Залужный и Ермак провели разговор с генералом Милли и советником Байдена Салливаном

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 мая провели телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ОП.

"Собеседники обсудили ситуацию в Украине, меры по отражению российской агрессии и протекание боевых действий на юге и востоке страны. Стороны также предметно рассмотрели следующие шаги по усилению оборонных возможностей нашего государства и соответствующее взаимодействие со странами-партнерами", – говорится в релизе.

Также Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за диалог и поддержку Украины, добавили в ОП.

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