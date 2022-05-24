РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7331 посетитель онлайн
Новости
2 160 5

Украина сама установит условия войны и мира в своей стране, - глава МИД Литвы Ландсбергис

ландсбергіс

Западные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны. Украинская власть должна сама прийти к такому шагу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне звучащих на Западе призывов к Киеву сесть за стол переговоров с Россией, напавшей на страну.

"Мне кажется, что это давление на Украину - сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - сказал BNS во вторник глава дипломатического ведомства страны.

Ландсбергис подчеркнул, что он так реагирует "на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва призывает создать военно-морскую коалицию для разблокировки портов Украины

По его словам, условия для окончания войны "должны быть созданы в Украине".

"Они скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят", - сказал Ландсбергис.

"Это не должно исходить из западных столиц", - добавил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Беларуси военная техника перемещается в сторону границ Литвы и Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Литва (2448) Габриэлюс Ландсбергис (157) переговоры с Россией (953)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
восхищённый болгарин™

@*********

·
https://twitter.com/*********/status/1528948346680918020 15 ч

Многострадальный пердак гандона Красовского разрывает от помощи Гребенщикова Украине.

https://twitter.com/i/status/1528948346680918020
показать весь комментарий
24.05.2022 22:30 Ответить
Гандоша хоче більше гонорарів за свою пропагандонську муйню.

Дехто: очко не гумове!
Гандоша красовський: гумове, ще й яке гумове!
показать весь комментарий
24.05.2022 22:44 Ответить
Треба конфедерацію України, Литви, та Польщі. Білорусь поділити.
показать весь комментарий
24.05.2022 22:45 Ответить
І Велику Британію на умовах асоційованого члена

До спостережної ради можна ще взяти Фінляндію. Вона скоро стане потужним військовим гравцем.
показать весь комментарий
24.05.2022 23:06 Ответить
 
 