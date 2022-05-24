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Война в Украине показала, что нельзя обменивать безопасность на экономическую выгоду, - Столтенберг

столтенберг

Война России в Украине показала, насколько "экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать уязвимость".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, речь идет о чрезмерной зависимости от импорта энергоносителей, а также рисках, созданных экспортом передовых технологий, в частности, искусственного интеллекта. "Речь идет о России. Но и о Китае. Еще один авторитарный режим, который не разделяет наших ценностей. И это подрывает международный порядок, основанный на правилах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не достиг своих стратегических целей в Украине, - Столтенберг

"Масштабные санкции (против России - ред) напоминают нам об одном из важных уроков этого конфликта: мы не должны обменивать долгосрочные потребности в безопасности на краткосрочные экономические интересы", - подчеркнул глава Альянса.

Столтенберг сказал, что международная торговля помогает экономикам стран, но добавил: "Мы должны признать, что наш экономический выбор имеет последствия для нашей безопасности. Свобода важнее свободной торговли. Защита наших ценностей важнее прибыли".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы договариваемся с ведущими государствами мира о получении гарантий безопасности для Украины на десятилетия, - Зеленский

безопасность (1102) Всемирный экономический форум (23) Столтенберг Йенс (1619)


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Топ комментарии
+24
Не можна обмінювати безпеку на асфальт як це робила Моніка 3 роки!
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24.05.2022 21:32
+15
Именно! Толку от экономической выгоды, если варвар может придти на все готовое и захватить без особых усилий.
Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
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24.05.2022 21:35
+10
Зелена влада, яка достатньо прибарахлилась на "великому крадівництві" з твердженнями Сьолтенберга не згідна. З безпеки стільки бабла не піднімеш та й асфальт не вміє розмовляти і не зможе поскаржитись.
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24.05.2022 21:42
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Правила форума Совет форумчан
Не можна обмінювати безпеку на асфальт як це робила Моніка 3 роки!
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24.05.2022 21:32 Ответить
Зелена влада, яка достатньо прибарахлилась на "великому крадівництві" з твердженнями Сьолтенберга не згідна. З безпеки стільки бабла не піднімеш та й асфальт не вміє розмовляти і не зможе поскаржитись.
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24.05.2022 21:42 Ответить
Что у вас за проблема с этим "асфальтом", у коллаборантов-титушек что, других слов нет? А Родину защищать, с палкой не заставишь..
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24.05.2022 22:20 Ответить
хорошая мысля приходит опосля. Или задним умом все крепкие
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24.05.2022 21:33 Ответить
Ну. Столтенберг про це, люби, Боже, правду - давно талдичив; але навіть в нас його не хотіли чути... що вже казати про буржуїв, яким він плеш обпльовував...
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24.05.2022 21:39 Ответить
Для высказывания этих умных мыслей потребовалась гибель десятков тысяч украинцев.
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24.05.2022 21:33 Ответить
Именно! Толку от экономической выгоды, если варвар может придти на все готовое и захватить без особых усилий.
Это, кстати, не кивок в сторону Украины, а сигнал для ЕС, что надо перевооружаться.
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24.05.2022 21:35 Ответить
Команда янелоха не згодна. Бо с... мають куди тікати, а була б СБУ дійсно українською, то цяж команда сиділа би вже давно і без коштів котрі награбували і, курви, підчас війни продовжують грабувати.
Зе українські воші.
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24.05.2022 21:46 Ответить
А Україна за 30 років обміняла І безпеку, І економічну вигоду - на що?
У нас навіть всякі корупціонери та олігархи не такі вже й багаті, якщо порівняти з європейськими багатіями…
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24.05.2022 21:47 Ответить
пасиба, я понял мы здеся как кролики европейские, эксперимент прямо скажем -неудачный
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24.05.2022 21:47 Ответить
Війна в Україні показала ,що не треба вестись на безпекові обіцянки , а треба мати ЯЗ , доречі після цього почнуть всі , хто зможе озброюватись ЯЗ , і почнеться повний бардак .
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24.05.2022 21:49 Ответить
Зараз десяток країн мають ЯЗ і що - в світі є порядок ?
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24.05.2022 22:06 Ответить
А Ви як думаєте, ЯЗ гарантує територіальну цілісність?

ЯЗ не допомогла Франції втримати Алжир, а Британія не ЯЗ захищала Фолклендські острови, КНР за наявності ЯЗ Тайвань якось не може приєднати.
А також ЯЗ не запобігло війнам між Індією та Пакистаном.

Росія нас до речі теж поки ЯЗ не атакує. На превеликий жаль, вистачає і звичайної зброї.
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24.05.2022 22:15 Ответить
нарешті дійшло
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24.05.2022 22:03 Ответить
В Кремлі відчули загрозу і пустили напряму в хід "важку артилерію":
З півночі середи, 25 травня, в Угорщині вводять надзвичайний стан.

Про це повідомив прем'єрміністра країни Віктор Орбан, передає https://hirado.hu/belfold/cikk/2022/05/24/orban-viktor-haborus-veszelyhelyzetet-hirdet-a-kormany Hirado.hu .

"Уряд реалізує своє право відповідно до Основного закону оголосити військовий стан з півночі сьогоднішнього дня. Як і надзвичайний стан, введений під час епідемії, це дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами", - заявив він.

За словами Орбана, Угорщина повинна залишатися осторонь війни в Україні та захищати свою фінансову безпеку - що потребує простору для маневру та негайних дій.

"Ця війна становить постійну загрозу для Угорщини, ставить під загрозу нашу фізичну безпеку, а також ставить під загрозу енергопостачання та фінансову безпеку економіки та сімей. Ми бачимо, що війна та санкції у Брюсселі призвели до величезних економічних потрясінь та різкого зростання цін", - пояснив він причини такого рішення.
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24.05.2022 22:12 Ответить
Ким Чен Ын сейчас себе вон ту последнюю фразу на видеомагнитофон запишет а потом будет крутить на оон.
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25.05.2022 00:38 Ответить
*две
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25.05.2022 00:39 Ответить
 
 