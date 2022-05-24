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Новости Война
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ВСУ уничтожили 17 батальонно-тактических групп из 90, которые Россия задействовала в войне, - Минобороны

війна

По состоянию на май ВСУ уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп из 90, задействованных в войне с Украиной.

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти 170 тыс. живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В общей сложности было задействовано более 90 батальонно-тактических групп, и, кстати, еще около 30 Россия может ввести в действие в течение полутора или двух месяцев. Тем не менее, ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских батальонно-тактических групп", - сказал Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к долговременной военной операции, - Минобороны

Спикер Минобороны отметил, что сейчас идет самая активная фаза полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Впрочем, как напомнил Мотузяник, Россия понесла стратегическое поражение на так называемом первом этапе агрессии, из-за чего вынуждена была пересмотреть свои цели.

"Сейчас они пытаются полностью взять под контроль админграницы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Они пытаются оцепить группировки украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым. Ситуация сейчас довольно непростая, но, тем не менее, это стратегическое поражение России" , – отметил Мотузяник.

Он добавил, что РФ не может вести активные боевые действия по нескольким направлениям.

"Эта война показала, что Россия не может вести активные боевые действия одновременно на стратегических направлениях. То есть, могут производиться определенные тактические операции, но общее стратегическое наступление было провалено", - подчеркнул спикер Минобороны.

армия РФ (19115) Минобороны (9305) Мотузяник Александр (483)


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Топ комментарии
+16
щось в хлопця з математикою не те.... згідно даних МО знищено 29000 окупантів( ще поранених тисяч 50) Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб.... Питання - скільки БТГ знищено?
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24.05.2022 21:10
+13
Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною,При тому що більша частина з них тобто 30 тис мертвяками і 55-60 тис в лікарнях плюс вони лайно.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
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24.05.2022 21:18
+13
Арестович - это кот-баюн для гражданских, сказки на ночь. Это не серьезная информация. А Гидрант... "Маємо те, що маємо" (с)
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24.05.2022 21:22
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менше 20%, дуже мало, хоча б 50% треба...
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24.05.2022 21:09 Ответить
Послушавши Арестовича и Гидранта не менее 170 БТГ и уже наступаем целый месяц
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24.05.2022 21:18 Ответить
Арестович - это кот-баюн для гражданских, сказки на ночь. Это не серьезная информация. А Гидрант... "Маємо те, що маємо" (с)
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24.05.2022 21:22 Ответить
К большому сожалению
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24.05.2022 21:39 Ответить
Как там у Иртеньева: "Как всегда они нас тут нае-баю-баю-бут".
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24.05.2022 22:18 Ответить
вопрос в том что ну предположим как то захватили коридор а УДЕРЖИВАТЬ ТО КАК И ЧЕМ МИРНЫЙ ДОГОВОР БУБОЧКИ ЕМУ ПОСЛЕ ЭТОГО ЛУЧШЕ ПОВЕСИТЬСЯ ...партизаны и подпольная война никуда не уйдет и... что дальше... ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ РАШКИ ********* ЭТО МАХЛЮВАТЬ КАРТАМИ КОТОГЫРЕ МЕЧЕННЫЕ ПЕРЕМЕЧЕННЫЕ БРАТЬ НА ПОНТ ТЯНУТЬ ВОЛЫНКУ РАСЧИТЫВАТЬ НА КАКОЕ ТО ЧУДО.. понимаю что Европа не отступит ни Британия ни США иначе они все следующие несмотря на проституток- Макрона и Шольца и Орбана они в меньшинстве... все уже поняли Путя е@аный пацан умирающий которому ПО@РАТЬ НА ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОСЛЕ НЕГО//// У НЕГО ВАВКА В БОШКЕ И СИЛЬНАЯ....а С БЕШЕННЫМИ НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ИХ ПРИСТРЕЛИВАЮТ...
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24.05.2022 21:25 Ответить
Ему всё равно скоро подыхать. этому крысаку , поэтому жизни всех остальных для него не имеют значения.
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24.05.2022 21:41 Ответить
арестович учит росийскую армию воевать с Украиной , внимательно послушайте что и как он говорит , это ликбез для русни и их генералов, из его ******* можно срокойно делать выводы, куда нужно наступать и от куда нужно отходить роиссянам, этих ******** ютюбовских вообще нужно прикрывать, ради количества подписчиков они сдадут все и всех . аналитики *****.
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25.05.2022 06:05 Ответить
щось в хлопця з математикою не те.... згідно даних МО знищено 29000 окупантів( ще поранених тисяч 50) Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб.... Питання - скільки БТГ знищено?
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24.05.2022 21:10 Ответить
Дело ведь не в пехоте, бтг - это еще арта, авиация, танки и тд
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24.05.2022 21:12 Ответить
авіація не входить в БТГ.... все решту (арта, танки, бмп, гради.....) це орієнтовно 1000 чоловік особового складу
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24.05.2022 21:18 Ответить
это полностью уничтоженные под 0
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24.05.2022 21:38 Ответить
Есть БТГ и по 500 человек, документы по их составу уже были в Сети, поэтому действительно что-то у нас не бъётся по цифрам. Возможно кто-то преувеличивает цифры потерь, патриотизм - это хорошо, но всё-таки желательно поближе к правде
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24.05.2022 21:14 Ответить
тут, наверное, Мотузянык не уточнил, что это во втором этапе типа "спецоперации" на юго-востоке раха задействовала 90 бтг. Раньше такие цифры гуляли в сети.
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24.05.2022 22:28 Ответить
Якщо в бтг в живих 60%, то вона знищена? Якщо 50%, 40%? Знищена бтг це коли вона перестає існувати. Коли відновити її структури немає вже на чому чи з чого.
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.

