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Новости Агрессия России против Украины Война
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На Восточном направлении 24 мая отбиты 3 атаки, уничтожены до 180 оккупантов, 2 танка, 8 единиц бронетехники, 3 артсистемы, - ОТГ "Восток"

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Схід" в фейсбуке.

В сообщении отмечается: "¦24 мая, российские фашистские войска совершили 3 атаки. Наша артиллерия наносила огневое поражение по скоплению личного состава и техники. Потери врага составляют: личного состава – до 180; танков – 2; БМП – 5; БТР – 3; артсистем – 3; минометов – 3; БПЛА – 3".

Также смотрите: Российские захватчики вошли в Светлодарск в Бахмутском районе - местная ВГА. ФОТО

техника (1734) ВСУ (6560)


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Топ комментарии
+8
С перевооружением ВСУ по стандарту НАТО в предыидущей стратегии нет смысла. Война переходит в дистанционный режим. Отошли но русня как дохла, так и будет дохнуть
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24.05.2022 21:01
+5
А то что за один день орки захватили Лиман и Светлодарск ни слов
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24.05.2022 20:57
+4
Хотілось би написати, що супер,але на фоні тотальної брехні якось не затишно. Після Маріуполя віра в печатне слово погасла,особливо якщо інформація іде після президентської цензури.
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24.05.2022 20:59
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А то что за один день орки захватили Лиман и Светлодарск ни слов
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24.05.2022 20:57 Ответить
Ми чогось не знаємо? Такі дані тут не фігурували від ЗСУ
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24.05.2022 21:00 Ответить
С перевооружением ВСУ по стандарту НАТО в предыидущей стратегии нет смысла. Война переходит в дистанционный режим. Отошли но русня как дохла, так и будет дохнуть
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24.05.2022 21:01 Ответить
меньше смотри подоляка
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24.05.2022 21:02 Ответить
так надо было задумано

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, почему Вооруженные Силы Украины покинули Светлодарск. Из города, в который сегодня утром вошли российские оккупанты, защитники Украины отступили, чтобы выровнять фронт и избежать возможного окружения и значительных потерь.

Это стратегическое отступление может быть не последним. Об этом https://t.me/politika_andrusiva/281 сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

"Наша армия реализует маневренную оборону. Напоминаю всем. Это значит, что мы не держимся за конкретные населенные пункты, а стремимся наносить врагу максимальные потери с сохранением наших сил. Это означает, что иногда приходится отступать от рубежей, которые не носят стратегический характер, во избежание оцепления или значительных потерь. Поэтому никакой измены в этом нет", - отметил Андрусов.

Именно это и стало причиной отступления украинских сил из Светлодарска и Мироновского.
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24.05.2022 21:06 Ответить
А что Лиман уже захвачен .Была вроде инфа ,что орки только северную часть его захватили
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24.05.2022 21:09 Ответить
светлодарск оставили еще вчера,что там рассусоливать-там формировался мешок .
Насчет лимана -откуда данные про полный захват?Как и про очеретино?
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24.05.2022 21:11 Ответить
нельзя , лохам росказ про Порошенка на ночь выдадут , пущай во сне улыбаются ..
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24.05.2022 21:11 Ответить
Це не Східний напрямок
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24.05.2022 21:25 Ответить
За сегодня наверное 350 - 400 орков хлопнули. Ленд-Лиз в руках ВСУ творит чудеса.
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24.05.2022 20:59 Ответить
Ленд-ліз, ще не дійшов до України. Ще в кращому випадку місяць чекати.
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24.05.2022 21:11 Ответить
За месяц такими темпами если будем сдавать по городу в день он уже и не понадобится
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24.05.2022 21:25 Ответить
Сколько уже сдал, Дамиан?
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24.05.2022 21:29 Ответить
А ты что новости не читаешь ?
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24.05.2022 22:23 Ответить
Хотілось би написати, що супер,але на фоні тотальної брехні якось не затишно. Після Маріуполя віра в печатне слово погасла,особливо якщо інформація іде після президентської цензури.
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24.05.2022 20:59 Ответить
Ось тобі - вивчай, як наші предки воювали проти ПЕРШОЇ армії світу, й не всерайся передчасно - https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/m/tm.pl?Year=-513
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24.05.2022 22:31 Ответить
ми посунулись назад -- шо тут довго гундєть
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24.05.2022 21:09 Ответить
После падения Попаснянских высот самое умное было бы спрямить фронт по линии Северск-Бахмут ,подготовив перед этим позиции.
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24.05.2022 21:13 Ответить
Но и зраду розводить лишнее. Не нужно быть великим полководцем, что бы понимать, что в этой ситуации отступить - благоразумно, что бы не попасть в окружение.
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24.05.2022 21:15 Ответить
Зачекай. більшість обладнання для ленд-лізу все ще в дорозі. потім ще тренування. більшість 155-мм гаубиць все ще готуються. тим часом Росія щодня зазнає великих втрат за те, що забирає трохи землі. врешті-решт вони будуть виснажені і Україна буде переозброєна. Було передбачення, що розпад Росії буде раптовим і несподіваним. Вони тиснуть і погрожують своїм, щоб створити ілюзію сили, поки їхні власні більше не можуть витримувати це і боротися, тоді все закінчиться.
Внутрішню політику можна буде розглянути пізніше.
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24.05.2022 21:14 Ответить
.. РОЗПАД росії , " санкції задавлять " , " у путіна рак " " ми отримає м зброю і відібєм " " наступ буде в ... серпні " ... у нас скоро землі не зостанеться вже !!! а нас усе заколихують !!
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24.05.2022 21:41 Ответить
зато у нас есть незломний та неутiкший в унитаз зеленый кокс
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25.05.2022 01:46 Ответить
таке хренове відчуття , що в нас вже нема чим воювати .. або нас планово кожен день зливають , і все мріють що кремлядький ізверг наїсця , нап.ється крові і нарешті здійснить мрію найвеличнішого - сяде з ним за стіл ! вони вже скільки для цього зробили : Херсон здали швидко , дніпровську воду дали , нацистів " АЗОВА " РАЗОМ з маріупольцями в результаті спецоперації від правили прямо в полон , АЕС подарували .... а він ніяк , все ще хоче Одесу , Миколаїв ... ЗДАДУТЬ ПАДЛЮКИ І ЦЕ !!!
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24.05.2022 21:32 Ответить
ну тогда иди вешайся или застрелись .. зачем зря воздух сотрясать
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25.05.2022 01:47 Ответить
Вірю ЗСУ і пишаюся іхніми здобутками в цій страшній війні з орками !!

Слава нашим Героям 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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24.05.2022 21:46 Ответить
ВС РБ закупает 20 000 жетонов, которые используют для опознания убитых

Тендер на закупку жетонов заметил тг-канал @motolkohelp. Планируется закупить (https://t.me/motolkohelp/27855) 20 000 жетонов для военнослужащих. Стоимость закупки оценивается в 10 800 рублей (≈$4370). https://t.me/flagshtok/8734 https://t.me/flagshtok/8734

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24.05.2022 21:49 Ответить
 
 