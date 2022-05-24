За 24 мая в Харьковской области погиб 1 человек, 3 - ранены, - ОВА
Несмотря на то, что ВСУ оттеснили российские оккупационные войска от Харькова, ВС РФ продолжают обстреливать областной центр и населенные пункты области, что приводит к новым жертвам и пострадавшим среди мирных граждан.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.
Он отметил: "Этой ночью по г. Мерефа оккупанты нанесли удар тремя ракетами. Одна из них была сбита силами ПВО. В результате попадания ракет частично разрушено админздание подстанции ЮЖД. Жертв и пострадавших нет.
Утром оккупанты обстреляли Дергачевскую громады. В результате попадания снаряда вспыхнуло торговое заведение. К сожалению, 69-летняя женщина погибла, еще 1 человек получил ранения.
В с. Савинцы, Изюмского района, в результате обстрела россиян ранены 2 человека.
Российские оккупанты в Харьковской области сосредоточены на удержании занятых позиций и готовятся возобновить наступление. У Изюма сегодня враг провел разведку боем в районе населенного пункта Пасека. Наши защитники нанесли врагу урон и заставили отойти".
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