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За 24 мая в Донецкой области убиты 12 гражданских лиц, 10 человек ранены, - ОВА. ИНФОГРАФИКА

За вторник в результате вражеского обстрела населенных пунктов Донецкой области погибли 12 человек, еще 10 ранены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

Он отметил: "За 24 мая россияне убили 12 мирных жителей Донбасса: 3 - в Бахмуте, 2 - в Торецке, 2 - в Авдеевке, 2 - в Райгородке, 1 - в Лимане, 1 - в Николаевке и 1 в Калинове. Еще 10 человек получили ранения.

Пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 23 мая в Донецкой области российскими оккупантами убиты 3 гражданских лица, - ОВА

За 24 мая в Донецкой области убиты 12 гражданских лиц, 10 человек ранены, - ОВА 01

Донецкая область (9570) Кириленко Павел (638) военные преступления (1430)


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24.05.2022 21:34 Ответить
 
 