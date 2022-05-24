На Восточном направлении 24 мая отбиты 3 атаки, уничтожены до 180 оккупантов, 2 танка, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - ОТГ "Восток"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід" в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "¦24 мая, российские фашистские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Потери врага составляют: личного состава – до 180; танков – 2; БМП – 5; БТР – 3; артсистем – 3; минометов – 3; БПЛА – 3".

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