:41 Ответить
... невже ще мало доказів що ермак не той за кого себе видає...?
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25.05.2022 07:33 Ответить
Так Ермак давно уже всё решает в нашей стране, поэтому имеем то, что имеем.
Иногда берёт с собой Зеленского для солидности. Ну не знаю, в россии ими довольны...
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25.05.2022 09:27 Ответить
єрмак -ворог!
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25.05.2022 09:40 Ответить
Ситуація: "Пустити козла в огород..."
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26.05.2022 19:15 Ответить
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