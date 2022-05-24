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Россия распространяет фейк о происхождении обезьяньей оспы из украинской биолаборатории, - ЦПД

фейк,дезінформація

Пропаганда РФ активно распространяет фейк, в котором связывает возникновение обезьяньей оспы с несуществующими украинскими биолабораториями.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

"Роспропагандисты утверждают, что США вроде бы разрабатывали в украинских биолабораториях вирусы, среди которых была и обезьянья оспа. По их словам, вроде бы неосторожный персонал лаборатории уже во время проведения "спецоперации" разбил пробирку с вирусом, после чего миллионы украинских беженцев разнесли оспу по Европе", – говорится в сообщении.

Напомним, Минздрав Украины официально заявил, что в Украине не зафиксировано ни одного случая обезьяньей оспы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия лжет, что Польша якобы хочет захватить запад Украины, - ЦПД

дезинформация (342) пропаганда (3672) россия (95413) фейк (678)


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Топ комментарии
+24
Так действует оспа на фашистов в Украине

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24.05.2022 22:49
+19
Ага. Пробірку били виключно об біженців, і брали підписку, що біженці беруть віспу виключно для рознесення, а не власного використання, саме тому в Україні ніхто не хворіє
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24.05.2022 22:48
+14
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24.05.2022 23:03
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И воду из крана тоже выпили?
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24.05.2022 22:46 Ответить
Ага. Пробірку били виключно об біженців, і брали підписку, що біженці беруть віспу виключно для рознесення, а не власного використання, саме тому в Україні ніхто не хворіє
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24.05.2022 22:48 Ответить
tak esli virus v UA , pochimu kacap na kartinke ?
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24.05.2022 22:48 Ответить
Gillette, sanctions...
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24.05.2022 22:50 Ответить
Мавпачий вірус діє виключно на мавп.
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24.05.2022 23:32 Ответить
ППЦ мордеру. Они ж больше миллиона к себе депортировали.
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24.05.2022 22:48 Ответить
І нащо, по-Вашому, депортовувати зараз? Де логіка? Той самий мільйон могли б забрати до себе ще 8 років тому, якщо їх хтось ображав...
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24.05.2022 22:57 Ответить
Я чекав на таку заяву... Щось вони надто довго думали!
Ці ідіоти хоча б вікіпедію відкрили і почитали, що перший випадок мавп'ячої віспи в людини був зафіксований ще у 1970 році!
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24.05.2022 22:48 Ответить
Московити не читачі, вони письменники.
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24.05.2022 22:51 Ответить
А запуск Коронавірусу? Здається мені з одного міста в Сибіру походять обидва
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24.05.2022 22:49 Ответить
Так действует оспа на фашистов в Украине

