Война в Украине показала, что нельзя обменивать безопасность на экономическую выгоду, - Столтенберг

Война России в Украине показала, насколько "экономические отношения с авторитарными режимами могут создавать уязвимость".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

По его словам, речь идет о чрезмерной зависимости от импорта энергоносителей, а также рисках, созданных экспортом передовых технологий, в частности, искусственного интеллекта. "Речь идет о России. Но и о Китае. Еще один авторитарный режим, который не разделяет наших ценностей. И это подрывает международный порядок, основанный на правилах".

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"Масштабные санкции (против России - ред) напоминают нам об одном из важных уроков этого конфликта: мы не должны обменивать долгосрочные потребности в безопасности на краткосрочные экономические интересы", - подчеркнул глава Альянса.

Столтенберг сказал, что международная торговля помогает экономикам стран, но добавил: "Мы должны признать, что наш экономический выбор имеет последствия для нашей безопасности. Свобода важнее свободной торговли. Защита наших ценностей важнее прибыли".

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