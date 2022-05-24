Залужный и Ермак провели разговор с генералом Милли и советником Байдена Салливаном
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 мая провели телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ОП.
"Собеседники обсудили ситуацию в Украине, меры по отражению российской агрессии и протекание боевых действий на юге и востоке страны. Стороны также предметно рассмотрели следующие шаги по усилению оборонных возможностей нашего государства и соответствующее взаимодействие со странами-партнерами", – говорится в релизе.
Также Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за диалог и поддержку Украины, добавили в ОП.
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Але це не той випадок.
Тепер він забиває своїм 73% баки розповідями про замахи на путєна, до яких він взагалі жодного відношення не має...
Все було б нічого, але якісна розвідка нам і зараз потрібна, і завтра буде потрібна, і мабуть, післязавтра.
Але з такими клоунами...
Когда уже вернутся патриоты во власть
Чи то лише в мене таке враженя..
2. Подивитися куйлу у вічі.
3. Все.
https://pravdatutnews.com/society/2022/05/24/16520-zelenskyy-ne-vtik-z-kyyeva-zavdyaky-noviy-armiyi-yaku-stvoryv-z Зеленський, який став президентом з ідеєю "надо просто пєрєстать стрєлять", не втік з Києва лише завдяки новій армії, якої не було у 2014-му і яку створили фактично з нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Це все, що я хочу сказати про відео з покидьком Медведчуком.
*_ очільник офісу _*
"глава" - перманентний наратив московитів
Кличку агента ГРУ рабZeи дЕрмака...знает даже Пионтковский...