По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.

І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
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25.05.2022 00:15 Ответить
не дееспособна если меньше половины вроде
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25.05.2022 01:50 Ответить
"Батальйонно тактична група нараховує 800 - 1000 осіб." ---- насправді 500 - 600 )

у "хлопців" не лише з математикою біда, зі всім решта - так само

до того ж про 17 бтг - ці мудрагелі з МО патякали вже десь з місяць тому, забули мабуть ))
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24.05.2022 21:14 Ответить
Якщо в бтг в живих 60%, то вона знищена? Якщо 50%, 40%? Знищена бтг це коли вона перестає існувати. Коли відновити її структури немає вже на чому чи з чого.
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.

По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.

І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
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25.05.2022 00:14 Ответить
9ля та ви вже заїпали там в мінооборони.Казали що рфія задіяла 120 БТГ в Україні.Тепер у вас 90.Кажете що знищили 29 тис. орків. В 17 БТГ 15 тис. орків.Де ділися ще 14?
З такими ракалами не дивно що така жопа в країні.
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24.05.2022 21:14 Ответить
Так а що Ви хотіли? Хотіли "приколів"? Тримайте.
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24.05.2022 22:06 Ответить
Кацапи будуть знищені в нашій країні , в мене навіть сумнівів немає !
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24.05.2022 21:15 Ответить
Майже 170 тис. живої сили Росія кинула на війну з Україною,При тому що більша частина з них тобто 30 тис мертвяками і 55-60 тис в лікарнях плюс вони лайно.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
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24.05.2022 21:18 Ответить
Войска идут на фронт целыми днями,меньше слушайте ботов провокаторов.
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24.05.2022 21:26 Ответить
Я що сказав що їх слухаю?У людей закипають мізкі от такої інфи що подають недумаючи все в одну кучу.Більше того кожен день все по інакшому сказано що вчора ось тому у людей і кипить все бо вони реально ніфіга вже нерозуміють кого слухати .Трохи людям треба не мізки промивати а реально ситуацію по полочках доносити.А от цензора пів країни вже на валерьяні і от іншої преси
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24.05.2022 21:35 Ответить
Не репетуйте, будь ласка, шановний. В людей, які обирали це джерело інформації, я, власне, не впевнений, що є чому кипіти. А люди, які допомагали військам, які відродив ненависний Порошенко, всі ці роки, знають, кого, коли, де й нашо слухати. Слухайте серце, з ким Ви. От і буде Вам відповідь.
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24.05.2022 22:03 Ответить
у кого закипают мiзки? у тех кто голосовал за зеленого торчка? так у них нет мозгов - так что все нормально не сцы - прорвемся
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25.05.2022 01:52 Ответить
кицю, ми ж тобі вже пояснили, що жива сила - то ще не все. треба обладнання, треба техніка, все дуже дороге.
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24.05.2022 21:28 Ответить
Якщо це багато,- то як вони атакують, а якщо мало,- то що робити?
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24.05.2022 21:27 Ответить
Мало
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24.05.2022 21:36 Ответить
разлгся пахом красивое внимание на обувь
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24.05.2022 21:39 Ответить
Угі Пєскова???
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24.05.2022 21:49 Ответить
Наверное с зимы лежит. Почернел уже.
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24.05.2022 22:11 Ответить
математику на осінь мали
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24.05.2022 21:40 Ответить
Я так розумію що знищили повністю 17,а решту покоцали?
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24.05.2022 21:43 Ответить
Звичайно. Знищені, це не означає, що до одного солдата.

