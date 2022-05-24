Война в Украине показала, что нельзя обменивать безопасность на экономическую выгоду, - Столтенберг
Война России в Украине показала, насколько "экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать уязвимость".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе.
По его словам, речь идет о чрезмерной зависимости от импорта энергоносителей, а также рисках, созданных экспортом передовых технологий, в частности, искусственного интеллекта. "Речь идет о России. Но и о Китае. Еще один авторитарный режим, который не разделяет наших ценностей. И это подрывает международный порядок, основанный на правилах".
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"Масштабные санкции (против России - ред) напоминают нам об одном из важных уроков этого конфликта: мы не должны обменивать долгосрочные потребности в безопасности на краткосрочные экономические интересы", - подчеркнул глава Альянса.
Столтенберг сказал, что международная торговля помогает экономикам стран, но добавил: "Мы должны признать, что наш экономический выбор имеет последствия для нашей безопасности. Свобода важнее свободной торговли. Защита наших ценностей важнее прибыли".
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Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
Зе українські воші.
У нас навіть всякі корупціонери та олігархи не такі вже й багаті, якщо порівняти з європейськими багатіями…
ЯЗ не допомогла Франції втримати Алжир, а Британія не ЯЗ захищала Фолклендські острови, КНР за наявності ЯЗ Тайвань якось не може приєднати.
А також ЯЗ не запобігло війнам між Індією та Пакистаном.
Росія нас до речі теж поки ЯЗ не атакує. На превеликий жаль, вистачає і звичайної зброї.
З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.
Про це повідомив прем'єрміністра країни Віктор Орбан, передає https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/24/orban-viktor-haborus-veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany Hirado.hu .
"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити військовий стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.
За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку - що потребує простору для маневру та негайних дій.
"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення.