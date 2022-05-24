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Залужный и Ермак провели разговор с генералом Милли и советником Байдена Салливаном

залужний,єрмак,салліван,міллі

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и глава Офиса президента Украины Андрей Ермак 24 мая провели телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли и советником президента США Джо Байдена Джейком Салливаном.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт ОП.

"Собеседники обсудили ситуацию в Украине, меры по отражению российской агрессии и протекание боевых действий на юге и востоке страны. Стороны также предметно рассмотрели следующие шаги по усилению оборонных возможностей нашего государства и соответствующее взаимодействие со странами-партнерами", – говорится в релизе.

Также Залужный и Ермак поблагодарили собеседников за диалог и поддержку Украины, добавили в ОП.

Также смотрите: ВСУ – первая армия мира. Победили нацизм – победим и рашизм! - Залужный. ВИДЕО

Залужный Валерий (657) Ермак Андрей (1259) Салливан Джейк (254) Милли Марк (121)


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Топ комментарии
+77
В качестве кого там присутствовал Дерьмак?
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24.05.2022 22:10
+60
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24.05.2022 22:11
+60
В качестве агента ФСБ с позывным КОЗЫРЬ, папа которого ГРУшник высокого ранга. А бывших грушников не бывает!
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24.05.2022 22:17
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В качестве кого там присутствовал Дерьмак?
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24.05.2022 22:10 Ответить
В тій же якості як Джейк Салліван - радник президента
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24.05.2022 22:11 Ответить
Т.е. , именно так и звучит должность Дерьмака - советник президента? С каких пор?
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24.05.2022 22:13 Ответить
Ну він же типу глава Офісу президента України, я насправді хз що він там забув
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24.05.2022 22:20 Ответить
Глава оп повинен горілку та кокс купляти, ну може ще жінок приводити.
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24.06.2022 20:24 Ответить
В качестве агента ФСБ с позывным КОЗЫРЬ, папа которого ГРУшник высокого ранга. А бывших грушников не бывает!
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24.05.2022 22:17 Ответить
запасний позивний Дерьмака-Афанасій
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24.05.2022 22:22 Ответить
в якості інформатора окупантів ,про плани з посилення оборонних спроможностей нашої держави, та відповідну взаємодію з країнами-партнерами"
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24.05.2022 22:21 Ответить
В якості президента звичайно.
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24.05.2022 22:25 Ответить
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24.05.2022 22:11 Ответить
Після таких пройобів у розвідці, коли кірюша буданов не зміг розвідати напрямки, сили та час нападу орків, порядні люди ідуть у відставку.
Але це не той випадок.
Тепер він забиває своїм 73% баки розповідями про замахи на путєна, до яких він взагалі жодного відношення не має...
Все було б нічого, але якісна розвідка нам і зараз потрібна, і завтра буде потрібна, і мабуть, післязавтра.
Але з такими клоунами...
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24.05.2022 22:31 Ответить
100000%.
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24.05.2022 22:38 Ответить
Клоуны способны в экстремальный час учиться ,а это настоящие пособники врага !Вспоините с кем оно проживало под одной крышей - гр. РФ гогашвилли в доме гр. Р
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25.05.2022 07:06 Ответить
Это ты про себя?
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25.05.2022 07:46 Ответить
"ПоряднІ люди" стрІляються...ІншІ в в вІдставку...
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24.05.2022 22:56 Ответить
а ще інші-на підвищення
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24.05.2022 23:02 Ответить
Пройоб це якщо на Україну працює, а так добре виконане завдання. Може ще героя росії дадуть(посмертно).
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24.06.2022 20:27 Ответить
Ермак серьёзно берётся за дело, главное не обосраться как с Козаком и Оманом...
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24.05.2022 22:12 Ответить
А Ермак там каким боком - чтобы за поребрик содержание разговора передать?
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24.05.2022 22:12 Ответить
100500%
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24.05.2022 22:23 Ответить
не сумнівайся, як тільки Дерьмак вийшов посцять, в Кремлі вже отримали запис розмови.
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24.05.2022 22:25 Ответить
ermak i salivan....dva sapoga para......ploho eto vygladit kak to.....
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24.05.2022 22:14 Ответить
один клинтоновский выкормыш распространявший сфабрикованые фсб фейки про Трампа и вечно небритое мурло поставленное гебней дергать за ниточки куклы
Когда уже вернутся патриоты во власть
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24.05.2022 22:29 Ответить
что? фсб фэйки про трампа? ты в своем уме? трамп путинский холуй что ты тут заливаешь бот кацапский..
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25.05.2022 00:50 Ответить
Так риперы дают или нет ?
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24.05.2022 22:14 Ответить
Накера дам Дерьмак?
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24.05.2022 22:16 Ответить
Дружба ермака с Залужным - тревожный звонок...
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24.05.2022 22:16 Ответить
Як тільки єрмак з'явився у нас справи погіршились.
Чи то лише в мене таке враженя..
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24.05.2022 22:23 Ответить
То не дружба. Агента козиря приставили стежити за головнокомандувачем Залужним.
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25.05.2022 00:27 Ответить
где не плюнь - всюду дерьмак...
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24.05.2022 22:19 Ответить
і хто підорасу дєрьмаку давав такі повноваження?
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24.05.2022 22:20 Ответить
Украина конечно победит в этой войне, но не благодаря, а вопреки. И цена этой победы будет страшной.
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24.05.2022 22:20 Ответить
Пока не било Ермак, армия наступала и воевала, а теперь только отступает и помощи идет, в чем проблема?
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24.05.2022 22:24 Ответить
Залужний та керівник країни провели розмову з генералом Міллі та радником Байдена Салліваном.
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24.05.2022 22:27 Ответить
Спасибо 73% выбравшим , "хуже не будет" ! Борзеют нагло не смотря на все страшнейшие жертвы, ну неужели нет тех ,кто прекратит это предательство ⁉️В Молдове на опережение сработали , зачистили Дидона
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25.05.2022 07:15 Ответить
Це, щоб Залужний носа не дер. Тепер поряд з його ім'ям ліпитимуть це лайно.
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24.05.2022 22:38 Ответить
ермак і саліван,путін ферштей.Міллі- Залужний Україна понад усе.Сюр якийсь.
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24.05.2022 22:43 Ответить
Якщо б не салівен, єлдак сидів би в кабінеті, а інфу сам розмножив, дивіться, а я ще ого го
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24.05.2022 22:45 Ответить
Елдак в каждую дырку - затычка.
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24.05.2022 22:47 Ответить
Всі тицяють клоуна в Єрмака, а воно не чує і чути не хоче, бо ***** образиться і нападьот.
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24.05.2022 22:49 Ответить
1. Посадити Порошенка.
2. Подивитися куйлу у вічі.
3. Все.
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24.05.2022 23:00 Ответить
Автор книги "Справа Василя Стуса", Вахтанг Кіпіані, на якого за цю книгу Віктор Медведчук подавав до суду, прокоментував відео СБУ зі свідченнями проти Петра Порошенка.

https://pravdatutnews.com/society/2022/05/24/16520-zelenskyy-ne-vtik-z-kyyeva-zavdyaky-noviy-armiyi-yaku-stvoryv-z Зеленський, який став президентом з ідеєю "надо просто пєрєстать стрєлять", не втік з Києва лише завдяки новій армії, якої не було у 2014-му і яку створили фактично з нуля Порошенко, Турчинов, Муженко. Це все, що я хочу сказати про відео з покидьком Медведчуком.
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25.05.2022 00:34 Ответить
Добра не буде...
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24.05.2022 22:51 Ответить
Да нет, просто Ермак контролирует Залужного, и, заодно, всю страну вместе с президентом.
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24.05.2022 22:55 Ответить
Эта херня никогда не закончится.Или убрать осла и всю эту компанию,или на Украине ставить крест
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24.05.2022 22:55 Ответить
Идет реализация договорняка Бени с ху..лом. Москалям нужен прежде всего юго-восток. Они его хотели получить с приходом Бениной марионетки политическим путем, путем проведения фейковых выборов в Лугандоне, что и было прописанов формуле штайнмаера, которую зеленое шапито подписало сразу в октябре 2019. Потом в Омане судя по всему была получена предоплата, на сцену выпустили ставленника ху..ла Дерьмака и кучу агентов помельче и с тех пор Боневтік просто торгует своей гнусавой морденью в видосиках, а реально страной "рулит" Дерьмак, поэтому когда политический вариант подчинения Украины не сработал, задействовали вариант Б - за 3 года разоружали страну, разминировали все, что только можно, убили наше ПВО, "спалив" каналы поставок клистронов и засветив расположение наших ПЗРК, а потом вместо шашлычков преподнесли 24.02.22. В итоге страну спасла только лишь реформированная с 2014 Армия и мотивированные воины, уже получившие опыт 8 летней войны с москальской ордой.
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24.05.2022 23:06 Ответить
Опять этот ********, Ермак
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24.05.2022 23:18 Ответить
Якого пуя робить йєрьмак на зустрічі військових? Сматрящій ? Чий? Може воно вже й до Генштабу вхоже?
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25.05.2022 00:04 Ответить
ермак-многостаночник. Он суется везде и нигде нет позитивного результата. Неужели нельзя устранить его, арестовича, Подоляка и тому подобных? Что еще должно случиться в стране, что бы зеленский прозрел? Сколько можно гоняться за порошенко? Откуда такая навязчивость? Как же надоела эта команда во власти. Бедная Украина.
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25.05.2022 00:54 Ответить
редакторам:
*_ очільник офісу _*
"глава" - перманентний наратив московитів
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25.05.2022 04:59 Ответить
А не забагато дерьмаків у всіх питаннях? Де б що не робилось-там воно...Х тось може толколво пояснити його функції при клоуні? Чи навпаки - роль клована при дерьмаку?
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25.05.2022 05:12 Ответить
Вони про погоду поговорили?
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25.05.2022 05:48 Ответить
дЕрмак сливает всю инфу путлеру...
Кличку агента ГРУ рабZeи дЕрмака...знает даже Пионтковский...
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25.05.2022 08:02 Ответить
Салліван і Єрмак - це просто фантастична пара, сильніша за будь-яку кацапську зброю
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25.05.2022 10:07 Ответить
 
 