В коментах якісь дауни, ну реально. Почали рахувати, складати в купу цифру. Та йо-майо, 29 тисяч - це з усіх 90 бригад по чуть-чуть, а 17 по багато. Плюс пілоти окремо.
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24.05.2022 21:49 Ответить
В коментах скоріше за все боти ціль яких розігнати зраду та росіяни які шукають хоч якусь справжню перемогу. Так ось всі ці відсталі не знають що мобіки ОРДЛО не є частиною БТГ. Ну і ще цілу гору інших нюансів що я описав в коменті вище.
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25.05.2022 00:19 Ответить
+
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25.05.2022 01:14 Ответить
В захваченном россиянами Светлодарске остается около 10 тысяч мирных граждан. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире проекта «Донбасс. Реалии».

По словам губернатора, украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.

По данным на 2021 год, в Светлодарске проживали 11,3 тысячи человек, то есть, по данным Кириленко, практически все население осталось в городе

Ось те що я вкотре казав все населення на дистанції 25 км до бойових дій повинно бути вивезено !Цього не робили і не роблять.Тобто свідомо залишаємо на окупантів які можуть їх вбивати гвалтувати грабувати і залучати до своїх лав.Це трешь....
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24.05.2022 21:51 Ответить
Ждут рузьгемир.
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24.05.2022 21:55 Ответить
нет просто тупые или добро жалко оставлять
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25.05.2022 02:00 Ответить
Возможно через некоторое время эти слова-украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.Будут относится к Днепру или Николаеву.Главное правильно объяснить народу причины отступления.И коридор до Крыма они уже обеспечили и мы на это уже никак не влияем.
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24.05.2022 22:45 Ответить
пока ты был в армии мы наступали но как только ты переместился на диван начались "тактические маневры" - возвращайся мы ждем тебя обратно ..
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25.05.2022 02:05 Ответить
А когда начнут спасать ***** жопу, которая лецо, то
при визгах зешмар, и где мы будем ставить запятую: "асвабадить территории нивазможно оставить" сразу расстреливать.
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24.05.2022 21:55 Ответить
Бачу тут переживают за математику і стратегію но тільки на за хлопців які боронят нас
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24.05.2022 22:11 Ответить
Цензор.нет:
ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов

00:38 12.03

Тобто, с 12 березня по 24 травня ми знищили 4 (чотири) БТГ орків!

Я правильно порахував?
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24.05.2022 22:38 Ответить
дивни люди шукають правди там де її в апріорі не може бути, одна не може точно порахувати дітей з втраченими кінцівками потрубуючих протезуванню, другі про втрати ворога на фронті, треті скільки коштує полуниця і огірки з херсона в севастополі а в підсумкі перемогою буде рахуватися повернення до кордонів на 24 лютого, всі брешуть з ранку до вечора як казав про политиків покійний Кравчук Л. М.
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25.05.2022 04:42 Ответить
 
 