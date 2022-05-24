Делегации 25 антарктических стран вышли из зала во время выступления представителя России

На ежегодном совещании по Договору об Антарктике 25 стран-участниц выразили поддержку Украине в связи с вооруженной агрессией рф и устроили демарш во время выступления российского представителя, оставив зал заседаний.

Это произошло 24 мая в Берлине, где проходит 44-е Консультативное совещание Договора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это мероприятие – по сути, самое главное событие года в элитном клубе антарктических стран, сравнимое с заседанием Генассамблеи ООН – только для участников Договора об Антарктике. На совещании решаются все самые главные вопросы совместного управления и взаимодействия на ледяном континенте. В общей сложности участниками договора являются 54 страны, но право голоса имеют только 29 консультативных сторон, среди которых и Украина", – пояснил замминистра образования и науки, глава украинской делегации Алексей Шкуратов.

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Отмечается, что сегодня на торжественном пленарном заседании по случаю открытия совещания выступил представитель Украины, советник-посланник Посольства Украины в Германии Максим Емельянов. Он ознакомил делегатов с последствиями полномасштабного вторжения рф на территорию Украины и влияния российской агрессии на украинскую антарктическую программу.

"Система Договора об Антарктике была основана в духе международного научного сотрудничества в противоположность попыткам милитаризации и территориальных претензий. Очевидно, что россия не доросла до того уровня, чтобы уважать международно признанные границы других государств и право своих соседей на самостоятельное существование. Такое государство-агрессор не заслуживает быть членом международных организаций и должно быть полностью изолировано", – подчеркнул Емельянов.

В ответ председательствующая сейчас в Совете Европы Франция озвучила совместное заявление от имени 11 стран-членов ЕС, среди которых Бельгия, Нидерланды, Германия, Италия, Польша, Болгария, Чехия, Испания, Швеция и Финляндия, о полной поддержке Украины и осуждении российской агрессии.

К этому заявлению присоединились делегации Норвегии, Румынии, Японии, Индии, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и США, а также ряда латиноамериканских стран – Бразилии, Аргентины, Чили, Эквадора, Колумбии и Уругвая. То есть в общей сложности к заявлению присоединились 25 стран, из которых 23 являются консультативными сторонами.

Во время выступления российского представителя украинская делегация демонстративно покинула зал заседаний. Ее демарш поддержали делегации вышеуказанных стран, представители которых тоже вышли из зала, сообщили в МОН.

"Таким образом большинство стран Договора показали, что антарктический мир – это цивилизованный мир, в котором не место российским варварам. Мы надеемся, что это лишь первый шаг к предстоящему ограничению любой деятельности рф в международно-правовой системе Договора об Антарктике, на чем мы активно настаиваем на протяжении всего совещания этого года", – отметил заместитель министра образования и науки Шкуратов.

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Также представитель США во время выступления объявил о намерении денонсировать Меморандум о взаимопонимании между правительствами США и рф о сотрудничестве в Антарктике от 2012 года и блокировать председательство рф в любых рабочих группах и смежных мероприятиях в рамках Договора об Антарктике.