Нужно время и очень много чрезвычайных усилий нашего народа, чтобы переломить преимущество врага в количестве, технике и вооружении, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Украины Владимира Зеленского по итогам 90-го дня полномасштабной войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовано пресс-службой президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Завершился уже третий месяц нашей обороны. Это большой срок. Срок, которого не предусматривали ведущие разведки мира. Этого даже не допускали наши враги. И это то, что побуждает мир совсем по-другому смотреть на Украину. Это три месяца военных преступлений российских оккупантов. Три месяца их ударов, разрушений и блокады. И три месяца массовых подвигов наших людей, защищающих свою собственную страну", - сказал Зеленский.
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+50 Bodalux
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+21 Volodymyr Volodymyr #490180
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Наразі в окупації опинилось 125 тисяч кв.км. території України.
Станом на 23 лютого 2022 року під тимчасовою окупацією було 7% української території або трохи більше ніж 43 тисяч кв.км. Тепер ця площа у 2,9 рази більша - 20,3%!
Hel60:
Було: Полонені моряки при Порошенко - галас аж до сипоти... Відвоювали 2/3 окупованого Донбасу - чому Порошенко здав Крим?!
Маємо: Здали азовців в полон, здали Маріуполь та ще 14% території країни, отримали 10 мільйонів біженців, мільйон заручників орки вивезли до р@шки!
Зе - герой б..дь.
Люди, ви подуріли, ви обрали лайно і боїтесь собі в цьому зізнатись.
Д. Чекалкин
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/2294
Озброєння, техніка, мотивація, забезпечення...
Зеля, тварюка бреше кожний день, кожну хвилину, здаючи Україну пуйлу.
Зараз він заявляє, що у ворога перевага в чисельності.
А два дні тому, він заявив, що в Україні 700 тисяч військових захищає Україну.
А відомо що 700 тисяч більше ніж 150 тисяч ворогів, які атакують Україну.
Зеленський сам собі протирічить, через такі заяви.
А вся суть його полягає, в тому, щоб злити частину України пуйлу, по домовленістю з ним.
через канал чекалкіна донесли те, що й так відомо:
- при порошенку такого не було....
розумний знає, як вийти із скрутного становища, мудрий, як не допустити його...
зараз нема ні того ні іншого
Починац конфіскацію московських активів та всіх опзжних колаборантів
Починац реформи з можливістю українців швидко впливати на процеси: відкликання законопроекта, суддів, прокурорів, мерів
@sasha_sotnik
·
https://twitter.com/sasha_sotnik/status/1529102855365345280 6h
Потрясающе эффективно работает успокоительный пиар фейгин-арестовичей! 1/5 часть Украины захвачена рашистами (до 23 февраля было оккупировано 7%), а в головах зрителей канала Фейгина Украина побеждает-наступает! Так можно и страну просрать.
@Bykvu
Шановні читачі, ми трохи заплутались… Секретар РНБО Данілов каже, що влада готувалась до нападу РФ з листопада. Проте генерал-майор Марченко, який керував обороною Миколаєва, стверджує, що 25 лютого місто взагалі не було готове до війни. Те ж саме казали захисники Маріуполя…
Можливо ви підкажете, до якого саме вторгнення Росії готувалась влада, і чи може бути таке, що хтось каже неправду?
Місяць вистояла Україна, другий, трейтій...
Краще, менше патякай дурниць на камеру і гандона-єрмака прибери!
"чому кордони 24 лютого - добре"
Многие из вас умрут. Это жертва, на которую я готов пойти...
Не помню как фильм назывался
а к политической верхушке столько вопросов, что боюсь им не хватит жизни отбыть срок
Тепер відробляє, думаю так.
А які гарні в нього були гонорари на корпоративах Газпрому і все це він памятає.
Студент Могилянки: - "А хабарник та плагіатор Шкарлєт на посаді міністра освіти є також невід'ємною частиною цього плану?"
Зєлупа: - "Хто це сказав? Підніміться! Убєрітє єво *****!".
Перевага в техниці і озброєнні так, є. Але не треба розказувати про перевагу 20 до 1, це брехня. Навіщо таке казати? Рашистів біля 150 тисяч на території України.
Так, вони всі укомплектовані бронетехнікою, авіацією і артилерію і знаходяться по південному сході . А наші 700 000 розбросані по всій Україні, ще навчаються, озброюються, комплектуються, але їх не менше. Вже давно нашіх більше.
Застав клоуна бути президентом як то кажуть, краще б мовчав, за умного зійшов.