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Новости Война
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С начала суток на Донбассе отбиты 9 атак врага. Уничтожена 31 единица техники и 7 беспилотников оккупантов, - пресс-центр ОС

війна

По состоянию на 21:00 24 мая украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 9 атак врага. Еще на 6 локациях продолжаются бои с оккупантами

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли 39 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, в том числе: 50 жилых домов, больницу, коксохимический завод, железнодорожный вокзал, строительную базу, торговый центр, отделение Национальной полиции, здание прокуратуры, электроподстанцию и гаражный кооператив. В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере 14 гражданских лиц, еще 15 получили ранения и травмы разной степени тяжести", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 8 артиллерийских систем; 18 единиц боевой бронированной техники; 1 специальный бронированный автомобиль; 1 автомобиль.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс "ZALA" и шесть БПЛА типа "Орлан-10".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бои за Лиман на Донбассе 23 мая. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Цього дня, 451 рік тому, у вівторок, кримський хан Девлет І Герай спалив к **** Москву, бандеровець.
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24.05.2022 21:39 Ответить
Вот это хорошие традиции, которые надо возрождать.
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24.05.2022 21:42 Ответить
Добре попрацювали ЗСУ дай боже сил хлопцям
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24.05.2022 21:41 Ответить
Хлопцi молодцi. Тримайтеся!
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24.05.2022 21:48 Ответить
трофей с рамзаном на борту
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24.05.2022 21:56 Ответить
Дідькова Шметерлінка
@Schmetterlinka
·
53 хв
Сьогодні просто впродовж дня, Світлодарськ-Попасна. Зранку тільки Світлодарськ. Вчора тільки прорив під Попасною. Пара днів тому навіть Попасну не захопили повністю.
Такими темпами Найвеличніший лідор вийде на преміальні оманські, придбає ще хатинку для Лєнкі. Наш пріздєнт 💪
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24.05.2022 22:06 Ответить
По перше по Світлодарську було вже зрозуміло наші відійшли зберегли життя хлопців і перегрупувалися по друге Попасна ще неділю як.Це лайно я не комент.
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24.05.2022 22:24 Ответить
 
 