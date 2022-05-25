Нужно время и очень много чрезвычайных усилий нашего народа, чтобы переломить преимущество врага в количестве, технике и вооружении, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 90-го дня полномасштабной войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Завершился уже третий месяц нашей обороны. Это большой срок. Срок, которого не предусматривали ведущие разведки мира. Этого даже не допускали наши враги. И это то, что побуждает мир совсем по-другому смотреть на Украину. Это три месяца военных преступлений российских оккупантов. Три месяца их ударов, разрушений и блокады. И три месяца массовых подвигов наших людей, защищающих свою собственную страну", - сказал Зеленский.

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