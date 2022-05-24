Украинские журналисты, работавшие в Мариуполе, получат премию Международного центра журналистов

Международный центр журналистов (ICFJ) назвал украинских журналистов, освещавших российское вторжение в Мариуполе, победителями международной журналистской премии имени Джеймса Найта (Knight International Journalism Awards).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

Премию получила команда Associated Press, которая осталась в Мариуполе и продолжила там работать, несмотря на оцепление города и постоянные бомбардировки российскими силами, - визуальный журналист Мстислав Чернов, фотожурналист-фрилансер Евгений Малолетка и видеопродюсер-фрилансер Василиса Степаненко. В Международном центре журналистов подчеркивают, что знаковые фотографии этой команды стали шокирующим свидетельством разрушений, которые Россия отрицала.

Другими победителями премии имени Джеймса Найта в Международном центре журналистов назвали телевизионного репортера из Афганистана, которая освещала проблематичное управление афганским правительством ресурсами для борьбы с пандемией, а также медийщика, разоблачающего коррупцию в Сальвадоре.

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"Эти журналисты освещали истории, о которых мир мог никогда не узнать, – об ужасах в Мариуполе, покушениях на жизнь российских оппонентов, коррупции в Эл Салвадоре, нарушении прав человека в Афганистане", - заявила президент Международного центра журналистов Шарон Мошави. По ее словам, журналисты рискуют жизнью, чтобы "бороться с пропагандой и дезинформацией, распространяемой опасными и влиятельными людьми".

Напомним, что Севгиль Мусаева, главная редактор "Украинской правды", попала в список сотни самых влиятельных людей года по версии Time в категории "Инноваторы". "В самой кровавой войне в Европе в этом столетии Украина борется за свое будущее и право существовать. Севгиль Мусаева, главная редактор топового независимого новостного сайта "Украинская правда", убеждается, что ее издание освещает все аспекты конфликта", - пишет коллега Севгиль журналистка Эми Феррис -Ротман. Она отмечает, что под лидерством Мусаевой журналисты УП освещают широкий спектр тем - от российских военных преступлений до историй героев-украинцев и списков яхт и самолетов российских олигархов.

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