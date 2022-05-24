Украина сама установит условия войны и мира в своей стране, - глава МИД Литвы Ландсбергис
Западные лидеры не могут влиять на решение Украины о прекращении войны. Украинская власть должна сама прийти к такому шагу.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на фоне звучащих на Западе призывов к Киеву сесть за стол переговоров с Россией, напавшей на страну.
"Мне кажется, что это давление на Украину - сложить оружие или прекратить наступление на оккупационные силы не на их условиях", - сказал BNS во вторник глава дипломатического ведомства страны.
Ландсбергис подчеркнул, что он так реагирует "на звучащие формулировки некоторых западных лидеров о том, что, возможно, необходимо прекратить огонь и начать переговоры".
По его словам, условия для окончания войны "должны быть созданы в Украине".
"Они скажут им, когда для них закончится война, сколько они намерены продолжать воевать, каких результатов нужно добиться, какие цели они перед собой ставят", - сказал Ландсбергис.
"Это не должно исходить из западных столиц", - добавил он.
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