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24.05.2022 22:49 Ответить
Та нє, це напевно когось "брати" в канаві таки доїли...
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24.05.2022 23:26 Ответить
Виходячи з аналогії того,що на расєє весь час звинувачують інших в тому, що роблять(збираються зробити), світу слід уважно подивитися саме на РФ.
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24.05.2022 22:51 Ответить
Та да! Буряти трахались з обізянами в зоопарку Фельдмана на харківській окружній. Ось і заразились!
Так і було...
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24.05.2022 22:54 Ответить
У храмі на Хмельниччині, який був опечатаний старостою села, відновили богослужіння рпц мп.
Ось так і це Захід України.
Хмельниччина продовжує лідирувати за кількістю "приходів" російської церкви!
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24.05.2022 22:59 Ответить
Хмельниччина, в більшості, ніколи не була "прозахідною". Більше подібна на східні області із проросійськими поглядами. Вони ніколи не дружили з західняками, називали завжди їх бандерівцями.
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24.05.2022 23:17 Ответить
Якщо подивитися на кількість філій фсб мп, то певно так і є..
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24.05.2022 23:28 Ответить
За таке можна і по морді отримати!
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25.05.2022 00:31 Ответить
Ніколи там не було проросійських поглядів. Хмельниччина завжди була проукраїнською!
Наявність москальської церкви, не робить якись регіон проросійським. Почаївська лавра є кублом УПЦ МП, знаходиться у тернопільський області, але, це не робить тернопільську область проросійською...
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25.05.2022 00:36 Ответить
Це, можливо, через Хмельницьку атомну станцію. В Літві також була одна у Вісагіно, так в Англіі стільки кацапні з літовськими паспортами. Розподіляли мабуть за "комсомольскімі путьовкамі".
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25.05.2022 00:17 Ответить
да у москалів в одній думі скільки мавп, звідти все і пішло
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24.05.2022 23:02 Ответить
Дааа.А там ше може бути кацапський тріпер.Бо вони постійно довбуть одне одного..
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24.05.2022 23:02 Ответить
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24.05.2022 23:03 Ответить
Трусіться і гавкайте. Ми ще не те вам підкинемо.
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24.05.2022 23:03 Ответить
Тихо Ви... Вже з голубами та гусьми зпалилися... А в нас ще бджоли Юшенка й бойові страуси, яки Овоч кинув напризволяще...
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24.05.2022 23:11 Ответить
На російського якута в зимовій шубі схожа мавпа.
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24.05.2022 23:03 Ответить
мавпяча оспа пришла к нам в лице рашинских орков , которые хуже чумы !!
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24.05.2022 23:10 Ответить
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24.05.2022 23:18 Ответить
Пустой голове нож не нанесет увечий.
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24.05.2022 23:27 Ответить
В результате происшествия никто не пострадал. В виду отсутствия содержимого в черепной коробке.
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25.05.2022 00:03 Ответить
руzzге быстрее всех заразились!)))
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24.05.2022 23:22 Ответить
Думали думали на русне и придумали фейк о таких коварных биолабораториях американцев , где коварные американцы (наверно использовали задержанных орков для опытов) вывели специальную мавпячу оспу. Орков и заражать не надо было , мавпяча оспа прекрасно на них прижилась , рашисты -это же родная ветвь мавпячей цивилизации.
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24.05.2022 23:26 Ответить
Агрохімія не українець. Називайте орки все своїми іменами - це абхазька МАВПЯЧА віспа.
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24.05.2022 23:33 Ответить
Кацапська версія фільму «Обитель зла» Убогі нічого свого вигадати не можуть.
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24.05.2022 23:33 Ответить
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25.05.2022 00:58 Ответить
В радянські часи був такий анекдот. Бурятів, чукчей, тувінців, якутів та пр.сибірські народи називали малими народами та піклувалися за их розмноження, тобто збільшення популяції. Так от зібралися вчені на симпозіум з цього питання і стали думати як це зробити. Думали, думали ... не можуть придумати. Вирішили зібратися через тиждень. Через тиждень зібралися і тут встає молодий тільки почінаючий в науці вчений і каже "Я придумав як це зробити. Виписуємо з джунглів макак. Беремо макаку , лопатою по морді хлоп і бурят готовий є." Тому продовжуючі тему, ясно від кого ця зараза пішла. Від росіян.
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25.05.2022 01:45 Ответить
Нє-нє-нє, москалі. Не зливайтеся.

Ви сказали, що Україна розробляла спеціальні віруси КОНКРЕТНО для чи проти вас, кацапні.

От. Так що ця віспа - то без вас "борці зі здоровим глуздом" - і не лише - постаралися.

А ви ждіть свого. Готуйтеся.
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25.05.2022 01:57 Ответить
...мавпують громадяне "макакизації всиеї країни"
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25.05.2022 04:28 Ответить
"Обитель зла" как документальный фильм , Скабеева скоро начнёт обсуждать с Машкой Захаровой.
ЛЮТЫЙ КОКС подгоняет только МИД РФ
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25.05.2022 07:21 Ответить
Кажуть що Ретро Порошенко та його даавній побратим Джо Байден затопили Падлотку "Курск"...
ФошЫздЫ....
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25.05.2022 07:39 Ответить
 
 