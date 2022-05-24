Россия распространяет фейк о происхождении обезьяньей оспы из украинской биолаборатории, - ЦПД

Пропаганда РФ активно распространяет фейк, в котором связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа. По их словам, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев разнесли оспу по Европе", – говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав Украины официально заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.

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