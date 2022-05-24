В ООН подтвердили гибель 3942 гражданских из-за масштабной войны России в Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека смогло подтвердить гибель 3942 и ранение 4591 гражданского из-за полномасштабной войны России против Украины. Это данные с 24 февраля до полуночи 23 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
Среди погибших – 258 детей, среди раненых – 399.
При этом в организации отмечают, что реальные цифры – значительно выше, "поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении ".
Это касается, например, населенных пунктов Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), "где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц. Они подлежат дальнейшей верификации и не включены в приведенную выше статистику".
В ООН добавили, что большинство зафиксированных потерь среди гражданских были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
Между тем Агентство ООН по делам беженцев 12 мая сообщило, что более 6 миллионов человек покинули Украину с начала полномасштабного российского вторжения.
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