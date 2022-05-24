Ермак и Расмуссен возглавят международную консультативную группу по гарантиям безопасности для Украины: "Это наша ключевая задача"

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак объявил о создании международной консультативной группы, которая будет разрабатывать предложения по гарантиям безопасности для Украины. Эту группу он будет возглавлять совместно с экс-генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Об этом Андрей Ермак сообщил, выступая на панели Securing Europe в рамках продолжающегося в Давосе Всемирного экономического форума, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня я рад сообщить, что вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном мы создаем международную консультативную рабочую группу. Ее цель – разрабатывать определенные рекомендации по надежным и эффективным гарантиям безопасности для Украины. Ведущие деятели в сфере безопасности, политики и дипломатии, а также учёные будут приглашены присоединиться к работе группы", – рассказал руководитель Офиса Главы государства.

Он высказал убеждение, что друзья Украины примут участие в работе консультативной группы и смогут предложить свои знания и опыт для эффективной реализации этой инициативы.

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"Наша цель – избежать повторения ошибок прошлого, готовя будущее для суверенной и свободной Украины", – отметил Андрей Ермак.

"Гарантии безопасности для Украины – это наша ключевая задача и важный инструмент, над которым сейчас работает вся команда Президента", – подчеркнул он.

Он заверил, что власти учитывают опыт Будапештского меморандума, поэтому работают над тем, чтобы соглашение между Украиной и государствами-гарантами было юридически обязывающим документом, ратифицированным согласно законодательствам государств-гарантов.

По его словам, первый блок гарантий безопасности будет касаться расширения возможностей Украины оказывать вооруженное сопротивление агрессору.

"Для обеспечения обороноспособности Украины государства-гаранты должны обеспечить Вооруженные силы Украины современными конвенционными вооружениями и боевой техникой без каких-либо ограничений и политически обусловленных препятствий. Кроме того, партнеры могут взять на себя обязательства в области обмена разведывательной информацией, информационной, кибернетической и морской безопасности. Быстрое восстановление оборонного потенциала Украины является одним из важных факторов предотвращения повторения агрессии", – добавил Ермак.

Руководитель ОП также констатировал, что Украине потребуется ежегодная финансовая помощь как для восстановления пострадавших в результате боевых действий объектов, так и для развития оборонного сектора.

Он добавил, что следующим блоком гарантий должна быть санкционная политика. "Она является эффективным инструментом для пресечения российской агрессии в настоящее время и сдерживания ее в будущем. В настоящее время внедренные пакеты санкций должны действовать по меньшей мере до полного вывода российских войск из Украины. Должны быть предусмотрены механизмы внедрения превентивных санкций в случае реальной угрозы агрессии. В то же время необходимы гарантии внедрение согласованного и синхронного международного режима санкций в случае, если агрессия все-таки произойдет", – пояснил Ермак.

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В то же время руководитель ОП отметил, что еще один блок гарантий связан с политико-дипломатической поддержкой Украины. "Глубокое включение Украины в многосторонние форматы, которые улучшают ее интеграцию с международным сообществом, является существенным фактором безопасности. В первую очередь это касается скорейшего вступления Украины в Европейский Союз", - аргументировал он.