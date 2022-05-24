Россия распространяет фейк о происхождении обезьяньей оспы из украинской биолаборатории, - ЦПД
Пропаганда РФ активно распространяет фейк, в котором связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.
"Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа. По их словам, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев разнесли оспу по Европе", – говорится в сообщении.
Напомним, Минздрав Украины официально заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.
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Ці ідіоти хоча б вікіпедію відкрили і почитали, що перший випадок мавп'ячої віспи в людини був зафіксований ще у 1970 році!
Так і було...
Ось так і це Захід України.
Хмельниччина продовжує лідирувати за кількістю "приходів" російської церкви!
Наявність москальської церкви, не робить якись регіон проросійським. Почаївська лавра є кублом УПЦ МП, знаходиться у тернопільський області, але, це не робить тернопільську область проросійською...
Ви сказали, що Україна розробляла спеціальні віруси КОНКРЕТНО для чи проти вас, кацапні.
От. Так що ця віспа - то без вас "борці зі здоровим глуздом" - і не лише - постаралися.
А ви ждіть свого. Готуйтеся.
ЛЮТЫЙ КОКС подгоняет только МИД РФ
ФошЫздЫ....