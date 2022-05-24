ВСУ уничтожили 17 батальонно-тактических групп из 90, которые Россия задействовала в войне, - Минобороны
По состоянию на май ВСУ уничтожили 17 российских батальонно-тактических групп из 90, задействованных в войне с Украиной.
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Министерства обороны Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Почти 170 тыс. живой силы Россия бросила на войну с Украиной. В общей сложности было задействовано более 90 батальонно-тактических групп, и, кстати, еще около 30 Россия может ввести в действие в течение полутора или двух месяцев. Тем не менее, ВСУ активно уничтожают противника. По состоянию на конец мая полностью уничтожены 17 российских батальонно-тактических групп", - сказал Мотузяник.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия готовится к долговременной военной операции, - Минобороны
Спикер Минобороны отметил, что сейчас идет самая активная фаза полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Впрочем, как напомнил Мотузяник, Россия понесла стратегическое поражение на так называемом первом этапе агрессии, из-за чего вынуждена была пересмотреть свои цели.
"Сейчас они пытаются полностью взять под контроль админграницы Донецкой, Луганской, а также Херсонской областей. Они пытаются оцепить группировки украинских войск и обеспечить устойчивый сухопутный коридор с временно оккупированной территорией АР Крым. Ситуация сейчас довольно непростая, но, тем не менее, это стратегическое поражение России" , – отметил Мотузяник.
Он добавил, что РФ не может вести активные боевые действия по нескольким направлениям.
"Эта война показала, что Россия не может вести активные боевые действия одновременно на стратегических направлениях. То есть, могут производиться определенные тактические операции, но общее стратегическое наступление было провалено", - подчеркнул спикер Минобороны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.
По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.
І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
у "хлопців" не лише з математикою біда, зі всім решта - так само
до того ж про 17 бтг - ці мудрагелі з МО патякали вже десь з місяць тому, забули мабуть ))
По перше в кожної бтг є свій резерв яким рф проводить відновлення боєздатності і він в декілька раз більше чисельності самої бтг. Тобто на 600-800-1000 чоловік виставлених у бій є інколи до 3-4 тисячі чоловік в резерві, так як бтг формується із маленьких частинок різних родів військ, різних дивізій та іншого. А отже щоб знищити бтг повністю треба постаратись нанести або дуже багато шкоди вбивши поступово весь резерв, або одномоментну велику позбавивши можливості резерв приєднатись не формуючи все з нуля.
По друге мобіки ОРДЛО де зараз рф проводить геноцид чоловічого населення не є частиною БТГ. Їх рахують окремо, точніше ніхто їх не рахує, так ось у них своя структура, вони не частина бтг росії.
І на кінець всі ці чвк, сирійці, іділовці та інші терористи яких задіяла рф теж не є частиною бтг.
З такими ракалами не дивно що така жопа в країні.
Зеленскій в війні в лавах ЗСУ 700 тис людей.Інфа по прессі і тв противник має на багатьох напрямках велику перевагу в живій силі.Країна 40 мільйонів нас нищать.Люди від такої інфи просто закипають !!!
В коментах якісь дауни, ну реально. Почали рахувати, складати в купу цифру. Та йо-майо, 29 тисяч - це з усіх 90 бригад по чуть-чуть, а 17 по багато. Плюс пілоти окремо.
По словам губернатора, украинские войска покинули город, так как перегруппировались, чтобы занять более выгодные позиции для обороны и дальнейших действий.
По данным на 2021 год, в Светлодарске проживали 11,3 тысячи человек, то есть, по данным Кириленко, практически все население осталось в городе
Ось те що я вкотре казав все населення на дистанції 25 км до бойових дій повинно бути вивезено !Цього не робили і не роблять.Тобто свідомо залишаємо на окупантів які можуть їх вбивати гвалтувати грабувати і залучати до своїх лав.Це трешь....
при визгах зешмар, и где мы будем ставить запятую: "асвабадить территории нивазможно оставить" сразу расстреливать.
ЗСУ знищили 13 батальйонно-тактичних груп. Ще 49 повністю чи частково втратили боєздатність, - Буданов
00:38 12.03
Тобто, с 12 березня по 24 травня ми знищили 4 (чотири) БТГ орків!
Я правильно порахував?