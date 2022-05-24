На Восточном направлении 24 мая отбиты 3 атаки, уничтожены до 180 оккупантов, 2 танка, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - ОТГ "Восток"
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід" в фейсбуке.
В сообщении отмечается: "¦24 мая, российские фашистские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Потери врага составляют: личного состава – до 180; танков – 2; БМП – 5; БТР – 3; артсистем – 3; минометов – 3; БПЛА – 3".
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В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему Вооруженные Силы Украины покинули Светлодарск. Из города, в который сегодня утром вошли российские оккупанты, защитники Украины отступили, чтобы выровнять фронт и избежать возможного окружения и значительных потерь.
Это стратегическое отступление может быть не последним. Об этом https://t.me/politika_andrusiva/281 сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.
"Наша армия реализует маневренную оборону. Напоминаю всем. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание оцепления или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет", - отметил Андрусов.
Именно это и стало причиной отступления украинских сил из Светлодарска и Мироновского.
Насчет лимана -откуда данные про полный захват?Как и про очеретино?
Внутрішню політику можна буде розглянути пізніше.
Слава нашим Героям 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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